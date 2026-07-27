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sonnevend pál országgyűlés alkotmánybíróság

Megválasztották Sonnevend Pált alkotmánybírónak

2026. július 27. 16:02

138-an szavaztak igennel az Országgyűlésben.

2026. július 27. 16:02
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 A képviselők megválasztották Sonnevend Pált alkotmánybírónak az Országgyűlés hétfői ülésén. A képviselők 138 igen szavazattal - 6 nem ellenében - megválasztották Sonnevend Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az Országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson, kilenc évre választotta meg a parlament.

 

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Összesen 48 komment

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Sorrend:
gullwing
2026. július 27. 17:38
87 publikációra kapta meg az egyetemi tanári kinevezést... A görög nevű miniszter 67-re... Ezeknél a bolsilibcsiknél ez így megy.
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1
0
lemez
2026. július 27. 17:09
Miközben kivonult a fidesz frakcio bunkó bill poloska odasétált a helyükre és ellopta az. asztalon hagyott jegyzeteket.Hol élúnk csak kérdezem mrrt nem tudom.Önkényuralmi diktatúra?
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8
0
svejk recidivus
2026. július 27. 17:05
Ez a jogművész javasolta már évekkel ezelőtt az alkotmányellenes alkotmányozást,ha nem nyer eleget a Márki Zay. Megtalálta a zsák a foltját.
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11
0
tapir32
2026. július 27. 17:00
Magyar Péter csak szélsőségekben tud megnyilvánulni, ami inadekvát reakció és komoly pszichés probléma.
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9
0
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