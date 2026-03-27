szentendre taste of transylvania erdélyi konyha skanzen

Aki nem evett puliszkát, nem evett igazán jót! – a hétvégén Szentendrén most bárki végigkóstolhatja Erdély ízeit

2026. március 27. 18:11

Róza mama lepényei, kölcsönkért kovász és valódi örömfőzés – az öt nemzetiség konyháját felvonultató Taste of Transylvania fesztiválnak március 27–29. között a szabadtéri múzeum legújabb, Erdély tájegysége ad otthont.

Farkas Anita

Erdélynek a gasztronómia terén bőven lenne mivel akár világhírre is törni. Tele vagyunk gyógynövényekkel, kiváló a bárányhúsunk, és a házi tartósító eljárásainknak sem nagyon akad párja. De ezek nem csak azért fontosak, mert kiugrási pontok lehetnek az erdélyi konyha, így az egész régió számára. Ma, amikor a covid, majd a háború világosan megmutatta, egy pillanat alatt milyen kiszolgáltatottá válhatnak egész nemzetek, hosszú távon biztosan nem árt újból a saját, helyben megtalálható kincseink felé fordulnunk” – mondta nemrégiben Trucza Adorján, a Mandinernek adott interjújában

Ezt is ajánljuk a témában

Főzőasszonyok és sztárséfek viadala

Az ezredforduló utáni erdélyi gasztronómiát alaposan felpörgető, a helyi alapanyagok használatát és a szezonalitást a gyakorlatban is hangsúlyozó vendéglátós 2022-ben hívta életre a korai őszi Taste of Transylvaniát a borospataki skanzen festői lankái között. Az elmúlt esztendőkben egyre több látogatót vonzó gasztrokulturálisfesztivál idén először átlépte a határt is, hogy a Pilis nem kevésbé impozáns hegyvonulataival a háttérben immáron Szentendrén is felvonultassák 

az erdélyi öt nagy nemzetiség – magyar,  román, zsidó, szász és örmény – jellemző ízeit és ételeit. 

A rendezvényen ennek jegyében tucatnyi hazai és erdélyi séf és étterem jelen van: a résztvevők között ott találjuk többek között Rácz Jenőt (Rumour, M’EAT, Ypsilon), Kaszás Kornélt (Babel), Szabit, a péket, Gáll Tímeát, a Kölcsönkért kovász című könyv szerzőjét, a legjobb romániai séfként számon tartott Alex Petriceant (NOUA étterem), a borospataki skanzen csapatát és természetesen a székelyudvarhelyi és csíkszeredai Páva éttermek, valamint  a budapesti Vineta Bar egyik megálmodóját, a Taste of Transylvania fesztivál alapítóját és főszervezőjét, Trucza Adorjánt is.

A legizgalmasabb programelem az Örömfőzde, amelynek keretein belül tapasztalt erdélyi háziasszonyok és Michelin-csillagos séfek csoportjai főznek párhuzamosan ugyanazon alapanyagokból, az elkészült fogásokat pedig bárki megkóstolhatja. Vagy hazaviheti nemcsak az ötletet, de a hozzávalókat is a rendezvényhez kapcsolódó, 

a három nap alatt folyamatosan nyitvatartó termelői vásár és gasztropiacról. 

És egy tipp: semmiképpen ne hagyjuk ki Ilonka Rozália, ismertebb nevén Róza mama, máréfalvi háziasszony, a Taste of Transylvania fesztiválok állandó szereplője lepényeit; az édes tejfölös változat például Erdély-szerte legendás.

Zakuszka, vineta és egyéb meglepetések

A tradicionális erdélyi konyha bőven kínál más kellemes meglepetéseket is, így számos olyan alapanyagot és konyhatechnológiai megoldást, amelyek a mai, egészségtudatos és fenntartható étrendbe is könnyedén beilleszthetők.  Miközben számtalan tévhit is övezi, amelyekről a Taste of Transylvaniához kapcsolódó szakmai beszélgetéseken szintén szó esik. 

Az egyik ilyen közkeletű tévedés, hogy a puliszka kizárólag a szegények eledele. 

Valójában az Erdélyben a 17–18. században elterjedt puliszka, vagyis a kukoricakása a törökbúza bő termése miatt az 1960-70-es évekig a társadalom minden rétegében fogyasztott kenyérhelyettesítő alapélelmiszernek számított. Ennek nyomait ma is őrzi a hegyvidéki pásztorkultúra; az esztenák világában most is él a mondás, miszerint „aki nem evett puliszkát, az nem evett igazán jót”. 

A vendéglátóhelyeken újabban leginkább polenta néven emlegetett étel ráadásul kezd újra széles körben divatba jönni, nemcsak azért, mert gyorsan és egyszerűen elkészíthető, hanem mert jótékony hatásai bizonyítottak: 

könnyen emészthető, gluténmentes, tápanyagokban, különösen B-vitaminban gazdag, emellett gyomornyugtató és savcsökkentő hatása is ismert.

Ugyancsak egyre népszerűbbek az erdélyi zöldségkrémek, azaz a zakuszka és a vineta, amelyek eredete a közhiedelemmel ellentétben viszont pont hogy nem a távoli múltba nyúlik vissza. Csupán a múlt század második feléig, amikor a vasút közlekedés, elsősorban a vasút fejlődése lehetővé tette az elkészítésükhöz szükséges  alapanyagokhoz (padlizsán, paprika, paradicsom) való könnyebb hozzájutást.

***

A március 27. és 29. között a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységében megrendezett Taste of Transylvania a kultúra is szerepet kap. Pénteken 4S Street-, szombaton Bagossy Brothers Company-koncert lesz, vasárnap az Alma együttes szórakoztatja a gyerekeket, akiket a „molyolda” családi játszóház és kürtőskalács-készítő workshop is várja három napon át. Lesznek filmvetítések (Magyar menyegző, Bölöni,  Ember maradj. Ákos-sztori. Eddig) és könyvbemutatók is, mások mellett itt debütál Csepely Adrienn Nagymamám magyaráz című kötete.

A fesztivál teljes nyitvatartási ideje alatt Szentedre buszpályaudvar és Skanzen buszmegálló között, 20 perces váltásban különbuszok járnak. Az első busz a buszpályaudvarról pénteken 15.00 órakor, szombaton és vasárnap 10.00 órakor, az utolsó busz a Skanzentől pénteken 22.40-kor, szombaton 23.40-kor vasárnap pedig 17.40-kor indul. A transzferbuszokat napijeggyel vagy hétvégi bérlettel ingyenesen igénybe lehet venni. A múzeumon belül a főbejárat épülete és a Harangláb megálló között a Skanzen vonat mindhárom napon közlekedni fog.

A fesztiválra a jegyek a Tixa felületén vásárolhatók meg. 

Bővebb információ az esemény Facebook-oldalán, Instagram-oldalán valamint a Szabadtéri Néprajzi Múzeum honlapján található.

 

Nyitókép forrása: Taste of Transylvania

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mandoppi25
2026. március 27. 19:33
Végre egy értelmes cikk a Mandíneren!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!