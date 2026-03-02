Ft
Olajválság és közel-keleti háború: fordulópont lehet a kampányban

2026. március 02. 13:57

Az olajszállítások körüli helyzet rendkívüli intézkedéseket igényel a kormánytól.

2026. március 02. 13:57
Fodor Gábor
Fodor Gábor
Index

„Az eset több tanulsággal is szolgál. Egyrészt az Iránt érő támadással együtt a Barátság kőolajvezeték témája mindent elsöpört a médiában, például a gödi Samsung gyárral kapcsolatos újabb Magyar Péter bejelentkezéseket. Könnyen lehet, hogy utólag visszanézve a kampány egyik meghatározó pontjának tekintjük majd ezeket az eseményeket. Nem szabad elfelejteni ugyanis, hogy a polgárok biztonságérzete minden egyéb szempontot felülír annak az eldöntésében, hogy kire szavazzanak.

Másrészt a történések újra éles megvilágításba helyezik a drámaian megromlott viszonyunkat az Európai Unióval és Ukrajnával. Bár az az eljárás, ami az olajszállításokkal kapcsolatban Kijev részéről most kibontakozik, szerintem hibás és nem elfogadható, a kormány fellépése pedig helyes, ezzel együtt nem szabad elfelejtenünk, hogy mindez nem előzmények nélkül történik. Négy éve támadtak rá az oroszok keleti szomszédunkra, akik óriási áldozatok árán azóta is védekeznek a hódítókkal szemben. Harcolnak a hazájukért és a magyar kormány számára is oly fontos szuverenitásukért. Több szolidaritásra, több megértésre és támogatásra lenne szükség a Fidesz–KDNP-kormány részéről az agressziót elszenvedő fél irányába. Belátható időn belül csökkenteni kell a két ország között kialakult ellenséges viszonyt.

Ugyanígy az EU irányában is sürgősen normalizálnunk kell a kapcsolatokat a választások után. Nekünk a hazánkon kívül Európa is az otthonunk, amit egyetlen kormány sem kezelhet mellékes kérdésként. Az Unió pedig nem hagyhatja cserben Ukrajnát, ameddig nincs béke, fegyverszünet. Utána is szükség lesz a segítségre, és Magyarország számára fontos, hogy ebből ne maradjon ki. Hazánk és a kárpátaljai magyarság nemzeti érdeke is ez.

Mindezekből következik, hogy Magyarország a NATO tagjaként továbbra sincs kitéve közvetlen háborús veszélynek, azonban az olajszállítások körüli helyzet rendkívüli intézkedéseket igényel a kormánytól. Azon pedig senki se lepődjön meg, hogy kampányidőszakban ezeket látványosan teszi meg a kabinet.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

kovsa2
2026. március 02. 15:58
Nos, az ukránokra igaz a régi mondás: Nyújtsd a kisujjadat és az egész kezedet akarják. Kezedet nyújtod, az egész karodat akarják. Ezért nem szabad engedményeket adni az ukiknak, mert mindenünket elvennék.
kovsa2
2026. március 02. 15:51
"Harcolnak a hazájukért és a magyar kormány számára is oly fontos szuverenitásukért." Nos, szerintem Ukrajna '14 óta nem szuverén. Azóta idegen hatalmak határozzák nem a kül-, és még a belpolitikájukat is. Akkor miről beszélnek itt az ellenzéki politikusok?
kovsa2
2026. március 02. 15:48
"Négy éve támadtak rá az oroszok keleti szomszédunkra," Nos, itt tévednek ezek a jóemberkedő ellenzékiek. Ez a háború '14-ben kezdődött egy polgárháborúval. Ez torkollott egy nagyon durva elnyomásába az orosz nemzetiségűek ellen, megtorlás képpen. Ezt a nemzetiségi elnyomás, náci stílusú "holokauszt", amit az oroszok megelégeltek és úgy döntöttek, hogy felszabadítják az ott élő orosz nemzetiségűeket. Ezért nem is nevezik az oroszok háborúnak, ez egy felszabadító hadművelet. Ami persze csak játék a szavakkal. Szerintem.
tapir32
2026. március 02. 15:03
Normális viszonyban vagyunk Brüsszellel. A saját érdekeinket képviseljük. Ez a normális!
