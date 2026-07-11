Brutálisan meggyilkolták a II. Rákóczi Ferencet kritizáló országgyűlési követeket

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Volt, akinek a fejét vették, és volt akit lekaszaboltak, mert nyilvánosan szembe szegültek a fejedelem akaratával.
A később véressé váló ónodi országgyűlést 1707 januárjában hirdette meg II. Rákóczi Ferenc. Az volt a terv, hogy május elején ül össze az ország életében sorsdöntő tanács, ám végül május 31-én nyitották meg a borsodi mezővároshoz, Ónodhoz közeli mezőn a gyűlést. A szabadságharc ekkor már lassan négy éve tartott,
a háborús anyagi terhek pedig komoly feszültséget okoztak.
Ki csendesebben, ki hangosabban, de egyre többen a békekötést szorgalmazták a Habsburgokkal.
Az elégedetlenek élére Turóc vármegye követei álltak, akik kritikával illették II. Rákóczi Ferencet, és hangosan panaszkodtak az adóterhek miatt. A fejedelem meghallgatta a küldöttség kritikáit, majd szenvedélyes beszédben igyekezett érzékeltetni a lelkiállapotát: „Édes nemzetem!
Hát ezt érdemlem hazám ügye mellett való sok szíves fáradságom után?
Ezt érdemeltem tőled bujdosásom után!? Életemet, véremet, mindenemet érted szenteltem föl. (…) Visszavonulok erdélyi fejedelemségembe. Készebb vagyok megvonni magamat az ország egyik szögletében, mint hogy a várt köszönet helyett zsarnoknak mondjanak. Nem tűröm, nem szenvedem el! (…) Édes hazám, ne szenvedd rajtam ezt a gyalázatot!” – fogalmazott az elkeseredett II. Rákóczi Ferenc.
A Rákóczihoz hű felkelők brutális választ adtak a turóci követeknek, Rakovszky Menyhért táblabíró pillanatokkal később halott volt. Gyaníthatóan a bártfai küldöttség egyik tagja írta azt a naplóbejegyzést, amely részletesen beszámolt a felségsértőnek tartott turóci követ lemészárlásáról: „Szörnyű kavarodás támadt, kelevézzel és karddal hadonászva rontottak rájuk, kiűzték ország sátorából, s üldözték, vágták, aprították őket, úgyhogy az említett Rakovszky alig kőhajításnyira a sátortól földre rogyott, sok sebből vérezve s haldokolva, s amikor a generális úr káplánja odafutott, hogy mint amaz kérte, feloldozza, az ő kezei közt kilehelte lelkét. Végezetül ruháit letépték, meztelenre vetkeztették, füvet szórta rá, és másnap reggel kilenc óráig azon a helyen hagyták.
Ekkor holttetemét lábánál fogva ökörfarkhoz kötözték mindenki szeme láttára kivonszolták a táborhelyről a strázsákon túlra, s ott kitették, étkül a férgeknek és az ég madarainak.”
A szerencsétlen sorsú Rakovszky Menyhért táblabíró mellett a turóci küldöttség fiatalabb tagja, Okolicsányi Kristóf alispán sem járt jobban. Ő nem kapott halálos sebet, ezért őrizetbe vették, vallatták, megkínozták, a testét tüzes vassal „sütögették”, majd a fejét vették. Azt is tudni lehet, hogy Rakovszky Menyhértet, Bercsényi Miklós kuruc főgenerális, Rákóczi első számú harcostársa vágta meg elsőként kardjával, de ugyanígy tett Károlyi Sándor, Rákóczi hadvezére is. A kaszabolásban részt vett a fejedelem testőrsége, így pedig végképp nem volt esélye a két követnek.
II. Rákóczi Ferenc emlékirataiban így tekintett vissza a követek lemészárlására: „Ekkor Bercsényi fölállt, könnyekkel a szemében, mert hosszú és heves beszédem többeket könnyekre fakasztott, és így kiáltott fel: hogyan, ti szövetkezett rendek, hát a hálátlanság bűnébe estek a szabadítóval szemben, és inkább távozni engeditek, mintsem hogy igazságot szolgáltassatok neki rágalmazói ellen? Nem, nem, mintsem ez megtörténnék, jobb, ha meghalnak a gazemberek! Erre kardot rántott, és annak lapjával Rakovszky alispán vállára ütött.
A Bercsényi mellett ülő Károlyi meg úgy vágta fejbe az alispánt, hogy az rögtön holtan esett össze.
A jegyzőt is több ütés sebesítette meg. Mondhatom, indulatom e pillanatban megszűnt, és nem gondoltam egyébre, csak hogy megakadályozzam ezt a rendetlenséget. Első dolgom az volt, hogy a mögöttem álló tiszteket elküldtem, akadályozzák meg, hogy udvari hadaim megmozduljanak, és bármit is ártsanak a Turóc megyei nemeseknek.”
A rendi ellenállást letörték, több Turóc vármegyei nemest bebörtönöztek, majd az országgyűlés kimondta Turóc vármegye zászlójának és pecsétjének eltörlését. A szabadságharc folytatása mellett tették le voksukat, törvénybe iktatták a Habsburg-ház trónfosztását, megerősítették az ország és Erdély szövetségét: „Mi mindnyájunk közös akaratával végzett s megerősített artikulusunkkal magunkat említett első József császár és ő általa az egész Ausztriai Ház rajtunk követelt királyi engedelmességétől, tiszteletétől és minden magának tulajdoníttatni kívánt jussától magyar koronánkhoz, országunkhoz és annak igazgatásához, most avagy jövendőben akármi módon való ragaszkodásától felszabadultaknak s megmenekedetteknek lenni végezvén, nyilván mondván és deklarálván: mindazoknak abrenunciálunk és ellenmondunk. És ekképpen régi dicső szabadságunknak s legfelső törvényes jussunknak erejével és authoritásával, mely mind isteni, mind emberi törvények szerint reánk szállott és származott – senki arra bennünket nem kényszerítvén, sem abban ellent nem tartván, hanem teljes jókedvünkből és szabadakaratunkból hazánkban interregnumot lenni vallunk, tudniillik
országunkat király nélkül lenni jelentjük és hirdetjük”
– szólt a törvény.
II. Rákóczi Ferenc hatalmát megerősítve folytathatta a szabadságharcot a Habsburgok ellen, a Turóc vármegyei követek sorsát látva pedig elcsöndesedtek a kritikus hangok. Ki gondolta volna ekkor, hogy a turóci követ lekaszabolásában részt vevő Károlyi Sándor hadvezér négy évvel később Rákóczi tudta nélkül fogadja majd el a Habsburgok békeajánlatát…
Nyitókép: A lekaszabolt turóci képviselő Orlay Petrich Soma festményén. Forrás Wikipedia
Következik: A kuruc világ
Forrás:
Köpeczi Béla, R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. Osiris, Budapest, 2004 (Millenniumi Magyar Történelem. Életrajzok).
Rákóczi Ferenc: Vallomások, emlékiratok.