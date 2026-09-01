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manfred weber Magyar Péter európa

Kedves Magyar Péter, köszönöm a meleg fogadtatást Budapesten

2026. szeptember 01. 21:59

Az Ön vezetése alatt Magyarország máris hatalmas előrelépéseket tett: megoldotta az emberek mindennapi gondjait, és visszavezetette Magyarországot Európába!

2026. szeptember 01. 21:59
Manfred Weber
Manfred Weber
Manfred Weber
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„Kedves Magyar Péter, köszönöm a meleg fogadtatást Budapesten.
Az Ön vezetése alatt Magyarország máris hatalmas előrelépéseket tett: megoldotta az emberek mindennapi gondjait, és visszavezetette Magyarországot Európába! 
Hidak építése — A magyar népért. Európáért.”

Nyitókép: Manfred Weber Facebook-oldala

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Összesen 17 komment

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2026. szeptember 01. 23:22
Ez még viccnek is rossz!
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bannedop03-2
2026. szeptember 01. 23:21
Weber elvtárs megmondta! És ha Weber elvtárs azt mondja, hogy itt minden megoldódott, akkor az úgy is van!!! Mi az hogy megoldódott? MEGOLDOTTA MAGYAR PÉTER ELVTÁRS!!! Na meg még, Európába is visszavezettt minket, pechünkre. Igaz hogy nem mentünk el sehová ,de azért visszavezetett. Bekommentelt fb-on és vissza is hozott ide, Európába, ahol voltunk. NA mindegy, a lényeg a visszatérés. Szóval holnaptól tessék úgy élni elvtárska, mint aki európai! Nem dumál, nem kérdez, hanem megnézi a Brdigerton családot a Netflixen, mert európai! És jó lét van! Ezt tessék elfogadni! Megoldódott minden! Mi az hogy nem, elvtrás!? Akarod, hogy a mi bölcs vezérünk berakja neked szárazon?
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szazszorszep
2026. szeptember 01. 23:20
A kutyát is megdícsérik, ha szépen pitizett és nyalta a gazdi kezét.
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pisapeter
2026. szeptember 01. 23:08
Manfred Weber szakállas ,tehát ő a fiú. Pisapéternek nem maradt más, tehát ő a női főszereplő az aktusban.
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