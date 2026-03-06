Háborúk és energiaválságok hizlalják a tiszás politikusok shelles vagyonát
A kiugróan magas adóteherről szóló állítás nem áll összhangban az uniós statisztikákkal.
„Kapitány István, a Tisza Párt politikusa egy Facebook-bejegyzésben élesen bírálta a kormány üzemanyagár-politikáját. Állítása szerint a magyarországi üzemanyagárak alakulását elsősorban nem a világpiaci folyamatok, hanem a kormány által végrehajtott, egymást követő adóemelések határozzák meg. A kijelentés azonban csak részben támasztható alá a rendelkezésre álló adatokkal.
A poszt egyik központi állítása az, hogy az áremelkedés »közel 80%-a« adóemelésekből származik. Az Európai Bizottság Weekly Oil Bulletin adatai alapján azonban az üzemanyagár adótartalma Magyarországon nagyjából az ár felét teszi ki, ami jelentősen elmarad a posztban említett aránytól. A hivatalos statisztika szerint a 95-ös benzin esetében az adó részaránya 50,42%, miközben az Európai Unió átlaga 55,6% körül alakul.
Hasonló kép rajzolódik ki a dízel esetében is. Magyarországon az adó aránya 47,55%, míg az uniós átlag 49,8%. Ez azt jelenti, hogy az adóteher nem magasabb az EU-s átlagnál, hanem inkább valamivel alacsonyabb annál. Több nyugat-európai országban ennél magasabb arány figyelhető meg, ami szintén árnyalja azt az állítást, hogy a hazai helyzetet kizárólag az adópolitika magyarázná.
Mindez nem jelenti azt, hogy az adók ne lennének fontos tényezők az üzemanyagár összetételében. Az viszont a számokból egyértelműen látszik, hogy a kiugróan magas adóteherről szóló állítás nem áll összhangban az uniós statisztikákkal. A Weekly Oil Bulletin adatai alapján Kapitány István következtetései ebben a formában nem felelnek meg a valóságnak.”
