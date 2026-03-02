Aljas játszadozásba kezdett Zelenszkij: egyetlen lépéssel éket verhet Magyarország és Szlovákia közé

Hiába próbálkozik Zelenszkij, átlát a szitán Fico: politikai okokból nem akarja újraindítani Ukrajna az olajszállítást
Hamarosan sor kerülhet egy tárgyalásra is.
Fico már meg is kapta az ukrán elnök „visszautasíthatatlan ajánlatát”.
A portál szerint az Ukrán Elnöki Hivatal március 6-át és március 9-ét javasolta a szlovák félnek az ügy megvitatására.
Robert Fico szlovák miniszterelnök korábban jelezte, hogy hajlandó találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egy EU-s tagállamban. Viszont úgy látja, hogy az ukrán fél nem érdekelt az Ukrajnán keresztül történő olajszállítás helyreállításában.
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Ezt is ajánljuk a témában
Hamarosan sor kerülhet egy tárgyalásra is.
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Kommunikációban erősek, hadrafoghatóságban gyengék: a Halandók Koalíciója üres raktárakkal és létszámhiánnyal indulna neki Ukrajnának.
Egyre jobban kezd eldurvulni a helyzet.
Miközben Európa vezetői mindent megtesznek, hogy belekeverjék egy hasonló háborúba Kelet-Európában.