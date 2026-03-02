Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Robert Fico Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Szlovákia

Aljas játszadozásba kezdett Zelenszkij: egyetlen lépéssel éket verhet Magyarország és Szlovákia közé

2026. március 02. 11:46

Fico már meg is kapta az ukrán elnök „visszautasíthatatlan ajánlatát”.

2026. március 02. 11:46
null

Ukrajna látványos módon igyekszik nyomást gyakorolni Magyarországra a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban. Ahogy a TCH.ua írja, Ukrajna csak Szlovákiát hívta meg tárgyalni olajügyben, Magyarországot nem.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban
Tovább a cikkhezchevron

A portál szerint az Ukrán Elnöki Hivatal március 6-át és március 9-ét javasolta a szlovák félnek az ügy megvitatására.

Robert Fico szlovák miniszterelnök korábban jelezte, hogy hajlandó találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egy EU-s tagállamban. Viszont úgy látja, hogy az ukrán fél nem érdekelt az Ukrajnán keresztül történő olajszállítás helyreállításában.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akkkkorki
2026. március 02. 12:29
Mivel egyértelmű bizonyíték van arra, hogy a vezeték illetve az azt kiszolgáló infrastruktúra üzemképes, így nincs miről tárgyalni! Ha Fico megy, hát menjen. Mi továbbra is tartsunk ki, ha kell fizessünk többet a nyersolajért (egyébként is drágul most mindenkinek) és ezerrel ássák a szerb - magyar - szlovák nyomvonalat! Aztán ha a drogos stöpszli szarakodik, lekapcsoljuk az áramot.
Válasz erre
4
0
Kormánypárti2
2026. március 02. 12:28
A tótokban nem igazán, de most Ficoban bízok, mert megtanulta már hogy kivel lehet és kivel nem szövetkezni.
Válasz erre
1
0
nuevoreynuevaley
2026. március 02. 12:22
Orbant megint kicseleztek
Válasz erre
0
7
krisz09
2026. március 02. 12:20
Aki már kapott pár golyót, annak máshol van a vörös vonal, ezt meg lehet érteni. De ha Ficó vagy bárki még mindig elhiszi a maffia egyetlen szavát is...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!