Elképesztő bajba került Magyar Péter: a sajtó segítségét kérte a Tisza Párt elnöke

Egy levélben javasolta Magyar Péter Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy közösen látogassanak el a Barátság kőolajvezetékhez – számolt be róla a Hír TV.

A pártelnök azt ígérte, a dokumentumot megkapják az újságírók is.

Előtte azonban ki kell benne javítaniuk a helyesírási hibákat.