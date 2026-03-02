Zelenszkij már aggódik: egy elhúzódó iráni háború gyengítheti az ukrán légvédelmet

Breaking: Irán rakétatámadást indított Netanjahu izraeli kormányfő hivatala ellen
Az izraeli légierő parancsnokának székhelyét is rakétákkal lőtték.
Kijev most azt állítja, hogy nem szenved hiányt Patriot rendszerekből, de ez szerintük „gyorsan változhat”.
Volodimir Zelenszkij arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok Irán elleni háborúja csökkentheti az Ukrajnának szánt légvédelmi eszközök mennyiségét – írja a Politico . A lap emlékeztet, hogy az amerikai Patriot elfogórakéták kulcsszerepet játszanak az orosz támadások kivédésében.
Az ukrán elnök hangsúlyozta:
Ha elhúzódik a háború, és a harcok intenzitása fennmarad, az hatással lesz a számunkra elérhető légvédelmi eszközök mennyiéségére.”
Ezt is ajánljuk a témában
Az izraeli légierő parancsnokának székhelyét is rakétákkal lőtték.
Hozzátette:
Kijev egyelőre nem szenved hiányt a kellő eszközökből, de a helyzet gyorsan változhat.
Európai tisztviselők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok és Izrael az iráni konfliktusban jelentős mennyiségű Patriot rakétát használ fel saját védelmükre, ami csökkentheti az Ukrajnába irányuló szállításokat.
Zelenszkij szerint a kérdés létfontosságú:
Mindenki érti, hogy számunkra ez az életet jelenti.”
Az ukrán légvédelem eddig kulcsfontosságú volt az orosz rakéta- és dróntámadások kivédésében, így a készletek alakulása döntően befolyásolhatja a fronthelyzetet.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Ezt is ajánljuk a témában
Fico már meg is kapta az ukrán elnök „visszautasíthatatlan ajánlatát”.
***
Fotó: Gints Ivuskans / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Bekérették az ukrán nagykövetet.
Fico már meg is kapta az ukrán elnök „visszautasíthatatlan ajánlatát”.
Kommunikációban erősek, hadrafoghatóságban gyengék: a Halandók Koalíciója üres raktárakkal és létszámhiánnyal indulna neki Ukrajnának.