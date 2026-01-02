Eldőlt: új olajvezeték épül Magyarország felé

Kiírták a tendert egy a magyar határtól induló új olajvezeték megépítésére Szerbiában. Az új vezeték a tervek szerint 300 kilométer hosszúságú lesz és akár már jövőre meg is valósulhat az átadás. A döntéssel Magyarország az olajpiacon is tranzitszerepbe léphet – írta meg a Világgazdaság.

Sajtóhírek szerint a közbeszerzés már kiírásra is került a magyar határtól Újvidékig (Novi Sad) tartó kőolajvezeték megépítésére. A közbeszerzést a pancsovai (Pančevo) Transnafta hirdette meg, ami a kivitelezési munkálatokra, valamint a szakmai felügyeletre fog vonatkozni. Az érteüléset a szerb Bányászati és Energiaügyi Minisztérium is megerősítette a szerb közszolgálati televíziónak. Az ajánlatok benyújtásának határideje február 5.