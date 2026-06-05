Egy 11 éves kislány meggyilkolása rázta meg a francia közvéleményt

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A brutális bűncselekmény kapcsán felmerült a kérdés: miért maradhatott korábban több bűncselekmény után is szabadlábon a fő gyanúsított?
Politikai vihar tört ki Franciaországban, miután a dél-franciaországi Gers megyében eltűnt 11 éves Lyhanna holttestét egy gabonasiló közelében találták meg. A Le Monde beszámolója szerint a kislány brutális gyilkosság áldozata lett. A gyanú hamar egy 41 éves férfira terelődött, aki ellen az elmúlt években több alkalommal is eljárás indult, illetve bejelentés érkezett kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt, ám ezek egyike sem volt elegendő ahhoz, hogy elítéljék a feltételezett elkövetőt. Az ügy nyomán Emmanuel Macron elnök és a francia kormány is vizsgálatot rendelt el az igazságszolgáltatás és a rendvédelmi szervek esetleges mulasztásainak feltárására.
A dél-franciaországi Gers megyében élő, 11 éves Lyhannát május 29-én látták utoljára. A keresés napokon át tartott, rendőrök, csendőrök és önkéntesek százai fésülték át a környéket, hiába.
A nyomozás során a biztonsági kamerák felvételei alapján a hatóságok figyelme egy 41 éves helyi férfira, Jérôme Barellára terelődött, aki a lány egyik barátnőjének édesapja.
A férfit őrizetbe vették, majd később emberölés gyanújával eljárás indult ellene.
A keresés tragikus fordulatot vett, amikor egy mezőgazdasági telepen, egy régi gabonasiló közelében olyan holttestet találtak, amely a hatóságok szerint nagy valószínűséggel Lyhannáé. Egyelőre a boncolás feladata annak megállapítása, hogy pontosan mi okozta a gyermek halálát, illetve történt-e szexuális erőszak.
Az ügy ugyanakkor nemcsak a kegyetlen gyilkosság miatt kavart országos botrányt, hanem mert rövid időn belül kiderült:
a gyanúsított neve már évek óta ismert volt a hatóságok előtt.
Az első jelzés még 2017-ben érkezett, amikor egy 17 éves lány családja fordult a rendőrséghez. Az ügyet végül bűncselekmény hiányában lezárták, mivel a férfi és a lány között kölcsönös beleegyezéssel létesült viszony.
2021-ben a férfit egy középiskolából bocsátották el, miután egy diáklánnyal szembeni „nem megfelelő viselkedésről” érkezett bejelentés.
A legsúlyosabb ügyek azonban később következtek:
2022-ben egy kiskorú sérelmére állítólagosan elkövetett nemi erőszak miatt tettek ellene feljelentést. A panaszt csak két évvel később továbbították az illetékes ügyészséghez, majd bizonyítékhiányra hivatkozva lezárták az ügyet.
2025 augusztusában újabb feljelentés érkezett. Egy anya azt állította, hogy a férfi hónapokon át szexuálisan bántalmazta a lányát. A gyermeket kihallgatták, valamint megtörténetek a szükséges orvosi és pszichológiai vizsgálatok, az ügy azonban hónapokig húzódott. A nyomozás még Lyhanna eltűnésekor is folyamatban volt.
Ráadásul a tragédia előtti napokban egy harmadik, szintén kiskorú sérelmére elkövetett állítólagos nemi erőszakról szóló feljelentés is érkezett a férfi ellen.
A közvélemény felháborodását jól mutatja, hogy szinte az egész francia politikai spektrum megszólalt az ügyben.
Emmanuel Macron köztársasági elnök kijelentette:
Egyértelmű, hogy működési zavar történt”, illetve „a dolgok nem úgy történtek, ahogyan történniük kellett volna, és ez elfogadhatatlan”.
Az államfő szerint fel kell tárni az intézményi és egyéni felelősségeket is.
Gérald Darmanin igazságügyi miniszter
súlyos és elfogadhatatlan állami működési zavarokról”
beszélt, míg Sébastien Lecornu miniszterelnök rendkívüli vizsgálatot rendelt el. Az első eredményeket két héten belül várják.
A gyilkosságra a legnépszerűbb francia párt, a Nemzeti Tömörülés (RN) vezető politikusai is reagáltak.
Francia emberek milliói osztoznak Lyhanna családjának fájdalmában, akiknek a gyermekük elvesztése miatti kimondhatatlan gyászon túl azzal is szembe kellett nézniük, hogy ez a tragédia elkerülhető lett volna, sőt el kellett volna kerülni”
- írta a közösségi médiában Marine Le Pen, hozzátéve:
Gyermekeink biztonságának valóban ismét elsődleges prioritássá kell válnia.”
Jordan Bardella pártelnök a következőképpen kommentálta a megrázó tragédiát az X-en:
„Egész Franciaország felháborodott a hatóságok tétlensége miatt is, hiszen a fő gyanúsított, Jérôme Barella ellen korábban már több feljelentés és bejelentés érkezett, sőt számos alkalommal eljárás is indult vele szemben.
Ez a szörnyű tragédia elkerülhető lett volna, el kellett volna kerülni, ha az igazságszolgáltatás működésében nem jelentkeznek ilyen súlyos zavarok. Az állam súlyosan kudarcot vallott, a francia nép pedig magyarázatot és felelősségre vonást követel.”
A Lyhanna-ügy azért kavart különösen nagy vihart Franciaországban, mert sokak szerint nem elszigetelt esetről van szó.
Az elmúlt években több olyan nagy port kavart ügy is napvilágra került, amelyben gyermekek elleni szexuális bűncselekmények áldozatai vagy családtagjaik azt állították:
a hatóságok nem vették kellően komolyan a figyelmeztető jeleket.
A legismertebb esetek közé tartozik a 2003-as Estelle Mouzin-ügy, amelynek nyomán később maga a francia állam is kritikák kereszttüzébe került a nyomozás hiányosságai miatt.
A gyermekvédelmi szervezetek most átfogó reformokat követelnek. A France Victimes nevű áldozatsegítő szövetség országos egyeztetést sürget a kiskorúak elleni bűncselekmények visszaszorítása érdekében, és arra figyelmeztet, hogy a gyermekek elleni szexuális erőszakkal kapcsolatos feljelentések jelentős része a bizonyítékok hiánya miatt végül eredmény nélkül zárul.
A független gyermekvédelmi bizottság (Ciivise) szerint az ügy rávilágít arra, hogy Franciaországban továbbra is alulértékelik azokat a kockázati jelzéseket, amelyek később tragédiához vezethetnek. A szervezet úgy fogalmazott:
a nemzet „hibátlan védelmet” köteles biztosítani gyermekeinek.
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Fotó: A gyilkosság eddigi fő gyanúsítottja és a 11 éves áldozat / X