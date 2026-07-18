Örömhírt jelentett be Ruszin-Szendi Romulusz: visszaveszi azokat a katonákat, akiket éppen ő rúgott ki

Az igazán érdekes rész egyébként a poszt második felében van, amikor Ruszin-Szendi arról ír, hogy azokat a katonákat is várják, akik azért veszítették el szolgálati jogviszonyukat, mert nem vették fel a Covid elleni védőoltást. Az eset pikantériája, hogy egykori vezérkari főnökként éppen maga Ruszin-Szendi Romulusz volt az, aki anno elbocsátotta ezeket a katonákat. Ezt többen jelezték is neki kommentekben a posztja alatt.

A politikus ezzel kapcsolatban korábban egy Magyar Péterrel készült interjújában arról beszélt, hogy nem tehette meg, hogy a katonaság bevethetősége sérüljön, ezért döntött a kirúgások mellett.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt