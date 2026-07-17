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emmanuel macron Németország Franciaország Friedrich Merz Európai Unió

Újraéled a német-francia tengely

2026. július 17. 19:34

Merz és Macron Európa katonai és technológiai képességeit fejlesztenék.

2026. július 17. 19:34
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Friedrich Merz és Emmanuel Macron kétnapos francia-német tárgyalásait azzal a ígérettel nyitották meg, hogy megerősítik Európa katonai, ipari és technológiai erejét, és megpróbálták bemutatni, hogy a kontinens kulcsfontosságú kapcsolata a közelmúltbeli kudarcok ellenére is képes eredményeket elérni – írja a Politico.

A német kancellár és a francia elnök pénteken a Nörvenich légibázison vezeti a védelmi tárgyalásokat, mielőtt csatlakoznak minisztereikhez Köln közelében. Az összejövetel Macron utolsó francia-német miniszteri tanácskozása lesz, mielőtt jövőre távozik hivatalából.

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„Új lendületet akarunk adni az elrettentésnek, a korai figyelmeztetésnek, a mélyreható csapásmérésnek és a közös képességek előmozdításának”

– mondta a katonai együttműködésről Macron a Merzzel tartott munkavacsora előtt, az együttműködést Európa „stratégiai ébredésének” részeként mutatva be. Merz elmondta, hogy a tárgyalások a gazdasági, energia-, biztonsági és védelmi politikát is érintik majd. Macron a kiterjedt napirendhez Ukrajnát, a Közel-Keletet, az űrt, a mesterséges intelligenciát, a kvantumtechnológiát, a kereskedelmet és az európai ipar védelmét is felvette.

Mindkét kormány az eddig elért megállapodások továbbfejlesztésére irányuló erőfeszítésként mutatja be a mostani találkozót. Pénteken várhatóan két közös nyilatkozatot tesznek közzé, amelyek a védelemmel és a tágabb kétoldalú kapcsolatokkal foglalkoznak.

A Merz és Macron közötti szívélyesebb személyes kapcsolat segített feléleszteni azt, amit a tisztviselők „francia-német reflexként” jellemeznek, az Olaf Scholz volt német kancellár alatti, évekig feszült kapcsolatok után. Merz „mély személyes kötelékről” beszélt a francia elnök kapcsán – olvasható a Politicón.

 

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

 

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Összesen 13 komment

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templar62
2026. július 17. 21:56
ANTANT kaputt
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Halder_1899
2026. július 17. 21:51
Friedrich Merz és Emmanuel Macron, mind a kettő támogatottsága nulla felé...
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0
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martens
2026. július 17. 21:46
Ez inkább csak tengelyke.
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londonbaby
2026. július 17. 21:37
hát mit mondjak két idióta balfasz... meg is érdemi a népük ha ilyen hülyék hogy még nem tették őket taccsra !!
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