03. 07.
szombat
03. 07.
szombat
tisza párt faktum kapitány istván európai unió üzemanyagár

Mit mutatnak valójában az EU-s adatok az üzemanyagárakról?

2026. március 06. 15:34

A kiugróan magas adóteherről szóló állítás nem áll összhangban az uniós statisztikákkal.

2026. március 06. 15:34
null
Csapó Márton
Faktum

Kapitány István, a Tisza Párt politikusa egy Facebook-bejegyzésben élesen bírálta a kormány üzemanyagár-politikáját. Állítása szerint a magyarországi üzemanyagárak alakulását elsősorban nem a világpiaci folyamatok, hanem a kormány által végrehajtott, egymást követő adóemelések határozzák meg. A kijelentés azonban csak részben támasztható alá a rendelkezésre álló adatokkal.

A poszt egyik központi állítása az, hogy az áremelkedés »közel 80%-a« adóemelésekből származik. Az Európai Bizottság Weekly Oil Bulletin adatai alapján azonban az üzemanyagár adótartalma Magyarországon nagyjából az ár felét teszi ki, ami jelentősen elmarad a posztban említett aránytól. A hivatalos statisztika szerint a 95-ös benzin esetében az adó részaránya 50,42%, miközben az Európai Unió átlaga 55,6% körül alakul.

Hasonló kép rajzolódik ki a dízel esetében is. Magyarországon az adó aránya 47,55%, míg az uniós átlag 49,8%. Ez azt jelenti, hogy az adóteher nem magasabb az EU-s átlagnál, hanem inkább valamivel alacsonyabb annál. Több nyugat-európai országban ennél magasabb arány figyelhető meg, ami szintén árnyalja azt az állítást, hogy a hazai helyzetet kizárólag az adópolitika magyarázná.

Mindez nem jelenti azt, hogy az adók ne lennének fontos tényezők az üzemanyagár összetételében. Az viszont a számokból egyértelműen látszik, hogy a kiugróan magas adóteherről szóló állítás nem áll összhangban az uniós statisztikákkal. A Weekly Oil Bulletin adatai alapján Kapitány István következtetései ebben a formában nem felelnek meg a valóságnak.”

Nyitókép forrása: Faktum

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

tapir32
2026. március 07. 03:56
A Zselenszkij diktatúra az orosz gáz és olaj vásárlásaival az EU pénzén az oroszokat támogatja. „Véres" orosz olajjal működnek az ukrán tankok. „Véres" orosz gázzal fűtenek Ukrajnában. Irracionális leválni az orosz olajról és gázról!
csicseriborso3
2026. március 06. 16:41
Kapitány és Orbán Anita is alapból hazudik. Hamis grafikonokat mutogatnak, azzal hülyítik a híveiket. Igaz ezért jól megfizetik őket.
