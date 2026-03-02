Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Ukrajna orosz-ukrán háború Irán Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Zelenszkij már aggódik: egy elhúzódó iráni háború gyengítheti az ukrán légvédelmet

2026. március 02. 14:35

Kijev most azt állítja, hogy nem szenved hiányt Patriot rendszerekből, de ez szerintük „gyorsan változhat”.

2026. március 02. 14:35
null

Volodimir Zelenszkij arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok Irán elleni háborúja csökkentheti az Ukrajnának szánt légvédelmi eszközök mennyiségét – írja a Politico . A lap emlékeztet, hogy az amerikai Patriot elfogórakéták kulcsszerepet játszanak az orosz támadások kivédésében.

Az ukrán elnök hangsúlyozta:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Ha elhúzódik a háború, és a harcok intenzitása fennmarad, az hatással lesz a számunkra elérhető légvédelmi eszközök mennyiéségére.”

Ezt is ajánljuk a témában

Hozzátette:

Kijev egyelőre nem szenved hiányt a kellő eszközökből, de a helyzet gyorsan változhat.

Európai tisztviselők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok és Izrael az iráni konfliktusban jelentős mennyiségű Patriot rakétát használ fel saját védelmükre, ami csökkentheti az Ukrajnába irányuló szállításokat.

Zelenszkij szerint a kérdés létfontosságú:

Mindenki érti, hogy számunkra ez az életet jelenti.”

Az ukrán légvédelem eddig kulcsfontosságú volt az orosz rakéta- és dróntámadások kivédésében, így a készletek alakulása döntően befolyásolhatja a fronthelyzetet.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

 

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Gints Ivuskans / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
VeressZoltán
2026. március 02. 15:59
A biboldó, meg az igazmondás..
Válasz erre
1
0
gyzoltan-2
2026. március 02. 15:46
Zelenszkij feleslegesen aggódik! Zsidóként igazán bízhatna a zsidóság vezetőiben! -akik nyilván mindent, minden eshetőséget figyelembe és számításba vettek..! Magam jobban bízom a zsidóság vezetésében, mint Zelenszkij, s e bizalom jegyében megnyugtathatom az aggodalmaskodó Zelenszkij, hogy a zsidóság ukrajnai háborúja továbbra is kiemelt fontosságú..! Zelenszkijnek el kell fogadnia, hogy a zsidóság oroszok elleni háborúja szigorúan fokozatos, szigorúan ütemezett..! -az még Zelenszkijnek is világos kell hogy legyen, az orosz atom-ütőerő megköveteli az óvatosságot..!
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 02. 15:32
A magyarok irigyek, mert az utóbbi 500 évben egyszer sem tudták megvédeni a hazájukat, az ukránok meg már 4 éve hősiesen küzdenek.
Válasz erre
0
1
johannluipigus
2026. március 02. 15:22
Amennyiben a perzsák hősiesen ellent tudnak állni a nyomasztó légifölénnyel rendelkező agresszorokkal szemben, akkor a kis kazár majom jogosan aggódik.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!