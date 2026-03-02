Elképesztő bajba került Magyar Péter: a sajtó segítségét kérte a Tisza Párt elnöke

Aljas játszadozásba kezdett Zelenszkij: egyetlen lépéssel éket verhet Magyarország és Szlovákia közé
Fico már meg is kapta az ukrán elnök „visszautasíthatatlan ajánlatát”.
Fontos feladatot szán a lapoknak.
Egy levélben javasolta Magyar Péter Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy közösen látogassanak el a Barátság kőolajvezetékhez – számolt be róla a Hír TV.
A pártelnök azt ígérte, a dokumentumot megkapják az újságírók is.
Előtte azonban ki kell benne javítaniuk a helyesírási hibákat.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy Ukrajna látványos módon igyekszik nyomást gyakorolni Magyarországra a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban. Ahogy a TCH.ua írja, Ukrajna csak Szlovákiát hívta meg tárgyalni olajügyben, Magyarországot nem.
Nyitókép: AFP/Szentgallay Bálint