Von der Leyennek leesett az álla, amikor meglátta a műholdfelvételeket: az Európai Bizottság Magyarország mellé állt

Túl kevés, túl későn: Von der Leyen ráébredt, nem kellett volna lemondani az atomenergiáról
Fico Párizsban egy nukleáris energetikai tanácskozás alkalmából folytatott megbeszélést folytatott Ursula von der Leyennel.
Szlovákiának a megadott mentességek alapján joga van orosz olajat kapni nemcsak a Barátság kőolajvezetéken keresztül, de tengeri úton is – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden az X-en közzétett videoüzenetében, hangsúlyozva, hogy az Ukrajnán keresztüli orosz olajtranzit helyreállításának szükségességében azonos állásponton van Pozsonnyal az Európai Bizottság.
Fico Párizsban egy nukleáris energetikai tanácskozás alkalmából folytatott megbeszélést folytatott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. „Mindenekelőtt az orosz olaj Ukrajnán keresztüli szlovákiai tranzitjának helyreállításának szükségességéről beszéltünk. Örülök, hogy ebben a kérdésben az Európai Bizottsággal osztjuk ugyanazt a nézetet” – emelte ki a szlovák vezető.
Elmondta, hogy megmutatta az Európai Bizottság elnökének a műholdfelvételeket, amelyek megerősítik, hogy a Barátság kőolajvezeték az ukrán területen nem sérült, és hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „egyoldalú döntése az olajáramlás leállításáról ugyanúgy károsította Szlovákiát, mint a földgáztranzit esetében”.
„Egyetértettünk abban, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztüli tranzitot helyre kell állítani” – szögezte le. Fico kifejtette, hogy ha a vezeték megsérült volna, ami szerinte nem történt meg, akkor javítani kellene. Hozzátette, hogy Szlovákia ez esetben felajánlja a javítási kapacitásait.
Üdvözöltem azt az információt is, hogy az Európai Bizottság elnöke szerint a bizottság nemcsak a szükséges javítási kapacitásokat hajlandó biztosítani, hanem a finanszírozást is a javítási projekthez.
Ismételten emlékeztetek: ha egyáltalán sor kerülne erre” – mondta a kormányfő
Fico tájékoztatása szerint beszéltek von der Leyennel a jövő heti brüsszeli csúcsról, amelyen konkrét javaslatokat kellene elfogadnia a résztvevőknek az áramárak csökkentésére. „A bizottság elnöke ma hangsúlyozta, hogy ez a legsürgetőbb probléma az egész EU-ra és az európai iparra nézve. Megkértem, hogy a bizottság mutasson be konkrét megoldásokat, mert már nem beszélhetünk csupán általános kifejezésekkel” – közölte a szlovák miniszterelnök.
