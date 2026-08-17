Ennyit keresett Milák és Kós a párizsi vizes Eb-n

Megtörte a csendet Milák Kristóf: „Ez a felhozó év”

A magyar klasszis szerdán óriási országos csúccsal bronzérmet nyert 100 méteres gyorsúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. „Kihagytam annyit, hogy megint van egy jó versenyzésre késztető érzésem, jó érzés újra medencében lenni. Szeretnék saját magammal foglalkozni, a magán- és sportszakmai életemmel” – fogalmazott Milák még az M4 Sportnak a 100 méter gyors eredményhirdetését követően.