Abbáziában kapták lencsevégre Orbán Viktort

Olvasói fotók tanúsága szerint a horvátországi Abbáziában (Opatija) nyaral Orbán Viktor, Rogán Antal és Schmidt Mária társaságában. Orbánék a helyi Roko étteremben vacsoráztak, majd egy korábban már ismert, Schmidt Mária lányához köthető tengerparti villához tértek vissza.

Az adriai nyaralásról a 444.hu és a Telex számolt be.