Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Az Ön vezetése alatt Magyarország máris hatalmas előrelépéseket tett: megoldotta az emberek mindennapi gondjait, és visszavezetette Magyarországot Európába!
„Kedves Magyar Péter, köszönöm a meleg fogadtatást Budapesten.
Az Ön vezetése alatt Magyarország máris hatalmas előrelépéseket tett: megoldotta az emberek mindennapi gondjait, és visszavezetette Magyarországot Európába!
Hidak építése — A magyar népért. Európáért.”
Nyitókép: Manfred Weber Facebook-oldala