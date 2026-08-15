Élete végéig kitartott Rákóczi mellett Bottyán János, a legendás hadvezér

Bottyán János dúsgazdag ember lett, több ingatlant birtokolt Esztergomban, serfőzdét nyithatott és a környékbeli településeken is birtokokat szerzett. 1692-ben I. Lipót ezredessé léptette elő, majd a délvidéki várak visszafoglalásában is főszerepet vállalt. Ekkoriban történt, hogy a harcok során elveszítette az egyik szeme világát, ettől kezdve mindenki Vak Bottyánként kezdte emlegetni. A messze földön híres katona 1701-ben a spanyol örökösödési háborúban is részt vett ezredével a Habsburg oldalon és így történhetett meg az is, hogy Vak Bottyán a felkelő kurucokkal is szembe került a Rákóczi-vezette szabadságharc kitörése után. Már 1701-ben megvádolták, hogy Rákóczival szövetkezve szervezkedik a bécsi udvar ellen, de felmentették. Két évvel később viszont valóban hitet tett Rákóczi és a magyar szabadságharc mellett. A fejedelem 1703. decemberében nevezete ki tábornokká, majd a kuruc csapatok dunántúli főparancsnokává is megtette.

Buda ostroma 1686-ban. Bottyán János is főszerepet alakított a törökverésben. Forrás: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Mindezért a bécsi udvar a következő év októberében Vak Bottyánt elfogta, ám katonái kiszabadították a Bécsbe igyekvő Habsburg hajóról. 1704 novemberében az általa bevett Érsekújvár főkapitánya lett, majd a nyugati országhatárt biztosította a császáriak ellen. Bottyán János Rákóczi egyik leghűségesebb és legeredményesebb katonája volt, nem véletlen, hogy idővel Dunántúl kormányzójává nevezte ki. Habár 1708-ban a trencséni csatavesztés után a kuruc tábor látványosan meggyengült és sokan álltak át a labancokhoz, Bottyán János nem tette, hűséges maradt a fejedelemhez.