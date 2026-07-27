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138-an szavaztak igennel az Országgyűlésben.
A képviselők megválasztották Sonnevend Pált alkotmánybírónak az Országgyűlés hétfői ülésén. A képviselők 138 igen szavazattal - 6 nem ellenében - megválasztották Sonnevend Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az Országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson, kilenc évre választotta meg a parlament.