Újraéled a német-francia tengely

– mondta a katonai együttműködésről Macron a Merzzel tartott munkavacsora előtt, az együttműködést Európa „stratégiai ébredésének” részeként mutatva be. Merz elmondta, hogy a tárgyalások a gazdasági, energia-, biztonsági és védelmi politikát is érintik majd. Macron a kiterjedt napirendhez Ukrajnát, a Közel-Keletet, az űrt, a mesterséges intelligenciát, a kvantumtechnológiát, a kereskedelmet és az európai ipar védelmét is felvette.

Mindkét kormány az eddig elért megállapodások továbbfejlesztésére irányuló erőfeszítésként mutatja be a mostani találkozót. Pénteken várhatóan két közös nyilatkozatot tesznek közzé, amelyek a védelemmel és a tágabb kétoldalú kapcsolatokkal foglalkoznak.

A Merz és Macron közötti szívélyesebb személyes kapcsolat segített feléleszteni azt, amit a tisztviselők „francia-német reflexként” jellemeznek, az Olaf Scholz volt német kancellár alatti, évekig feszült kapcsolatok után. Merz „mély személyes kötelékről” beszélt a francia elnök kapcsán – olvasható a Politicón.