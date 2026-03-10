Ft
von der leyen magyarország barátság Zelenszkij Ukrajna Fico Szlovákia európai bizottság

Von der Leyennek leesett az álla, amikor meglátta a műholdfelvételeket: az Európai Bizottság Magyarország mellé állt

2026. március 10. 20:07

Fico Párizsban egy nukleáris energetikai tanácskozás alkalmából folytatott megbeszélést folytatott Ursula von der Leyennel.

2026. március 10. 20:07
null

Szlovákiának a megadott mentességek alapján joga van orosz olajat kapni nemcsak a Barátság kőolajvezetéken keresztül, de tengeri úton is – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden az X-en közzétett videoüzenetében, hangsúlyozva, hogy az Ukrajnán keresztüli orosz olajtranzit helyreállításának szükségességében azonos állásponton van Pozsonnyal az Európai Bizottság.

Fico Párizsban egy nukleáris energetikai tanácskozás alkalmából folytatott megbeszélést folytatott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. „Mindenekelőtt az orosz olaj Ukrajnán keresztüli szlovákiai tranzitjának helyreállításának szükségességéről beszéltünk. Örülök, hogy ebben a kérdésben az Európai Bizottsággal osztjuk ugyanazt a nézetet” – emelte ki a szlovák vezető.

Elmondta, hogy megmutatta az Európai Bizottság elnökének a műholdfelvételeket, amelyek megerősítik, hogy a Barátság kőolajvezeték az ukrán területen nem sérült, és hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „egyoldalú döntése az olajáramlás leállításáról ugyanúgy károsította Szlovákiát, mint a földgáztranzit esetében”.

„Egyetértettünk abban, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztüli tranzitot helyre kell állítani” – szögezte le. Fico kifejtette, hogy ha a vezeték megsérült volna, ami szerinte nem történt meg, akkor javítani kellene. Hozzátette, hogy Szlovákia ez esetben felajánlja a javítási kapacitásait.

Üdvözöltem azt az információt is, hogy az Európai Bizottság elnöke szerint a bizottság nemcsak a szükséges javítási kapacitásokat hajlandó biztosítani, hanem a finanszírozást is a javítási projekthez. 

Ismételten emlékeztetek: ha egyáltalán sor kerülne erre” – mondta a kormányfő

Fico tájékoztatása szerint beszéltek von der Leyennel a jövő heti brüsszeli csúcsról, amelyen konkrét javaslatokat kellene elfogadnia a résztvevőknek az áramárak csökkentésére. „A bizottság elnöke ma hangsúlyozta, hogy ez a legsürgetőbb probléma az egész EU-ra és az európai iparra nézve. Megkértem, hogy a bizottság mutasson be konkrét megoldásokat, mert már nem beszélhetünk csupán általános kifejezésekkel” – közölte a szlovák miniszterelnök.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

