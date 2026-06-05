Egy 11 éves kislány meggyilkolása rázta meg a francia közvéleményt

- írta a közösségi médiában Marine Le Pen, hozzátéve:

Gyermekeink biztonságának valóban ismét elsődleges prioritássá kell válnia.”

Des millions de Français partagent la douleur de la famille de Lyhanna, qui en plus de l’indicible chagrin de la perte de leur enfant, ont appris qu’elle aurait pu, qu’elle aurait dû être évitée.



La sécurité de nos enfants doit vraiment redevenir la priorité. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 5, 2026

Jordan Bardella pártelnök a következőképpen kommentálta a megrázó tragédiát az X-en:

„Egész Franciaország felháborodott a hatóságok tétlensége miatt is, hiszen a fő gyanúsított, Jérôme Barella ellen korábban már több feljelentés és bejelentés érkezett, sőt számos alkalommal eljárás is indult vele szemben.

Ez a szörnyű tragédia elkerülhető lett volna, el kellett volna kerülni, ha az igazságszolgáltatás működésében nem jelentkeznek ilyen súlyos zavarok. Az állam súlyosan kudarcot vallott, a francia nép pedig magyarázatot és felelősségre vonást követel.”

Toute la France est horrifiée par le destin tragique de la jeune Lyhanna, et communie dans la peine avec sa famille et ses proches.



Toute la France est révoltée par l’inaction des pouvoirs publics, alors que le principal suspect, Jérôme Barella, avait déjà été visé par plusieurs… — Jordan Bardella (@J_Bardella) June 4, 2026

Régi probléma került ismét reflektorfénybe

A Lyhanna-ügy azért kavart különösen nagy vihart Franciaországban, mert sokak szerint nem elszigetelt esetről van szó.

Az elmúlt években több olyan nagy port kavart ügy is napvilágra került, amelyben gyermekek elleni szexuális bűncselekmények áldozatai vagy családtagjaik azt állították:

a hatóságok nem vették kellően komolyan a figyelmeztető jeleket.

A legismertebb esetek közé tartozik a 2003-as Estelle Mouzin-ügy, amelynek nyomán később maga a francia állam is kritikák kereszttüzébe került a nyomozás hiányosságai miatt.

A gyermekvédelmi szervezetek most átfogó reformokat követelnek. A France Victimes nevű áldozatsegítő szövetség országos egyeztetést sürget a kiskorúak elleni bűncselekmények visszaszorítása érdekében, és arra figyelmeztet, hogy a gyermekek elleni szexuális erőszakkal kapcsolatos feljelentések jelentős része a bizonyítékok hiánya miatt végül eredmény nélkül zárul.

A független gyermekvédelmi bizottság (Ciivise) szerint az ügy rávilágít arra, hogy Franciaországban továbbra is alulértékelik azokat a kockázati jelzéseket, amelyek később tragédiához vezethetnek. A szervezet úgy fogalmazott:

a nemzet „hibátlan védelmet” köteles biztosítani gyermekeinek.

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Fotó: A gyilkosság eddigi fő gyanúsítottja és a 11 éves áldozat / X