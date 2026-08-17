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rogán antal schmidt mária orbán viktor

Abbáziában kapták lencsevégre Orbán Viktort

2026. augusztus 17. 08:58

A Fidesz elnöke Rogán Antallal és Schmidt Máriával vacsorázott.

2026. augusztus 17. 08:58
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Olvasói fotók tanúsága szerint a horvátországi Abbáziában (Opatija) nyaral Orbán Viktor, Rogán Antal és Schmidt Mária társaságában. Orbánék a helyi Roko étteremben vacsoráztak, majd egy korábban már ismert, Schmidt Mária lányához köthető tengerparti villához tértek vissza.

Az adriai nyaralásról a 444.hu és a Telex számolt be.

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Kép forrása: Telex, olvasói fotó
Kép forrása: 444, olvasói fotó

Nyitóképünk illusztráció Orbán Viktor 2024-es nyaralásáról. Forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala


 

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Összesen 72 komment

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aacius
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2026. augusztus 17. 10:47 Szerkesztve
Vicc: A kép alapján OV lehet Harsányi Levente édesapja :D. Amúgy jó pihenést kívánok OV-nak. Nyudíj előtt még csapatot kell építeni a fiatal fideszes politikusokból.
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monuskaroly
2026. augusztus 17. 10:44
Jót szórakoznának rajta, hogy mekkora pancser, hulladék kormány van most, akik után megint 10 év kellene helyrehozni a szart utáuk, ha nem nekik kellene majd megtenni!!!!!
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rottyos-ducse
2026. augusztus 17. 10:41
Azt olvastam hogy puskavegre kaptak Lencsevegre...no hiszen
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rofirofi
2026. augusztus 17. 10:39
Látjátok fideszesek, Orbán ennyire keményen harcol értetek és nagyon aggódik ám a magyar demokráciáért :D
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