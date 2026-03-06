Tíz napot kellett rá várni: megérkezett Brüsszel válasza a Barátság kőolajvezeték ügyében

Az Európai Bizottság több mint tíz nap után válaszolt a magyar és a szlovák kormány közös levelére, de nem állt ki a két ország mellett Ukrajnával szemben a Barátság kőolajvezeték ügyében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten a tárca tájékoztatása szerint. A tárcavezető arról számolt be, hogy előző nap minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy az ukránok politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, és nyilvánvaló, hogy semmilyen fizikai, műszaki vagy technikai oka nincsen az olajblokádnak.

Ez mindenki számára kiderülhetett abból, hogy tegnap Zelenszkij elnök az ukrán kormány ülése után véglegesen elutasította szakértők helyszínre utazásának lehetőségét. Se magyar, se szlovák, se európai uniós szakértők nem nézhetik meg a Barátság kőolajvezetéket. Ennek az oka egyértelmű: a vezeték műszakilag, fizikailag abszolút mértékben készen áll az olaj szállításra”

– tudatta. „Zelenszkij elnök nem engedi az olajszállítást, mert ezzel be akar avatkozni a magyar választásba. Azt akarja, hogy egy ukránpárti miniszterelnöke és egy ukránbarát kormánya legyen Magyarországnak” – tette hozzá.