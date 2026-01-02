Ft
vezeték olaj százhalombatta terv magyarország Szerbia

Eldőlt: új olajvezeték épül Magyarország felé

2026. január 02. 21:57

A döntéssel Magyarország az olajpiacon is tranzitszerepbe léphet.

2026. január 02. 21:57
null

Kiírták a tendert egy a magyar határtól induló új olajvezeték megépítésére Szerbiában. Az új vezeték a tervek szerint 300 kilométer hosszúságú lesz és akár már jövőre meg is valósulhat az átadás. A döntéssel Magyarország az olajpiacon is tranzitszerepbe léphet – írta meg a Világgazdaság.

Sajtóhírek szerint a közbeszerzés már kiírásra is került a magyar határtól Újvidékig (Novi Sad) tartó kőolajvezeték megépítésére. A közbeszerzést a pancsovai (Pančevo) Transnafta hirdette meg, ami a kivitelezési munkálatokra, valamint a szakmai felügyeletre fog vonatkozni. Az érteüléset a szerb Bányászati és Energiaügyi Minisztérium is megerősítette a szerb közszolgálati televíziónak. Az ajánlatok benyújtásának határideje február 5.

A fejlesztés Magyarország olajtranzitszerepét is erősítheti, miközben valamelyest csökkentheti az Adria- és a Barátság vezetékektől való függőséget.

A magyar és a szerb kormány 2025 február közepén vállalta egy új kőolajvezeték építésének megkezdését, amely a várakozások szerint mindkét ország energiabiztonságát érdemben növeli. A teljes, 304 kilométeres vezetékből 180 kilométer Magyarországon valósulna meg a Százhalombatta, Algyő, Röszke útvonalon. A tervek szerint a kiépítés nemcsak az energiabiztonságot javítja, hanem elősegíti a kereskedelmi kapcsolatok mélyítését is, mivel stabil és kiszámítható ellátási láncot teremthet az energiaszektorban.

Nyitókép: STF / AFP

***

hegyivadász
2026. január 02. 23:06
"A fejlesztés Magyarország olajtranzitszerepét is erősítheti, miközben valamelyest csökkentheti az Adria- és a Barátság vezetékektől való függőséget." A tranzitszerepet erősítheti, de hogy az " Adria- és a Barátság vezetékektől való függőséget" nem fogja, az hétszentség!
jóember
2026. január 02. 22:11
Ez hogyan növeli az energia biztonságunkat, Újvidéken nincsenek olajmezők, onnan nemigen jön olaj. Ez inkább a szerbeknek jó, nekünk inkább csak üzlet. Feltéve, hogy a Barátságot nem zárják el.
