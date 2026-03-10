Ft
03. 10.
kedd
benzin magyarország orbán viktor

Orbán Viktor beszédes adatokat osztott meg az aktuális üzemanyagárakról

2026. március 10. 18:48

A kormányfő az osztrák üzemanyagárakhoz hasonlította a hazai árakat.

2026. március 10. 18:48
null

Új bejegyzéssel jelentkezett kedden este Facebook-oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök posztjában azt írta:

„Energiaválság van Európában, amit nálunk az ukrán olajblokád tesz még nehezebbé. Magyarországon megvédjük a családokat, a fuvarozókat, a gazdákat és a vállalkozókat. Ezért vezettük be a VÉDETT ÁRAT a benzinre és a gázolajra” – fogalmazott a kormányfő, majd megosztotta a Magyarországon és Ausztriában jelenleg aktuális benzin- illetve dízelárakat. Eszerint amíg hazánkban a benzinért 595 Ft-ot, a dízelért pedig 615 Ft-ot kell fizetni literenként, addig ezek az összegek 665 illetve 754 Ft-ra rúgnak nyugati szomszédunknál.

Ismert, hétfő éjféltől a kormány védett árakat vezetett be az üzemanyagokra, amellyel óriási drágulástól védik meg a magyar családokat.

Nyitókép: MIGUEL MEDINA / AFP

 

