Eldőlt: új olajvezeték épül Magyarország felé

A döntéssel Magyarország az olajpiacon is tranzitszerepbe léphet.
Kiírták a tendert egy a magyar határtól induló új olajvezeték megépítésére Szerbiában. Az új vezeték a tervek szerint 300 kilométer hosszúságú lesz és akár már jövőre meg is valósulhat az átadás. A döntéssel Magyarország az olajpiacon is tranzitszerepbe léphet – írta meg a Világgazdaság.
Sajtóhírek szerint a közbeszerzés már kiírásra is került a magyar határtól Újvidékig (Novi Sad) tartó kőolajvezeték megépítésére. A közbeszerzést a pancsovai (Pančevo) Transnafta hirdette meg, ami a kivitelezési munkálatokra, valamint a szakmai felügyeletre fog vonatkozni. Az érteüléset a szerb Bányászati és Energiaügyi Minisztérium is megerősítette a szerb közszolgálati televíziónak. Az ajánlatok benyújtásának határideje február 5.
A fejlesztés Magyarország olajtranzitszerepét is erősítheti, miközben valamelyest csökkentheti az Adria- és a Barátság vezetékektől való függőséget.
A magyar és a szerb kormány 2025 február közepén vállalta egy új kőolajvezeték építésének megkezdését, amely a várakozások szerint mindkét ország energiabiztonságát érdemben növeli. A teljes, 304 kilométeres vezetékből 180 kilométer Magyarországon valósulna meg a Százhalombatta, Algyő, Röszke útvonalon. A tervek szerint a kiépítés nemcsak az energiabiztonságot javítja, hanem elősegíti a kereskedelmi kapcsolatok mélyítését is, mivel stabil és kiszámítható ellátási láncot teremthet az energiaszektorban.
