03. 02.
hétfő
liverpool szoboszlai dominik Palvin Barbara instagram

Egy magyar hátát nézi Szoboszlai Dominik, talán sosem éri utol

2026. március 02. 14:40

Palvin Barbara nyomába eredt a Liverpool középpályása. Szoboszlai Dominik Instagram-követőtábora már az ötmilliós határt ostromolja.

2026. március 02. 14:40
null

Szoboszlai Dominik újabb mérföldkőhöz érkezett: a Liverpool magyar középpályásának Instagram-követőtábora már az ötmilliós határt ostromolja. A jelenlegi idényben mutatott kiemelkedő teljesítménye nemcsak a pályán, hanem a közösségi médiában is látványos növekedést hozott: júliusban még hárommilliónál járt, decemberre átlépte a négymilliót, mostanra pedig elérte a 4,9 milliót, amivel messze a legnépszerűbb magyar sportolóvá vált ezen a platformon – írja a Magyar Nemzet

A 25 éves futballista szerepe klubcsapatában is felértékelődött: az idényben a legtöbb játékpercet jegyzők között van, tíz gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott, így kulcsszerepet tölt be a Premier League címvédőjénél. Nem véletlen, hogy a nemzetközi sajtó már új, kiemelt fizetésű szerződésről ír, ami tovább erősítheti globális ismertségét. Szoboszlai világsztárrá válása tehát nemcsak szakmai, hanem marketingértelemben is kézzelfogható.

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
A magyar sportolók Instagram-rangsorában mögötte jócskán leszakadva következik Kerkez Milos és Dzsudzsák Balázs, egyaránt nagyjából 1,7 millió követővel. Más hazai sportoló egyelőre nem lépi át az egymilliós határt, még ha például Sallai Roland népszerűsége folyamatosan növekszik is. A Galatasaray magyar futballistája jelenleg 900 ezres követőtáborral rendelkezik. Külön kategóriát képviselnek a Kínában versenyző Liu fivérek, akik az ottani közösségi platformokon jóval nagyobb bázissal rendelkeznek.

Magyar viszonylatban azonban még így is van hová fejlődnie: az abszolút csúcstartó Palvin Barbara, akit több mint 21 millióan követnek az Instagramon. Nemzetközi összevetésben a liverpooli csapattársak és riválisok – például Virgil van Dijk vagy Erling Haaland – követőtábora mutathat irányt. A holland belső védőt 17 millióan követik, míg a Manchester City norvég szupersztárjának már 40 milliós a tábora. Ha Szoboszlai pályafutása tovább ível felfelé, a ma még távolinak tűnő magyar rekord sem elérhetetlen cél.

Szoboszlai legutóbbi bejegyzése kevesebb mint egy nap alatt több mint 250 ezer kedvelést kapott: 

Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

