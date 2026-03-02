Megbukhat Von Der Leyen? Tarthatatlanná vált Európa cél nélküli sodródása!

A Kassai-völgyben felvett MAXIMA adásában Kassai Lajos nemcsak a háborúról, hanem Európa jövőjéről és versenyképességéről is élesen fogalmazott. A modern kori lovasíjászat megteremtője szerint a kontinens legnagyobb problémája ma az irányvesztettség.

El kéne végre döntenie Európának, hogy mi a célja”

– fogalmazott Kassai, aki úgy látja, hogy miközben a világ nagyhatalmai technológiai és gazdasági versenyt futnak, Európa egyre inkább lemarad. Szerinte különösen látványos a hátrány a mesterséges intelligencia és a digitális innováció területén, ahol az európai szereplők nem tudnak valódi globális alternatívát felmutatni.