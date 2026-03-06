Most érkezett: kiutasították Magyarországról az ukrán pénzszállítókat

Szijjártó reagált az elfogott ukránok ügyére: súlyos kérdésekre kell válaszolnia Ukrajnának
Magyarország válaszokat követel.
Magyarországon a törvény mindenkire egyformán vonatkozik.
Az elfogott ukrán pénzszállítók ügyében kiderült, hogy az akció irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese pedig az ukrán légierő egykori őrnagya volt. A műveletben több, katonai tapasztalattal rendelkező személy is részt vett.
Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a magyar hatóságok a hét érintett személyt pénteken kiutasítják Magyarország területéről.
Magyarországon a törvény mindenkire egyformán vonatkozik. Hazánk biztonságát és szuverenitását meg fogjuk védeni – bárhonnan érkezzen is a fenyegetés”
– tette közzé.
