Aki nem evett puliszkát, nem evett igazán jót! – a hétvégén Szentendrén most bárki végigkóstolhatja Erdély ízeit

A rendezvényen ennek jegyében tucatnyi hazai és erdélyi séf és étterem jelen van: a résztvevők között ott találjuk többek között Rácz Jenőt (Rumour, M’EAT, Ypsilon), Kaszás Kornélt (Babel), Szabit, a péket, Gáll Tímeát, a Kölcsönkért kovász című könyv szerzőjét, a legjobb romániai séfként számon tartott Alex Petriceant (NOUA étterem), a borospataki skanzen csapatát és természetesen a székelyudvarhelyi és csíkszeredai Páva éttermek, valamint a budapesti Vineta Bar egyik megálmodóját, a Taste of Transylvania fesztivál alapítóját és főszervezőjét, Trucza Adorjánt is.

A legizgalmasabb programelem az Örömfőzde, amelynek keretein belül tapasztalt erdélyi háziasszonyok és Michelin-csillagos séfek csoportjai főznek párhuzamosan ugyanazon alapanyagokból, az elkészült fogásokat pedig bárki megkóstolhatja. Vagy hazaviheti nemcsak az ötletet, de a hozzávalókat is a rendezvényhez kapcsolódó,

a három nap alatt folyamatosan nyitvatartó termelői vásár és gasztropiacról.

És egy tipp: semmiképpen ne hagyjuk ki Ilonka Rozália, ismertebb nevén Róza mama, máréfalvi háziasszony, a Taste of Transylvania fesztiválok állandó szereplője lepényeit; az édes tejfölös változat például Erdély-szerte legendás.