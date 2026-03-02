Ft
03. 02.
hétfő
medián tisza párt Magyar Péter

„A húsz százalék egyszerűen kamuzás”: Még Magyar Péter legnagyobb hívei is megkérdőjelezik a Tiszának „mért” előnyt

2026. március 02. 13:26

Sorra kérdőjelezik meg a tiszások a párt vezetőjének Facebook-posztja alatt a Medián által a Tiszának „mért” előnyt.

2026. március 02. 13:26
null

„A mi Tisza-szigetünkben is felmerült a kérdés, hogy most mennyire valóságos-e ez a 20%-os vezetés. Bízhatunk benne? Azok után, hogy kihozták ezt a 36-36-os állást, amit végül el is ismert a Medián, hogy valós. Egyébként itt vidéken inkább azt tapasztaljuk, hogy még mindig nagyon sok a fideszes. Ti hogy látjátok” – ez csak egy kétkedő tiszás komment a sok hasonló közül, ami Magyar Péter közösségi oldalán olvasható a Medián korábbi – mint kiderült – hamisított mérését közlő poszt alatt. 

Ez az a „közvélemény-kutatás”, ami szerint a Tisza Párt 20 százalékkal vezet a biztos szavazók körében a Fidesz előtt. Csakhogy időközben kiderült, a baloldalhoz köthető közvélemény-kutató még a saját számait is meghamisította. Mint kiderül, Deák Dániel megszerezte a Medián januári valódi méréseit, majd egy leleplező videóban felidézte, hogy a közvélemény-kutató januárban azt közölte, hogy a teljes népességen belül a Tisza 40, míg a Fidesz 33 százalékon áll. De, mint kiderült, a megkérdezettek arra a kérdésre, hogy „ha mégis elmenne, akkor melyik párt listájára szavazna”, akkor

a Medián belső számai szerint a Fidesz és a Tisza is 36 százalékon állt. Ez egy elképesztő csalás a Medián részéről”

 – húzta alá Deák Dániel.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Azt, hogy egyre több a kérdőjel a szóba forgó mérés körül, az is bizonyítja, hogy a Medián archívumából hiányoznak a 2022-es közvélemény-kutatási adatok, miközben a 2018-as és a 2024-es választások előtt mért adatok is elérhetők – vette észre a Mandiner. Meglepő, hogy pont az előző országgyűlési választásokra készült mérések hiányoznak az archívumból. 

A Medián a Tiszának 20 százalékos előnyt mérő kutatását még Magyar Péter legnagyobb hívei is megkérdőjelezik. 

„Egy kampányt nem lehet lufikra építeni… Szedjük össze magunkat!” – írja egy kommentelő, míg egy másik arra hívja fel a figyelmet, hogy 

„egy ilyen ellentmondásos kutatás után természetes, hogy sokan elbizonytalanodnak”.

 

 

 
 
 
 

 

Egy megint másik Tisza-hívő azt rögzíti, hogy „a túlzott optimizmus veszélyesebb, mint a reális helyzetértékelés. A medián után ezt tartsuk észbe.” Csalódottságának ad hangot egy másik: „én azért csalódtam. Egy közvélemény-kutató nem játszhat politikai kommunikációt. Ha a valós adat 36-36 volt, akkor a 20% egyszerűen kamuzás”.

A Medián vezetője, Hann Endre Deák Dániel leleplező videóját követően beismerte, Deák Dániel valóban a Medián adatait közölte. 

Nyitókép: Hegedüs Róbert

Jose
2026. március 02. 15:50
A Tisza szigetes suttyónak azt javaslom, hogy higgye csak el a 20%-ot, ne bizonytalanodjon el, az a valóság . :-))
belbuda
2026. március 02. 14:03
Az M5-ön (!) néztem a Danit és a Horn Gábort ezügyben…. Danival felmosták a padlót…Ildikó csak nézett,mint a moziban… Tényleg,Dani,turkáltál végül a Gábor táskájában…? 🫣
Egyszeriember
2026. március 02. 13:36
Polgárháborúra hajtanak? Majdan meg is tennék, üsse egymást a nép?
Horst_Tappert
2026. március 02. 13:35
Közeledik az újabb fideszes kétharmad, a szelét már érzik az agyhalottak... Helyes...
