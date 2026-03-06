Sokkoló a különbség: a magyar nők kétszer jobban járnak, mint a hollandok vagy az osztrákok

Ez a kimagasló eredmény egyértelműen annak köszönhető, hogy

hazánkban a nők és a férfiak egyaránt nagy arányban tudnak dolgozni egészen a nyugdíjba vonulásig.

Ennek nyomán jelentősen nőtt azoknak a száma és aránya, akik saját jogú öregségi nyugdíjra szereznek jogosultságot. Mivel pedig a nők is nagy arányban dolgoznak teljes munkaidőben, nyugdíjalapjuk is hasonló a férfiakéhoz, nem csupán annak töredéke.

Azokban az országokban jelentős a nők hátránya a nyugdíjasok között, ahol alacsony a nők teljes munkaidős foglalkoztatása — ilyen például Hollandia vagy Ausztria.

Az OECD 2025-ös, legfrissebb Pensions at a Glance című kiadványa szerint Magyarországon a férfiak átlagosan 16,1, a nők pedig 21,4 évet töltenek nyugdíjban. Ezt az életszakaszt azonban a legtöbb ember esetében legalább négy évtizednyi aktív munkával töltött időszak előzi meg, ahol egyáltalán nem mindegy, mennyi és mekkora járulékot fizettünk be.

Az utóbbi másfél évtizedben a legális munkavállalást támogató, családbarát adórendszer hatására a nők körében is

jelentősen nőtt a legális, nyugdíjjogosultságot megalapozó foglalkoztatás.

Ennek kedvező hatása ma már a jelenlegi nyugdíjasok helyzetében is jól érzékelhető.

Ha a Tisza kerülne hatalomra, és végrehajtaná a Brüsszel által követelt megszorításokat, illetve a magyar emberek pénzéből finanszírozná az ukránok háborúját, az a nők foglalkoztatásának visszaeséséhez vezetne, és súlyosan rontaná mind a dolgozó, mind a nyugdíjas nők helyzetét.

Ezt a kockázatot nem vállalhatjuk, ezért április 12-én szavazzunk bizalmat a jelenlegi kormánynak!

Addig is boldog nőnapot kívánok mindannyiunknak!

A szerző miniszterelnöki főtanácsadó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének munkatársa

Nyitókép: Pixabay