Szentendrén látták utoljára, majd eltűnt a 20 éves Cserveny Balázs: keresi őt a rendőrség

A rendőrség nagy erőkkel keresi a 20 éves Cserveny Balázst, aki május 31-én, a délutáni órákban távozott szentendrei otthonából, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik – írja a police.hu.

Mivel a hatóságok eddigi keresési intézkedései nem jártak sikerrel, a Szentendrei Rendőrkapitányság elrendelte a fiatal körözését.