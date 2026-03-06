Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
szijjártó péter szlovákia magyarország ukrajna európai bizottság

Tíz napot kellett rá várni: megérkezett Brüsszel válasza a Barátság kőolajvezeték ügyében

2026. március 06. 14:01

Kijev összejátszik az Európai Bizottsággal.

2026. március 06. 14:01
null

Az Európai Bizottság több mint tíz nap után válaszolt a magyar és a szlovák kormány közös levelére, de nem állt ki a két ország mellett Ukrajnával szemben a Barátság kőolajvezeték ügyében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten a tárca tájékoztatása szerint. A tárcavezető arról számolt be, hogy előző nap minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy az ukránok politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, és nyilvánvaló, hogy semmilyen fizikai, műszaki vagy technikai oka nincsen az olajblokádnak.

Ez mindenki számára kiderülhetett abból, hogy tegnap Zelenszkij elnök az ukrán kormány ülése után véglegesen elutasította szakértők helyszínre utazásának lehetőségét. Se magyar, se szlovák, se európai uniós szakértők nem nézhetik meg a Barátság kőolajvezetéket. Ennek az oka egyértelmű: a vezeték műszakilag, fizikailag abszolút mértékben készen áll az olaj szállításra”

– tudatta. „Zelenszkij elnök nem engedi az olajszállítást, mert ezzel be akar avatkozni a magyar választásba. Azt akarja, hogy egy ukránpárti miniszterelnöke és egy ukránbarát kormánya legyen Magyarországnak” – tette hozzá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy az is világossá vált, hogy Kijev összejátszik Brüsszellel, ugyanis az Európai Bizottság több mint tíz nap után válaszolt a magyar és a szlovák kormány közös levelére. „Ebben a levélben egyáltalán nem álltak ki Magyarország és Szlovákia mellett. Ebben a levélben azt bizonygatták, hogy Magyarország és Szlovákia nem néz szembe ellátási nehézséggel. Az ukránokat mentegették, és nem álltak ki az európai uniós tagországok mellett. Ráadásul szégyenteljes módon Brüsszel összejátszik a horvátokkal is abban a tekintetben, hogy akadályozni próbálják orosz kőolaj importját Magyarországra és Szlovákiába a tengeren keresztül” – hangsúlyozta.

Miközben szavai szerint az európai jogi helyzet világos: az EU-s döntések értelmében Magyarország és Szlovákia mindaddig vásárolhat orosz kőolajat a tengeren, ameddig a csővezetékes szállítás nem lehetséges. „Ez egy világos, érvényben lévő európai uniós döntés. Ennek ellenére az Európai Bizottság Horvátországgal összejátszva akadályozni próbálja az orosz kőolaj vásárlását a tengeri útvonalon” – mutatott rá. „Kiderült tehát az elmúlt napokban, hogy az ukránok csak és kizárólag politikai okok miatt nem engedik a vezetéken a szállítás újrakezdését. Ebben összejátszanak Brüsszellel, Brüsszel pedig összejátszik a horvátokkal abban a tekintetben, hogy nem akarják az olcsó orosz kőolaj szállítását megengedni a tengeren keresztül” – folytatta.

Ez szégyenteljes, ez felháborító, még fontosabb, hogy megnyerjük a választást, mert csak egy szuverén nemzeti kormány jelenti a garanciát arra, hogy Magyarországon a jövőben is érvényben marad a rezsicsökkentés, hogy Magyarországon a jövőben is szuverén döntések születnek az energiabeszerzések kapcsán”

– összegzett.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép forrása: Sergei Supinsky / AFP

***

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 95 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. március 07. 18:45
Nem kell a vizsgálgatás. Csak indítsák újra az olajat, senkit nem érdekelnek ezek az óvódás ki hazudott, meg ki nem a hülyeségek.
Válasz erre
0
0
Nasi12
•••
2026. március 07. 14:15 Szerkesztve
Ursi: kedves péter. Igazad van de téged nem szeretünk. A biszexi bohóckámat szeretjük. Weberrel, Kallassal, Sikorszkival közösen. Elég ennyi? 😀
Válasz erre
1
0
Héja
2026. március 07. 07:07
A szövegből csak az nem derül ki, mit válaszolt az EU...
Válasz erre
0
0
Felvidéki MAGYAR
2026. március 07. 06:52
Ursula, Weber, Zselé a zsiráf, Macron a buzi és hosszan folytathatnám - DÖGÖLJENEK MEG! Ja, és HUXIT! Hajrá Putyin!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!