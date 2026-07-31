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százhalombatta paksi erőmű energiabiztonságért

Jelenleg az energiaszolgáltatás rendben üzemel

2026. július 31. 08:59

A Paksi Erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel.

2026. július 31. 08:59
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Magyar Péter
Magyar Péter
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„Jelenleg az energiaszolgáltatás rendben üzemel. A Paksi Erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel. A hálózat csúcsterhelése tegnap a tervezett alatt maradt 151 megawattal az önkéntes korlátozások miatt. Irány Százhalombatta és Paks.”

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Nyitókép: MTI/Kiss Dániel

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Összesen 47 komment

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Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. július 31. 10:33
Bütyök, nem attól kormányzol, hogy odamész mindenhova, parolázol az általad kinevezettekkel és gyorsan kirúgsz pár korábbi bútordarabot. Hanem ha olyan dolgokkal foglalkozol, mint hogy merre jár a 480-es benzin, meg az iskolakezdési támogatás és az egészséges élelmiszerek ÁFA csökkentése. Amúgy meg örülj neki, hogy nap közben süt a nap és az ország napelemes termelése brutálisan nagy. Tudod ez az a zöldenergia, amit a Fidesz nyomott sokáig (bár szerintetetk harcoltak ellene) és most legalább napsütés idején majdnem önellátóak vagyunk. Apropó, hogy állnak a szélkerekek? Megvannak már azok a német cégek, akik jönnek majd felépíteni? A beton is németországból érkezik, vagy azt még itthon keverik? És mi van, ha Lölő adja a legjobb árat?
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1
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mateokilla
2026. július 31. 10:30
Szánalmas ez a Tiszaros vergődés! dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úr már lerendezte volna délelőtt az ügyet!
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Vata Aripeit
2026. július 31. 10:25
És mindez azért van - olvasom a függetleneknél - mert bütyökre hallgatnak az emberek. A bütyök a fecebookon kiirta, az emberek meg lekapcsolták a villanyt, ezért már minden rendben is van. Rákosi nem volt ilyen hatékony. Jó az írány.
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0
0
marciTm
2026. július 31. 10:09
b+!te szarosgatyás,elmebeteg,hazaáruló,csaló,nőverő gyerekbántalmazó,alkoholista,mentelmi jog mögé bújó bűnöző telefon rabló,hazug,pedofil,kokainos törpebuzi,azt még nem jelentetted be,milyen színű volt a mai székleted!a többit bízd olyanra,aki ért hozzá!
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