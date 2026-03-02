Ft
03. 02.
hétfő
háború Putyin Irán Egyesült Arab Emírségek

Putyin felajánlotta a segítségét Iránnak, mélyen elítélte az amerikai-izraeli támadásokat

2026. március 02. 15:38

Az orosz államfő Egyesült Arab Emírségek elnökével tárgyalt, majd közös bejelentést tettek.

2026. március 02. 15:38
null

A tűzszünet mielőbbi megkötésének és a politikai-diplomáciai folyamat folytatásának szükségességét hangsúlyozta Vlagyimir Putyin orosz államfő és Mohamed bin Zajed al-Nahjan, az Egyesült Arab Emírségek elnöke a két vezető hétfői, az iráni konfliktusról folytatott telefonbeszélgetése során.

A Kreml tájékoztatása szerint a felek megvitatták

a Közel-Keleten bekövetkezett példátlanul tragikus eseményeket az Irán elleni amerikai-izraeli agresszió és Teherán kemény válaszlépéseinek kontextusában”.

A közlemény szerint Putyin emlékeztetett arra, hogy az orosz fél sokat tett az iráni nukleáris program körüli helyzet békés rendezésének elősegítése és a kölcsönösen elfogadható kompromisszumok keresése érdekében. Méltatta, hogy az emírségek is aktív szerepet játszottak ebben a folyamatban.

„Az eddigi eredményeket azonban meghiúsította egy szuverén ENSZ-tagállam ellen ki nem provokált fegyveres agresszió, amely megsértette a nemzetközi jog alapvető elveit” – idézte az orosz vezetőt a Kreml.

Az orosz elnök köszönetet mondott hivatali partnerének az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodó orosz állampolgárok, köztük számos turista megsegítésére tett erőfeszítéseiért a kialakult vis maior helyzetben.

Az Egyesült Arab Emírségek elnöke hangsúlyozta, hogy az iráni válaszcsapások közvetlenül érintették az emírségeket is, kárt okozva az országnak és veszélyeztetve a civil lakosságot. Rámutatott, hogy ezeket a csapásokat annak ellenére hajtják végre, hogy hazájának területe nem szolgál az Irán elleni támadás bázisaként, ezért semmi sem indokolja őket.

Vlagyimir Putyin kifejezte készségét, hogy továbbítsa ezt az üzenetet Teheránnak, és hogy minden lehetséges segítséget megadjon a régió általános helyzetének stabilizálásához.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI)

Nyitókép: Alexey NIKOLSKY / POOL / AFP

 

