„Kapitány István, a Tisza Párt politikusa egy Facebook-bejegyzésben élesen bírálta a kormány üzemanyagár-politikáját. Állítása szerint a magyarországi üzemanyagárak alakulását elsősorban nem a világpiaci folyamatok, hanem a kormány által végrehajtott, egymást követő adóemelések határozzák meg. A kijelentés azonban csak részben támasztható alá a rendelkezésre álló adatokkal.

A poszt egyik központi állítása az, hogy az áremelkedés »közel 80%-a« adóemelésekből származik. Az Európai Bizottság Weekly Oil Bulletin adatai alapján azonban az üzemanyagár adótartalma Magyarországon nagyjából az ár felét teszi ki, ami jelentősen elmarad a posztban említett aránytól. A hivatalos statisztika szerint a 95-ös benzin esetében az adó részaránya 50,42%, miközben az Európai Unió átlaga 55,6% körül alakul.