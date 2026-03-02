Ft
Tisza Párt Magyarország Ukrajna Magyar Péter Barátság kőolajvezeték Fidesz Orbán Viktor sajtó

Elképesztő bajba került Magyar Péter: a sajtó segítségét kérte a Tisza Párt elnöke

2026. március 02. 13:30

Fontos feladatot szán a lapoknak.

2026. március 02. 13:30
null

Egy levélben javasolta Magyar Péter Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy közösen látogassanak el a Barátság kőolajvezetékhez – számolt be róla a Hír TV.

A pártelnök azt ígérte, a dokumentumot megkapják az újságírók is.

Előtte azonban ki kell benne javítaniuk a helyesírási hibákat.

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Ukrajna látványos módon igyekszik nyomást gyakorolni Magyarországra a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban. Ahogy a TCH.ua írja, Ukrajna csak Szlovákiát hívta meg tárgyalni olajügyben, Magyarországot nem.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Szentgallay Bálint

 

annamargit
2026. március 02. 15:45
Látszik a brüsszeli ovi (nem iskola!, óvoda) hatása: a csipet-csapat EU-s miniszeterek a homokozótól Washingtonig mindenhová kéz a kézben járnak. Ezek ma Európa "meghatározó" alakjai.
Dixtroy
2026. március 02. 15:30
"javasolta Magyar Péter Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy közösen látogassanak el a Barátság kőolajvezetékhez" És mi a fasznak? Anyára ment a Nagyváradi séta?
Dorset Naga
2026. március 02. 14:50
Bohóckodik a kis buzi.
Galsó Atya
2026. március 02. 14:32
Röhögséges.
