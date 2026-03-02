Egy magyar hátát nézi Szoboszlai Dominik, talán sosem éri utol

Szoboszlai Dominik újabb mérföldkőhöz érkezett: a Liverpool magyar középpályásának Instagram-követőtábora már az ötmilliós határt ostromolja. A jelenlegi idényben mutatott kiemelkedő teljesítménye nemcsak a pályán, hanem a közösségi médiában is látványos növekedést hozott: júliusban még hárommilliónál járt, decemberre átlépte a négymilliót, mostanra pedig elérte a 4,9 milliót, amivel messze a legnépszerűbb magyar sportolóvá vált ezen a platformon – írja a Magyar Nemzet.

A 25 éves futballista szerepe klubcsapatában is felértékelődött: az idényben a legtöbb játékpercet jegyzők között van, tíz gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott, így kulcsszerepet tölt be a Premier League címvédőjénél. Nem véletlen, hogy a nemzetközi sajtó már új, kiemelt fizetésű szerződésről ír, ami tovább erősítheti globális ismertségét. Szoboszlai világsztárrá válása tehát nemcsak szakmai, hanem marketingértelemben is kézzelfogható.