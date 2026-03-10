Ft
medián hann endre mellár tamás stumpf endre felmérés kutatás ksh

Hann Endre egyetlen kommenttel húzta ki maga alól a szőnyeget: Facebookon árazta be az eredményeit

2026. március 10. 21:08

Előre menekül Hann, miután kikutatta a Medián, hogy Magyar Péter húsz százalékponttal vezet.

2026. március 10. 21:08
null

A közvélemény-kutatások szerepéről és korlátairól is beszélt Mellár Tamás egy vele készült interjúban. Az egykori KSH elnök szerint a felmérések hasznos információkat adnak, ugyanakkor nem szabad biztos előrejelzésként tekinteni rájuk.

A visszavonuló politikus arra is figyelmeztetett, hogy a közvélemény-kutatások mindig egy adott pillanatot tükröznek.

A Medián által közölt hatalmas Tisza előnnyel kapcsolatban Mellár Tamás úgy fogalmazott: 

Az annyit jelent, hogy ezt mondták az emberek nekik február végén. Azok, akiket el tudtak érni”.

Szerinte minden felmérésnek vannak korlátai, különösen a válaszadási hajlandóság miatt. Mellár Tamás úgy látja, hogy bizonyos társadalmi rétegek gyakorlatilag elérhetetlenek a közvélemény-kutatók számára, azonban ezek a csoportok a választások idején mégis fontos szerepet játszhatnak, mert a politikai kampányok elérik és mobilizálják őket.

Az interjút Facebook-oldalán az azt készítő Stumpf András is megosztotta. A közvélemény kutatásokról szóló részhez Hann Endre, a felmérésével korábban óriási botrányt kavart Medián vezetője is kommentelt, mondván:

Ezt is ajánljuk a témában

Én – érintettként – nagyon is sok igazságot találok Mellár mondataiban. És hasonló okokból szoktam hangsúlyozni, hogy ezek a korai, esetünkben a választás napját másfél hónappal megelőző mérések nem előrejelzések.”

Forrás: Facebook / Képernyőkép

Nyitókép: Képernyőkép

