Hann Endre egyetlen kommenttel húzta ki maga alól a szőnyeget: Facebookon árazta be az eredményeit

„A húsz százalék egyszerűen kamuzás”: Még Magyar Péter legnagyobb hívei is megkérdőjelezik a Tiszának „mért” előnyt
Sorra kérdőjelezik meg a tiszások a párt vezetőjének Facebook-posztja alatt a Medián által a Tiszának „mért” előnyt.
Előre menekül Hann, miután kikutatta a Medián, hogy Magyar Péter húsz százalékponttal vezet.
A közvélemény-kutatások szerepéről és korlátairól is beszélt Mellár Tamás egy vele készült interjúban. Az egykori KSH elnök szerint a felmérések hasznos információkat adnak, ugyanakkor nem szabad biztos előrejelzésként tekinteni rájuk.
A visszavonuló politikus arra is figyelmeztetett, hogy a közvélemény-kutatások mindig egy adott pillanatot tükröznek.
A Medián által közölt hatalmas Tisza előnnyel kapcsolatban Mellár Tamás úgy fogalmazott:
Az annyit jelent, hogy ezt mondták az emberek nekik február végén. Azok, akiket el tudtak érni”.
Szerinte minden felmérésnek vannak korlátai, különösen a válaszadási hajlandóság miatt. Mellár Tamás úgy látja, hogy bizonyos társadalmi rétegek gyakorlatilag elérhetetlenek a közvélemény-kutatók számára, azonban ezek a csoportok a választások idején mégis fontos szerepet játszhatnak, mert a politikai kampányok elérik és mobilizálják őket.
Az interjút Facebook-oldalán az azt készítő Stumpf András is megosztotta. A közvélemény kutatásokról szóló részhez Hann Endre, a felmérésével korábban óriási botrányt kavart Medián vezetője is kommentelt, mondván:
Ezt is ajánljuk a témában
Sorra kérdőjelezik meg a tiszások a párt vezetőjének Facebook-posztja alatt a Medián által a Tiszának „mért” előnyt.
Én – érintettként – nagyon is sok igazságot találok Mellár mondataiban. És hasonló okokból szoktam hangsúlyozni, hogy ezek a korai, esetünkben a választás napját másfél hónappal megelőző mérések nem előrejelzések.”
Nyitókép: Képernyőkép