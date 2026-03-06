Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyarországon kovács zoltán kiutasították magyarországról ukrán védelmi szolgálat magyarország

Most érkezett: kiutasították Magyarországról az ukrán pénzszállítókat

2026. március 06. 12:10

Magyarországon a törvény mindenkire egyformán vonatkozik.

2026. március 06. 12:10
null

Az elfogott ukrán pénzszállítók ügyében kiderült, hogy az akció irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese pedig az ukrán légierő egykori őrnagya volt. A műveletben több, katonai tapasztalattal rendelkező személy is részt vett.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a magyar hatóságok a hét érintett személyt pénteken kiutasítják Magyarország területéről.

Magyarországon a törvény mindenkire egyformán vonatkozik. Hazánk biztonságát és szuverenitását meg fogjuk védeni – bárhonnan érkezzen is a fenyegetés”

– tette közzé.

Nyitókép: Magyarország kormánya Facebook-oldala

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 165 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. március 07. 01:20
Az aranybudik fedezete nélkül érkeztek haza az ukrán Escobar beszállítói, alighanem még az éjjel mentek is ki a frontra.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. március 07. 00:43
>>akitiosz 2026. március 06. 14:53 Ez az akció inkább a választási kampány része, mint a bűnüldözésé.<< Nem inkább, hanem egyértelműen az ugrán-magyar olajvita epizódja.
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2026. március 07. 00:41
>>mreinstand-3 2026. március 06. 15:47 Ti, illiberálisok, a törvényeket saját hasznotokra hozzátok, vagy az ellenfeleitek kárára. A saját törvényeiteket be sem tartjátok :D Ezért sem jár nektek egy fillér EU-s pénz sem. << Egyetértek veled, csak az ukrán fasiszta hadúr-rezsimnek jár ugyanazért, amiért nekünk nem. 😂😂😂😂
Válasz erre
3
0
patriota-0
2026. március 06. 18:15
Zárolni kell a pénzt, amíg nem jön az olaj.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!