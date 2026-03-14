Nála többet senki nem tett az ezredforduló után a helyi alapanyagokat és a szezonalitást ismét előtérbe állító erdélyi gasztronómiáért – Trucza Adorján a Mandinernek

E területen is győzni látszik a globális igazodási kényszer?

Egyrészt. Másrészt viszont ott van az, ami paradox módon az előnyünk is Erdélyben. Errefelé ma is sok a szezonális alapanyagokra épülő élő konyha, és hát ki akarna étterembe menni ugyanazért vagy hasonlóért, mint amit otthon elkészít az édesanyja? A még nem jó és a már nem jó közé szorultunk, aminek az egyik látványos következménye, hogy az idegen nációk ételei jelentősen felül vannak reprezentálva. Egyébként, más miatt, ez a jellemző a magyarországi éttermekben is.

Pizza, hamburger, pho?

És így tovább. Ezekből pedig a lehető legszélesebb választék. A múltkor például megnéztem egy székelyföldi mexikói étterem honlapját, 128 étel szerepel rajta – kár, hogy Mexikóban ebben a formájukban egyről se tudnak. A más nemzetek konyháinak YouTube-ról tanult fogásai ráadásul gyakran rosszul is vannak elkészítve. És akkor azt várjuk, hogy jöjjön a külföldi turista és harapjon rá ezekre.