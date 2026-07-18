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ruszin - szendi romulusz Magyar Péter magyar honvédség katona

Örömhírt jelentett be Ruszin-Szendi Romulusz: visszaveszi azokat a katonákat, akiket éppen ő rúgott ki

2026. július 18. 08:49

A miniszter mindenkit vár a Bálnában augusztus elsején.

2026. július 18. 08:49
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„Senkit nem hagyunk hátra!” – írta közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter abban a bejegyzésben, amelyben afeletti örömét osztotta meg, hogy megjelent a rendelet, amely értelmében több, korábban kirúgott katonát is visszavehetnek.

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A miniszter a posztjában elsősorban a „fiatalítás” címén elbocsátott katonákról beszélt, mint írja: „az előző kormány politikai megfontolásból és emberi gyarlóságból számos kiváló katonát távolított el a Magyar Honvédségtől. Olyan katonákat, akik felkészültségükkel, szakmai tudásukkal, nemzetközi tapasztalatukkal és esküjükhöz való hűségükkel hosszú éveken át szolgálták Magyarországot.
Vezérkarfőnökként a végsőkig kiálltam értük. Ezért engem is jogszerűtlenül eltávolítottak. Akkor eldőlt bennem, hogy ezt az igazságtalanságot csak egy valódi rendszerváltás után lehet helyrehozni. Ez volt az egyik legerősebb motivációm, amikor csatlakoztam a TISZA-hoz és Magyar Péterhez.”

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Közös munkánk eredménye, hogy a péntek este megjelent jogszabály megteremti annak lehetőségét, hogy mindazok, akiket méltatlanul távolítottak el, ismét szolgálhassák hazájukat – amennyiben megfelelnek a szolgálat feltételeinek

– tette hozzá. Megjegyezte: 2026. augusztus 1-jén várnak minden érintett katonát a Bálnában.

Az igazán érdekes rész egyébként a poszt második felében van, amikor Ruszin-Szendi arról ír, hogy azokat a katonákat is várják, akik azért veszítették el szolgálati jogviszonyukat, mert nem vették fel a Covid elleni védőoltást. Az eset pikantériája, hogy egykori vezérkari főnökként éppen maga Ruszin-Szendi Romulusz volt az, aki anno elbocsátotta ezeket a katonákat. Ezt többen jelezték is neki kommentekben a posztja alatt.  

A politikus ezzel kapcsolatban korábban egy Magyar Péterrel készült interjújában arról beszélt, hogy nem tehette meg, hogy a katonaság bevethetősége sérüljön, ezért döntött a kirúgások mellett. 

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

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Összesen 27 komment

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Sorrend:
Robert69
2026. július 18. 12:22
Csak szeretném megtudni, hogy a honvédelmi miniszter hobbiját ki fizeti? Gondolok itt a repülőre ami felvitte és amiből kiugrott. Ugyanis szerintem nem szerepel a munkaköri leírásában repülőgépekből történő kiugrálás a gép pedig állami tulajdon úgy tudom........csak kérdem. Egyébként akkor lett volna igazán tökös ha ejtőernyő nélkül teszi.
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kbs-real
2026. július 18. 12:17
Szinte hallom, hogy amikor leszedik azt a sisakot a hombár fejéről, cuppan.
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marciTm
2026. július 18. 12:16
ehhez nem tudok hozzászólni,mert nem akarom az előttem szólókat ismételni,de petr madjar egy szarosgatyás,elmebeteg,pedofil,nőverő, gyerekfenyegető,alkoholista,kokainos buzi!ha kihagytam valami,akkor elnézést kérek!
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kbs-real
2026. július 18. 12:16
Olyan pofátlanul hazudozik, mint a főnöke.
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