Putyin felajánlotta a segítségét Iránnak, mélyen elítélte az amerikai-izraeli támadásokat

„Az eddigi eredményeket azonban meghiúsította egy szuverén ENSZ-tagállam ellen ki nem provokált fegyveres agresszió, amely megsértette a nemzetközi jog alapvető elveit” – idézte az orosz vezetőt a Kreml.

Az orosz elnök köszönetet mondott hivatali partnerének az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodó orosz állampolgárok, köztük számos turista megsegítésére tett erőfeszítéseiért a kialakult vis maior helyzetben.

Az Egyesült Arab Emírségek elnöke hangsúlyozta, hogy az iráni válaszcsapások közvetlenül érintették az emírségeket is, kárt okozva az országnak és veszélyeztetve a civil lakosságot. Rámutatott, hogy ezeket a csapásokat annak ellenére hajtják végre, hogy hazájának területe nem szolgál az Irán elleni támadás bázisaként, ezért semmi sem indokolja őket.

Vlagyimir Putyin kifejezte készségét, hogy továbbítsa ezt az üzenetet Teheránnak, és hogy minden lehetséges segítséget megadjon a régió általános helyzetének stabilizálásához.