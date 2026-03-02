Megbukhat Von Der Leyen? Tarthatatlanná vált Európa cél nélküli sodródása!

„Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy magyarnak születtem!” – Kassai Lajos a Maximában
A Kassai-völgyben látogatta meg a lovasíjászt Szalai Zoltán.
Korábban már Mario Draghi és Orbán Viktor is felhívták a figyelmet Európa versenyképességi problémáira.
A Kassai-völgyben felvett MAXIMA adásában Kassai Lajos nemcsak a háborúról, hanem Európa jövőjéről és versenyképességéről is élesen fogalmazott. A modern kori lovasíjászat megteremtője szerint a kontinens legnagyobb problémája ma az irányvesztettség.
El kéne végre döntenie Európának, hogy mi a célja”
– fogalmazott Kassai, aki úgy látja, hogy miközben a világ nagyhatalmai technológiai és gazdasági versenyt futnak, Európa egyre inkább lemarad. Szerinte különösen látványos a hátrány a mesterséges intelligencia és a digitális innováció területén, ahol az európai szereplők nem tudnak valódi globális alternatívát felmutatni.
Példaként említette: ma nincs olyan európai telefonmárka sem, amely érdemben versenyezni tudna a világpiacon. Kassai szerint a zöld átállás kérdésében is hasonló ellentmondások figyelhetők meg. Úgy véli, Európa egy individualista, jóléthez és kényelemhez szokott társadalommá vált, amely nehezen vállalja azokat az áldozatokat, amelyek valódi gazdasági és civilizációs fordulathoz lennének szükségesek.
Kassai Lajos ezenkívül arra is rámutatott, hogy nem reális forgatókönyv Ukrajna győzelme az Oroszország ellen vívott háborúban.
