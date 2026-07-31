Megjött a figyelmeztetés: nem biztos, hogy importból pótolható lenne a paksi kiesés
A Paksi Atomerőmű teljesítményéért felelős korábbi kormánybiztos szerint kiélezett helyzet alakult ki, és az áramimport sem jelentene biztos megoldást.
A Paksi Erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel.
„Jelenleg az energiaszolgáltatás rendben üzemel. A Paksi Erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel. A hálózat csúcsterhelése tegnap a tervezett alatt maradt 151 megawattal az önkéntes korlátozások miatt. Irány Százhalombatta és Paks.”
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A Paksi Atomerőmű teljesítményéért felelős korábbi kormánybiztos szerint kiélezett helyzet alakult ki, és az áramimport sem jelentene biztos megoldást.
Nyitókép: MTI/Kiss Dániel