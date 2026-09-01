A be nem tartott ígéretek vagy a valóság költségvetése? Így fog gazdálkodni az állam a pénzügyminiszter tervei szerint

Több mint kétszeresére nőhet a költségvetési hiány és megugorhat az államadósság, de új szociális intézkedéseket is tartalmaz Kármán András módosítója, amelyet a Tisza-kormány a valóság, míg a Fidesz a be nem tartott ígéretek költségvetésének nevez.