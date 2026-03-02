Ft
Petike valószínűleg a legnagyobb aljadékok között szerepel majd a törikönyvekben

2026. március 02. 11:54

Magyar Péter és az összeharácsolt, hazátlan csöves sleppje a gyomorforgató, akik gyűlöletkeltésre és hergelésre használják ezt a bizonytalan és egyébként rémisztő időszakot.

2026. március 02. 11:54
null
Dezse Balázs
Dezse Balázs
Pesti Srácok

„Szombat óta eltelt lassan két nap, Irán lezárta a Hormuzi-szorost, vagyis pillanatnyilag az olajszállítás valóban leállt. Magyar Péter azóta sem szólalt meg az ügyben, nem kereste meg a kormányt, hogy közösen rávegyék Ukrajnát a csapok megnyitására, nem ajánlotta fel, hogy a válság idejére felfüggeszti a kampányt, és a magyar emberekért dolgozik. Petike most lépte, illetve nem lépte meg azt, ami végleg megpecsételi majd a sorsát.

Talán épp akkor, amikor kiírta a következőt: »Meggyalázott és tönkretett gyermekek. Tízezreket veszélyeztető, szennyező üzemek és illegális gumitelepek. Orbánéknak senki és semmi nem számít már«.

Tette mindezt úgy, hogy kb. éppen ezzel egy időben Irán lebombázta a Hormuzi-szoroson áthaladó Skylight olajtankert. És miközben ez történt, Magyar Petike »The Man« feliratú felsőben fotóztatta magát a stábjával, mialatt bizalmas barátja és szövetségese, Ruszin-Szendi Romulusz olyan videókat osztogatott meg a Facebook-oldalán, amelyekben azzal próbálja elbizonytalanítani és hergelni a követőiket, hogy valójában nincs itt semmi látnivaló, csak Orbán Viktor akarja azzal megtartani a hatalmat, hogy háborúval riogat.

Tudtuk, hogy ez a kampány gyomorforgató lesz, de valójában nem az. Magyar Péter és az összeharácsolt, hazátlan csöves sleppje a gyomorforgató, akik gyűlöletkeltésre és hergelésre használják ezt a bizonytalan és egyébként rémisztő időszakot.”

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Facebook

 

