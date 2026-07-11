Brutálisan meggyilkolták a II. Rákóczi Ferencet kritizáló országgyűlési követeket

A később véressé váló ónodi országgyűlést 1707 januárjában hirdette meg II. Rákóczi Ferenc. Az volt a terv, hogy május elején ül össze az ország életében sorsdöntő tanács, ám végül május 31-én nyitották meg a borsodi mezővároshoz, Ónodhoz közeli mezőn a gyűlést. A szabadságharc ekkor már lassan négy éve tartott,

a háborús anyagi terhek pedig komoly feszültséget okoztak.

Ki csendesebben, ki hangosabban, de egyre többen a békekötést szorgalmazták a Habsburgokkal.