Halálos áldozat is van: kisbusz hajtott a tömegbe Berlinben, a Pride közelében

A Bild című német lap a honlapján közölte, hogy a járművet egy késsel felfegyverzett ember hagyta el.

A német fővárosban százezrek ünnepeltek szombaton az LMBTQ-közösség felvonulásán. A szervezők közlése szerint a demokrácia, tolerancia és sokszínűség jelzését akarták küldeni rendezvényükkel. Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter szövetségi támogatást ajánlott fel a tartományi hatóságoknak. A német kormány egyik szóvivője közölte, hogy Friedrich Merz német kancellárt haladéktalanul értesítették a történtekről. A szóvivő azt mondta, hogy „a kancellár és a belügyminiszter gondolatban az áldozatokkal és hozzátartozóikkal vannak”. „Köszönetüket fejezik ki a mentőszolgálatoknak, és különös hangsúlyt fektetnek a szörnyű tett felderítésére és megbüntetésére” – fűzte hozzá.

(MTI)