Kassai Lajos: „Lakni bárhol lehet, de élni csak tanyán” – Maxima

Kassai ugyanakkor arról is beszélt, hogy számára a városi életből leginkább a kultúra hiányzik. A színház, a közösségi élmények és a szellemi pezsgés azok az elemek, amelyekhez a tanyasi elszigeteltség mellett nehezebb hozzáférni — még akkor is, ha a természet közelsége sok mindenért kárpótol.

A beszélgetés során a háborúról is szó esett: Kassai szerint a fegyveres konfliktusokat nem szabad hősi történetként bemutatni, mert azok mindig emberi szenvedéssel járnak.

Nyitókép forrása: Facebook