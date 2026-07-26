Halálos áldozat is van: kisbusz hajtott a tömegbe Berlinben, a Pride közelében

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Iszlamista elkövetőt keres a német rendőrség. A Bild arról írt, hogy a járművet egy késsel felfegyverzett ember hagyta el.
Fehér kisbusz hajtott a tömegbe a berlini Pride-felvonulás közelében szombat éjszaka – közölte Florian Nath rendőrségi szóvivő vasárnapra virradóra. Mint fogalmazott,
a támadásban legalább egy ember életét vesztette, tizennégyen, közülük többen súlyosan megsérültek.
Az incidens a német főváros Tiergarten nevű parkjában történt. A Christopher Street Day rendezvényt tíz órakor megszakították. A tett háttere egyelőre nem ismert, Kai Wegner berlini polgármester
a szabad és világra nyitott német társadalom elleni támadásról beszélt.
Florian Nath kijelentette, hogy a hatóságok gőzerővel nyomoznak az elkövetők elfogása érdekében.
Arra az újságírói kérdésre, hogy terrorcselekményről van-e szó, úgy válaszolt, hogy azt még korai lenne megmondani. Mint mondta, a hatóságok gőzerővel nyomoznak az elkövető vagy elkövetők elfogása érdekében. A sofőr elmenekült a helyszínről. A hatóságok szerint ellentmondásos beszámolók vannak, hogy egy vagy több tettes volt-e. A rendőrség jelentős erőkkel vonult ki a helyszínre, a Pride-ra érkezett látogatókat kérték, hogy hagyják el a térséget. A dpa német hírügynökség szerint
a hatóságok kivilágították a Potsdamer Platz és a Tiergarten-alagút déli része közötti területet nyomok után kutatva.
Szemtanúk jelezték, hogy egyes emberek az incidens során szúrt sebeket kaptak. „Erről szemtanúk számoltak be nekünk. Hogy ott emberek fekszenek szúrt sebekkel” – ismertette tovább Florian Nath.
Iszlamista körökből ismert elkövetőt keres a német rendőrség a berlini gázolás miatt – jelentette be a hatóság szóvivője vasárnap.
A Bild című német lap a honlapján közölte, hogy a járművet egy késsel felfegyverzett ember hagyta el.
A német fővárosban százezrek ünnepeltek szombaton az LMBTQ-közösség felvonulásán. A szervezők közlése szerint a demokrácia, tolerancia és sokszínűség jelzését akarták küldeni rendezvényükkel. Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter szövetségi támogatást ajánlott fel a tartományi hatóságoknak. A német kormány egyik szóvivője közölte, hogy Friedrich Merz német kancellárt haladéktalanul értesítették a történtekről. A szóvivő azt mondta, hogy „a kancellár és a belügyminiszter gondolatban az áldozatokkal és hozzátartozóikkal vannak”. „Köszönetüket fejezik ki a mentőszolgálatoknak, és különös hangsúlyt fektetnek a szörnyű tett felderítésére és megbüntetésére” – fűzte hozzá.
(MTI)
Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP