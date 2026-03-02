„A húsz százalék egyszerűen kamuzás”: Még Magyar Péter legnagyobb hívei is megkérdőjelezik a Tiszának „mért” előnyt

Egyre több a furcsaság a Medián körül: Hann Endréék eltüntették a 2022-es közvélemény-kutatások eredményeit
Csak a 2018-as és a 2024-es voksolásokat megelőző felmérések érhetők el a közvéleménykutató archívumában.
Sorra kérdőjelezik meg a tiszások a párt vezetőjének Facebook-posztja alatt a Medián által a Tiszának „mért” előnyt.
„A mi Tisza-szigetünkben is felmerült a kérdés, hogy most mennyire valóságos-e ez a 20%-os vezetés. Bízhatunk benne? Azok után, hogy kihozták ezt a 36-36-os állást, amit végül el is ismert a Medián, hogy valós. Egyébként itt vidéken inkább azt tapasztaljuk, hogy még mindig nagyon sok a fideszes. Ti hogy látjátok” – ez csak egy kétkedő tiszás komment a sok hasonló közül, ami Magyar Péter közösségi oldalán olvasható a Medián korábbi – mint kiderült – hamisított mérését közlő poszt alatt.
Ez az a „közvélemény-kutatás”, ami szerint a Tisza Párt 20 százalékkal vezet a biztos szavazók körében a Fidesz előtt. Csakhogy időközben kiderült, a baloldalhoz köthető közvélemény-kutató még a saját számait is meghamisította. Mint kiderül, Deák Dániel megszerezte a Medián januári valódi méréseit, majd egy leleplező videóban felidézte, hogy a közvélemény-kutató januárban azt közölte, hogy a teljes népességen belül a Tisza 40, míg a Fidesz 33 százalékon áll. De, mint kiderült, a megkérdezettek arra a kérdésre, hogy „ha mégis elmenne, akkor melyik párt listájára szavazna”, akkor
a Medián belső számai szerint a Fidesz és a Tisza is 36 százalékon állt. Ez egy elképesztő csalás a Medián részéről”
– húzta alá Deák Dániel.
Azt, hogy egyre több a kérdőjel a szóba forgó mérés körül, az is bizonyítja, hogy a Medián archívumából hiányoznak a 2022-es közvélemény-kutatási adatok, miközben a 2018-as és a 2024-es választások előtt mért adatok is elérhetők – vette észre a Mandiner. Meglepő, hogy pont az előző országgyűlési választásokra készült mérések hiányoznak az archívumból.
A Medián a Tiszának 20 százalékos előnyt mérő kutatását még Magyar Péter legnagyobb hívei is megkérdőjelezik.
„Egy kampányt nem lehet lufikra építeni… Szedjük össze magunkat!” – írja egy kommentelő, míg egy másik arra hívja fel a figyelmet, hogy
„egy ilyen ellentmondásos kutatás után természetes, hogy sokan elbizonytalanodnak”.
Egy megint másik Tisza-hívő azt rögzíti, hogy „a túlzott optimizmus veszélyesebb, mint a reális helyzetértékelés. A medián után ezt tartsuk észbe.” Csalódottságának ad hangot egy másik: „én azért csalódtam. Egy közvélemény-kutató nem játszhat politikai kommunikációt. Ha a valós adat 36-36 volt, akkor a 20% egyszerűen kamuzás”.
A Medián vezetője, Hann Endre Deák Dániel leleplező videóját követően beismerte, Deák Dániel valóban a Medián adatait közölte.
