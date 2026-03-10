Hann Endre egyetlen kommenttel húzta ki maga alól a szőnyeget: Facebookon árazta be az eredményeit

A közvélemény-kutatások szerepéről és korlátairól is beszélt Mellár Tamás egy vele készült interjúban. Az egykori KSH elnök szerint a felmérések hasznos információkat adnak, ugyanakkor nem szabad biztos előrejelzésként tekinteni rájuk.

A visszavonuló politikus arra is figyelmeztetett, hogy a közvélemény-kutatások mindig egy adott pillanatot tükröznek.