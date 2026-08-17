Abbáziában kapták lencsevégre Orbán Viktort

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A Fidesz elnöke Rogán Antallal és Schmidt Máriával vacsorázott.
Olvasói fotók tanúsága szerint a horvátországi Abbáziában (Opatija) nyaral Orbán Viktor, Rogán Antal és Schmidt Mária társaságában. Orbánék a helyi Roko étteremben vacsoráztak, majd egy korábban már ismert, Schmidt Mária lányához köthető tengerparti villához tértek vissza.
Nyitóképünk illusztráció Orbán Viktor 2024-es nyaralásáról. Forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala