Megbukhat Von Der Leyen? Tarthatatlanná vált Európa cél nélküli sodródása!

2026. március 02. 12:16

Korábban már Mario Draghi és Orbán Viktor is felhívták a figyelmet Európa versenyképességi problémáira.

2026. március 02. 12:16
null

A Kassai-völgyben felvett MAXIMA adásában Kassai Lajos nemcsak a háborúról, hanem Európa jövőjéről és versenyképességéről is élesen fogalmazott. A modern kori lovasíjászat megteremtője szerint a kontinens legnagyobb problémája ma az irányvesztettség.

 El kéne végre döntenie Európának, hogy mi a célja”

 – fogalmazott Kassai, aki úgy látja, hogy miközben a világ nagyhatalmai technológiai és gazdasági versenyt futnak, Európa egyre inkább lemarad. Szerinte különösen látványos a hátrány a mesterséges intelligencia és a digitális innováció területén, ahol az európai szereplők nem tudnak valódi globális alternatívát felmutatni. 

Példaként említette: ma nincs olyan európai telefonmárka sem, amely érdemben versenyezni tudna a világpiacon. Kassai szerint a zöld átállás kérdésében is hasonló ellentmondások figyelhetők meg. Úgy véli, Európa egy individualista, jóléthez és kényelemhez szokott társadalommá vált, amely nehezen vállalja azokat az áldozatokat, amelyek valódi gazdasági és civilizációs fordulathoz lennének szükségesek. 

Kassai Lajos ezenkívül arra is rámutatott, hogy nem reális forgatókönyv Ukrajna győzelme az Oroszország ellen vívott háborúban.

Tekintse meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

elfújta az ellenszél
2026. március 02. 12:51
Amíg az EU vezetői maguk sem állnák ki a versenyképesség próbáját, addig hogyan lehetne elvárni tőlük, hogy szorgalmazzák a versenyképességet? Van Genyó minden eddigi funkcióját csúfosan elbukta Németországban, Weber is teljesen alkalmatlan politikus, és még lehetne sorolni az alkalmatlanság példáit
obi-wankenobi
2026. március 02. 12:45
"El kéne végre döntenie Európának, hogy mi a célja”" ursula von Darh Vader maga mondta ki, hogy őt nem érdekli a választók véleménye. Innentől kezdve kimondható, hogy az eu célja az, amit ursula von Darth Vader megbízója akar. Ez pedig egyenlő azzal a tervvel ami a youtube-on tiltva van. a Világ felettit teljes ellenőrzés létrehozása. Videa/ And Game feliratos
Hangillat
2026. március 02. 12:39
Brüsszel-trójai pénzfaló lovardai főnunás. internáci mutáns.
masikhozzaszolo
2026. március 02. 12:28
Azt azért el kell ismerni, hogy Ursula a Néppárt tagja, Az EPP pedig bíróság elé viszi Mert kúr sortot, hogy ne léptessék életbe, És utána életbe lépteti. Aki ismer történelmet, az talál példát rá, hogy jó, megkegyelmezek, a sátorba, de mikor kilép a delikvens a sátorból lemészárolják. Vagy újabb filmeken hátbalövik.
