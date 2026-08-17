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milák kristóf kós hubert sárkány zalán european aquatics európa

Ennyit keresett Milák és Kós a párizsi vizes Eb-n

2026. augusztus 17. 09:24

Nagyot kaszáltak a magyar klasszisok.

2026. augusztus 17. 09:24
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Kós Hubert a negyedik, Milák Kristóf pedig az ötödik helyen végzett a vasárnap befejeződött párizsi vizes Európa-bajnokság hivatalos pénzkereseti listáján. A nemzetközi szövetség (European Aquatics) által utalt eurós díjakat ráadásul a magyar állami jutalmak is jelentősen megfejelik, így

Kós durván 20, míg Milák 17 millió forintos teljes díjazásra jogosult a francia fővárosban nyújtott teljesítményéért.

Taroltak a magyarok a nemzetközi elitben

A Swimswam.com szakportál adatai szerint a kontinenstorna hivatalos pénzkereseti rangsorának élcsoportjában zárt a két magyar világsztár. A listát toronymagasan az olasz Sara Curtis vezeti (25 616 euró ~ 9,3 millió forint), aki bár kevesebb aranyat nyert a magyaroknál, két rendkívül jól fizető világcsúcsot is felállított.

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A magyar versenyzők közül Kós Hubert három győzelmével és egy Európa-csúcsával 9583 eurót (mintegy 3,5 millió forintot) keresett közvetlenül a medencében, míg a két győzelmet, egy bronzot és egy Európa-csúcsot jegyző Milák Kristóf 8583 euróval (mintegy 3,1 millió forinttal) zárt.

A listán előkelő helyen végzett Sárkány Zalán is, aki egy-egy egyéni ezüst- és bronzérméért 2500 eurót kap az európai szövetségtől.

Így épülnek fel az Eb-pénzdíjak:

Egyéni aranyérem: 2000 euró ~ 725 ezer forint

Egyéni ezüstérem: 1500 euró ~ 545 ezer forint

Egyéni bronzérem: 1000 euró ~ 365 ezer forint

Váltóarany: 3500 euró ~ 1,25 millió forint (csapattagok között elosztva) 

Világcsúcs: 10 000 euró ~ 3,625 millió forint

Európa-csúcs: 5000 euró ~ 1,815 millió forint

A magyar állam tízmilliókkal jutalmazza a hősöket

A nemzetközi szövetség pénzdíjai eltörpülnek a hivatalos magyar állami jutalmak mellett. Az olimpiai versenyszámban szerzett Eb-aranyért a hazai szabályozás szerint 6 875 000 forint jár, a második helyért közel 5 millió, míg a bronzéremért közel 4 millió forintot utalnak a sportolóknak.

Ezek alapján a megszerzett érmek és helyezések után Sárkány Zalán csaknem 9 millió forintot kap a magyar államtól. Milák Kristóf számlájára nagyjából 17 millió forint érkezik majd, míg a legsikeresebb magyar úszó, Kós Hubert durván 20 millió forintos állami elismerésre jogosult a párizsi remeklését követően.

Fotó: Dimitar DILKOFF / AFP

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
Vasalo
2026. augusztus 17. 10:29
Azért igy látva az összegeket elég szomoru, hogy Europa legjobb sportemberei ( ha vannak talán 30-n ebben a sportágban) annyit kapnak mint egy közepes vezetö bármilyen csucsteljesitmény nélkül havonta. ( és még a felét sem annak, mint egy végtelenül buta politikus az EU parlamentben. )
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0
0
Voloka
2026. augusztus 17. 10:10
Ki a faszt érdekel, mennyit kerestek? Csak a büdös ostoba prolik foglalkoznak ilyesmivel!
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5
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cutcopy
2026. augusztus 17. 09:59
Poloska azonnal világítsa át, rajta kívül senki más nem kereshet sok pénzt, bilincs rács stb..
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4
0
dave
2026. augusztus 17. 09:57
Hagyjátok már ezt a proli tempót bzm, ki a faszomat érdekli mennyit kerestek? Fő a dicsőség a hazának! Amúgy meg csináljátok utánuk.........
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5
2
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