Kassai Lajos: „Lakni bárhol lehet, de élni csak tanyán” – Maxima

A háborúról is beszélt Kassai Lajos a Maximában.
Kassai Lajos mindennapjaiba is betekintést nyerhet, ha megnézi a Maxima legújabb epizódját!
A Kassai-völgyben forgatott MAXIMA adásban Kassai Lajos a tanyasi élet mindennapjairól is beszélt, bemutatva annak romantikától távol álló, valóságos oldalát.
A lovasíjász egy friss történetet is megosztott: a közelmúltbeli havazás idején a konda átvonult a befagyott tavon, ám a jég több helyen beszakadt alattuk. Tíz állat a vízbe zuhant, amelyek közül végül nyolcat sikerült kimenteni. Kassai szerint az ilyen helyzetek jól mutatják, hogy a vidéki, önellátásra épülő élet folyamatos felelősséget és fizikai jelenlétet követel.
A tanyasi lét egyszerre jelent szabadságot és állandó készenlétet: a természethez alkalmazkodni kell, mert az ember nem irányítja, legfeljebb együtt él vele.
Kassai ugyanakkor arról is beszélt, hogy számára a városi életből leginkább a kultúra hiányzik. A színház, a közösségi élmények és a szellemi pezsgés azok az elemek, amelyekhez a tanyasi elszigeteltség mellett nehezebb hozzáférni — még akkor is, ha a természet közelsége sok mindenért kárpótol.
A beszélgetés során a háborúról is szó esett: Kassai szerint a fegyveres konfliktusokat nem szabad hősi történetként bemutatni, mert azok mindig emberi szenvedéssel járnak.
