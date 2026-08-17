Ennyit keresett Milák és Kós a párizsi vizes Eb-n

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Nagyot kaszáltak a magyar klasszisok.
Kós Hubert a negyedik, Milák Kristóf pedig az ötödik helyen végzett a vasárnap befejeződött párizsi vizes Európa-bajnokság hivatalos pénzkereseti listáján. A nemzetközi szövetség (European Aquatics) által utalt eurós díjakat ráadásul a magyar állami jutalmak is jelentősen megfejelik, így
Kós durván 20, míg Milák 17 millió forintos teljes díjazásra jogosult a francia fővárosban nyújtott teljesítményéért.
A Swimswam.com szakportál adatai szerint a kontinenstorna hivatalos pénzkereseti rangsorának élcsoportjában zárt a két magyar világsztár. A listát toronymagasan az olasz Sara Curtis vezeti (25 616 euró ~ 9,3 millió forint), aki bár kevesebb aranyat nyert a magyaroknál, két rendkívül jól fizető világcsúcsot is felállított.
A magyar versenyzők közül Kós Hubert három győzelmével és egy Európa-csúcsával 9583 eurót (mintegy 3,5 millió forintot) keresett közvetlenül a medencében, míg a két győzelmet, egy bronzot és egy Európa-csúcsot jegyző Milák Kristóf 8583 euróval (mintegy 3,1 millió forinttal) zárt.
A listán előkelő helyen végzett Sárkány Zalán is, aki egy-egy egyéni ezüst- és bronzérméért 2500 eurót kap az európai szövetségtől.
Egyéni aranyérem: 2000 euró ~ 725 ezer forint
Egyéni ezüstérem: 1500 euró ~ 545 ezer forint
Egyéni bronzérem: 1000 euró ~ 365 ezer forint
Váltóarany: 3500 euró ~ 1,25 millió forint (csapattagok között elosztva)
Világcsúcs: 10 000 euró ~ 3,625 millió forint
Európa-csúcs: 5000 euró ~ 1,815 millió forint
A nemzetközi szövetség pénzdíjai eltörpülnek a hivatalos magyar állami jutalmak mellett. Az olimpiai versenyszámban szerzett Eb-aranyért a hazai szabályozás szerint 6 875 000 forint jár, a második helyért közel 5 millió, míg a bronzéremért közel 4 millió forintot utalnak a sportolóknak.
Ezek alapján a megszerzett érmek és helyezések után Sárkány Zalán csaknem 9 millió forintot kap a magyar államtól. Milák Kristóf számlájára nagyjából 17 millió forint érkezik majd, míg a legsikeresebb magyar úszó, Kós Hubert durván 20 millió forintos állami elismerésre jogosult a párizsi remeklését követően.
Fotó: Dimitar DILKOFF / AFP