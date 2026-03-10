Kemény névsor: őket már biztosan nem látjuk a következő Országgyűlésben

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára is megadta a módját Szabó Tímea búcsúztatásának. Először is rámutatott, hogy a magyar választóknak hála nem kell többször elviselniük a parlamentben Szabó Tímea botrányos magatartását, azzal kapcsolatban azonban az államtitkár sajnálatát fejezte ki, hogy Szabó még az utolsó ülésen sem ragadta meg az alkalmat, hogy bocsánatot kérjen azoktól, akiket alaptalanul vádolt meg az évek során.

Szabó Tímea egyébként elméletileg még lehet a következő parlament tagja is, hiszen indul Budapest 11-es számú választókerületében, csakhogy nagyon kicsi az esély rá, hogy a baloldali szavazók rá húzzák be az x-et a tiszás jelölt helyett, és mivel a Párbeszédnek ezúttal „gazdatestet” sem sikerült szereznie, amely beviszi a párt képviselőit a parlamentbe, így Szabó listáról biztosan nem kerülhet be.

Tordainak is máshol kell ezentúl produkálnia magát

Szabó Tímeához hasonlóan járhat majd egykori párttársa, Tordai Bence is, aki ugyan nemrég kilépett a Párbeszédből, de elindul függetlenként a 4-es választókerületben.