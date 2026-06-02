Szentendrén látták utoljára, majd eltűnt a 20 éves Cserveny Balázs: keresi őt a rendőrség

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
Balázs 195 centiméter magas, átlagos testalkatú, barna, középhosszú hajú, és enyhén borostás az arca.
A rendőrség nagy erőkkel keresi a 20 éves Cserveny Balázst, aki május 31-én, a délutáni órákban távozott szentendrei otthonából, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik – írja a police.hu.
Mivel a hatóságok eddigi keresési intézkedései nem jártak sikerrel, a Szentendrei Rendőrkapitányság elrendelte a fiatal körözését.
Balázs 195 centiméter magas, átlagos testalkatú, barna, középhosszú hajú, és enyhén borostás az arca.
A rendőrség kéri, hogy aki látta a fiatalembert, vagy információval rendelkezik a hollétéről, az haladéktalanul jelentkezzen a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06-1-236-2894-es számán, a 112-es segélyhívón, vagy névtelensége megőrzése mellett a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán.
Nyitókép: police.hu