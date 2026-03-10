Ft
szabó tímea országház párbeszéd momentum parlament

Kemény névsor: őket már biztosan nem látjuk a következő Országgyűlésben

2026. március 10. 19:56

Szinte a teljes baloldal kicserélődik a parlamentben. Több politikus hiánya rendkívül feltűnő lesz, legalábbis ami a botrányokozásokat illeti.

2026. március 10. 19:56
null

Március 10-én kedden ülésezett utoljára az Országgyűlés a választások előtt, így ideje búcsúzni néhány olyan képviselőtől, akik már régóta magyar népképviselet házában tevékenykednek, de a választások után biztosan vagy szinte biztosan nem maradnak ott tovább. Közülük válogattunk ki néhányat az alábbiakban.

Szabó Tímea nem ordítozik tovább az ülésteremben

Bizonyára érezhető lesz a hiánya a párbeszédes Szabó Tímeának, aki arról vált híressé, vagy inkább hírhedtté, hogy felszólalásaiban magából kikelve ordítozik és vádaskodik, és ezt a tevékenységét akkor sem feltétlenül hagyja abba, amikor épp nem nála van a szó. Az utolsó ülésnapon is ennek megfelelően viselkedett, 

Kövér László házelnök pedig – talán a búcsútól elérzékenyülve – először és utoljára hagyta a baloldali képviselőnek, hogy egy másik politikus felszólalását ordítozással zavarja meg.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára is megadta a módját Szabó Tímea búcsúztatásának. Először is rámutatott, hogy a magyar választóknak hála nem kell többször elviselniük a parlamentben Szabó Tímea botrányos magatartását, azzal kapcsolatban azonban az államtitkár sajnálatát fejezte ki, hogy Szabó még az utolsó ülésen sem ragadta meg az alkalmat, hogy bocsánatot kérjen azoktól, akiket alaptalanul vádolt meg az évek során.

Szabó Tímea egyébként elméletileg még lehet a következő parlament tagja is, hiszen indul Budapest 11-es számú választókerületében, csakhogy nagyon kicsi az esély rá, hogy a baloldali szavazók rá húzzák be az x-et a tiszás jelölt helyett, és mivel a Párbeszédnek ezúttal „gazdatestet” sem sikerült szereznie, amely beviszi a párt képviselőit a parlamentbe, így Szabó listáról biztosan nem kerülhet be.

Tordainak is máshol kell ezentúl produkálnia magát

Szabó Tímeához hasonlóan járhat majd egykori párttársa, Tordai Bence is, aki ugyan nemrég kilépett a Párbeszédből, de elindul függetlenként a 4-es választókerületben.

Közismert, hogy a politikus egyik kedvenc elfoglaltsága a parlamenti botrányokozás volt. Ezentúl az Országház falain kívül tudja csak észrevetetni magát extravagáns viselkedésével, amennyiben a választás a papírformát hozza.

Tordai Bencéhez és Szabó Tímeához hasonlóan járhat az MSZP-s Hiller István és Kunhalmi Ágnes, valamint a DK-s Vadai Ágnes és Varju László is. Ők ugyan most is indulnak, de könnyen lehet, hogy a baloldali szavazók nem őket, hanem a tiszás jelöltet támogatják majd. A csepeli Szabó Szabolcs viszont velük ellentétben úgy döntött, hogy meg sem próbálja és az ajánlások gyűjtése közben kapitulált.

Mellár Tamás hamar megadta magát

Annak ellenére, hogy Mellár Tamást közvetlenül hatalmazták fel a pécsi választók, hiszen ő volt a vármegyeszékhely egyik országgyűlési képviselője az elmúlt nyolc évben, ő már akkor bejelentette, hogy nem indul újra a körzetben, amikor még nem is volt ismert a Tisza jelöltje. Bár Mellár az örökké pártfüggetlen imidzset mutatta, már 2018-ban beült a Párbeszéd frakciójába. Most aztán tényleg teljesen független lesz.

Mellár a fentebb említett frakciótársaival ellentétben nem akarta, hogy minden áron az ő parlamenti performanszairól szóljanak a szalagcímek, inkább a tisztességben megőszült közgázprof szerepét vitte, így az ülésteremben betartotta a viselkedési normákat.
Az Országházon kívül azért néha kicsit „megvadul”:

A Momentum testületileg végezte ki magát

A lassan megőszülő Y-generáció pártja, a Momentum 2022-ben jutott be a parlamentbe 10 taggal, frakciójukat Fekete-Győr András vezette. Később nyolc főre csökkentek, Fekete-Győr András pedig mindenkit felszólított, hogy ne induljanak újra, hátha így nyerhet a Tisza.

Így tehát Hajnal Miklós, Tóth Endre, Bedő Dávid, Gelencsér Ferenc, Lőcsei Lajos, Sebők Éva, Stummer János és Tompos Márton sem lesznek országgyűlési képviselők a következő ciklusban.

Van, aki nyugdíjba vonul, más új pályát keresett magának

Többen évtizedek után hagyják el az országgyűlést. A KDNP-s Harrach Péter, a KDNP korábbi frakcióvezetője majdnem harminc évig volt képviselő, most nyugdíjba vonul. A Fideszben is visszavonul több veterán: Hörcsik Richárd, Szászfalvi László, Czerván György és Pánczél Károly.

Az MSZP egykori erős embere, Molnár Zsolt húsz év után hagyja ott a parlamentet. Az MSZP volt elnöke, Tóth Bertalan és a szocialisták jelenlegi elnöke, Komjáthi Imre sem indul újra.

Ungár Péter is úgy döntött, hogy nem indul el a választáson, az LMP eddigi képviselője nemrég azt nyilatkozta, hogy a gyermekvédelem területén fog dolgozni.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

