Újraéled a német-francia tengely

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Merz és Macron Európa katonai és technológiai képességeit fejlesztenék.
Friedrich Merz és Emmanuel Macron kétnapos francia-német tárgyalásait azzal a ígérettel nyitották meg, hogy megerősítik Európa katonai, ipari és technológiai erejét, és megpróbálták bemutatni, hogy a kontinens kulcsfontosságú kapcsolata a közelmúltbeli kudarcok ellenére is képes eredményeket elérni – írja a Politico.
A német kancellár és a francia elnök pénteken a Nörvenich légibázison vezeti a védelmi tárgyalásokat, mielőtt csatlakoznak minisztereikhez Köln közelében. Az összejövetel Macron utolsó francia-német miniszteri tanácskozása lesz, mielőtt jövőre távozik hivatalából.
„Új lendületet akarunk adni az elrettentésnek, a korai figyelmeztetésnek, a mélyreható csapásmérésnek és a közös képességek előmozdításának”
– mondta a katonai együttműködésről Macron a Merzzel tartott munkavacsora előtt, az együttműködést Európa „stratégiai ébredésének” részeként mutatva be. Merz elmondta, hogy a tárgyalások a gazdasági, energia-, biztonsági és védelmi politikát is érintik majd. Macron a kiterjedt napirendhez Ukrajnát, a Közel-Keletet, az űrt, a mesterséges intelligenciát, a kvantumtechnológiát, a kereskedelmet és az európai ipar védelmét is felvette.
Mindkét kormány az eddig elért megállapodások továbbfejlesztésére irányuló erőfeszítésként mutatja be a mostani találkozót. Pénteken várhatóan két közös nyilatkozatot tesznek közzé, amelyek a védelemmel és a tágabb kétoldalú kapcsolatokkal foglalkoznak.
A Merz és Macron közötti szívélyesebb személyes kapcsolat segített feléleszteni azt, amit a tisztviselők „francia-német reflexként” jellemeznek, az Olaf Scholz volt német kancellár alatti, évekig feszült kapcsolatok után. Merz „mély személyes kötelékről” beszélt a francia elnök kapcsán – olvasható a Politicón.
Fotó: INA FASSBENDER / AFP