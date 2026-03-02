Ft
03. 02.
hétfő
háború Magyarország Ukrajna Ursula von der Leyen Irán Izrael Európai Bizottság Európai Unió Egyesült Államok

A hétvégi lazítás után végre az EU is méltóztatott foglalkozni az iráni konfliktussal

2026. március 02. 11:31

Ursula von der Leyen cserébe jól kiröhögtette saját magát és az államszövetséget is.

2026. március 02. 11:31
null

Az Európai Bizottság rendkívüli ülést hívott össze az iráni konfliktus eszkalációja miatt március 2-ára, miután a 27 tagállam külügyminiszterei között vita alakult ki egy közös nyilatkozat szövegéről – írja a Politico. Ursula von der Leyen hétfőn biztonsági fókuszú egyeztetést vezet Brüsszelben, miközben az EU „válságkezelési üzemmódba kapcsolt”.

A brüsszeli lap szerint a közel-keleti harcok, valamint a Ciprust érintő biztonsági kockázatok miatt sorra hívják össze a rendkívüli találkozókat. Az EU-nak azonban nehéz egységes külpolitikai választ adnia egy olyan régióban, ahol korlátozott a befolyása, miközben több fronton is kihívásokkal szembesül.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság – az úgynevezett E3 – jóval keményebb hangvételű közös nyilatkozatot adott ki, mint amire az EU képes volt. Ez is azt jelzi, hogy a blokk egyre nehezebben beszél „egységes hangon”, különösen a globális válságok idején.

Vita az „nemzetközi jogról”

A külügyminiszterek két és fél órás videókonferencián próbáltak közös álláspontot kialakítani. Végül egy kiegyensúlyozott nyilatkozat született, amely a „nemzetközi jog teljes tiszteletben tartását” hangsúlyozta, és felszólította Iránt, hogy hagyjon fel rakétaprogramjával – számolt be a Politico.

A megfogalmazás azonban komoly vitát váltott ki. Több diplomata szerint a tagállamok arról vitatkoztak, hogy

a „nemzetközi jog” említése burkolt kritikának számít-e Donald Trump és az izraeli kormány felé.

A nézetkülönbségek nyilvánosan is megjelentek. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök elítélte az amerikai–izraeli csapásokat, és arra figyelmeztetett, hogy azok „bizonytalanabb és ellenségesebb nemzetközi világrendhez” vezethetnek (ez a kritika megfogalmazásában is feltűnően egybevág a hivatalos kínai állásponttal – a szerk.).

Ezzel szemben Friedrich Merz német kancellár úgy fogalmazott:

Nem most van itt az ideje, hogy kioktassuk partnereinket és szövetségeseinket.”

Magyar vétó és ukrán vita

A Politico szerint a közös nyilatkozat elfogadása sem volt zökkenőmentes. Az uniós nagykövetek korábban nem tudtak megegyezni, és több diplomata állítása szerint Magyarország nem támogatta a szöveget.

A Politico szerint a magyar külügy a tárgyalások során napirendre vette az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós uniós hitel ügyét. A brüsszeli szócső úgy keretezte a lépést, hogy

Magyarország csupán vádaskodik, amikor Kijev szemére veti, hogy politikai okokból nem hajlandó olajat továbbítani a Barátság vezetéken.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Közel-keleti eszkaláció és európai aggodalmak

Az iráni konfliktus gyorsan eszkalálódott, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapásai Teheránban megölték Irán legfelsőbb vezetőjét és több magas rangú tisztségviselőt. Irán ezt követően kiterjedt támadásokat indított amerikai bázisok ellen a térségben.

A Politico emlékeztet, hogy rakéták csapódtak be többek között

  • Bahreinben,
  • Irakban,
  • Jordániában,
  • Kuvaitban és
  • az Egyesült Arab Emírségekben.

Három amerikai katona életét vesztette, miközben Dubajban egy luxushotel is lángra kapott egy becsapódás után.

Az EU számára különösen aggasztó a konfliktus kiterjedése. Egy brüsszeli tisztviselő szerint „magas” annak a kockázata, hogy Ciprust is támadás érheti, amely földrajzilag a legközelebb esik a térséghez.

Energia és biztonság a fókuszban

Az uniós vezetők a válság gazdasági és biztonsági következményeit is vizsgálják. A Politico szerint kiemelt kérdés, hogy mi történik, ha lezárják a Hormuzi-szorost, amelyen a világ olajszállításának mintegy 20 százaléka halad át.

Ciprus – amely jelenleg az EU soros elnökségét adja – válságkezelési ülést hívott össze, ahol a belső biztonság, a kereskedelmi útvonalak és az energiaellátás kérdéseit is napirendre tűzik. Ezt a formátumot korábban a koronavírus-járvány, a migrációs válság és az ukrajnai háború idején is alkalmazták.

Egy regionális diplomata szerint

minden irányban rendkívüli ülésekre van szükség”, mert a helyzet „fordulópontot jelent a Közel-Kelet, Európa és az Egyesült Államok számára”.

Von der Leyen megint kiröhögtette magát és az EU-t

Az iráni eseményeknek volt egy másik hozadéka is a hétvégén:

az Európai Bizottság elnöke ismét sikeresen közröhej tárgyává tette magát és az államszövetséget is.

Ursula von der Leyen ugyanis a szombaton közzétett X-reakciójában olyan ráérősen jelentette be, hogy ez európai országok majd csak hétfőn egyeztetnek a kérdésben, ami az azonnali cselekvést váró kommentelőknél is kiverte a biztosítékot.

Komolyra fordul a helyzet, ezek pedig annyira megsértődnek ezen, hogy szabadságra mennek hétvégére, és majd hétfőn visszanéznek.”

Persze, tartsatok egy kis szünetet. Vegyétek le a cipőtöket, olvassatok újságot, esetleg sétáljatok egyet, heveredjetek el a kanapén és igyatok pár pohár bort. Időtök, mint a tenger. Nincs miért rohanni.”

– a bejegyzés alatt ilyen és ehhez hasonló szarkasztikus hozzászólások, és ilyen tartalmú mémek tömege tanúskodik arról, mennyire nyerte el az európai állampolgárok tetszését von der Leyen reakcióideje.

***

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

 

Leskelődő
2026. március 02. 12:43
Azért annyi bőröndnyi pénzért legalább Eva Kajlinak illett volna elítélni Katar megtámadását.
szantofer
2026. március 02. 12:38
Brüsszel és az ukránok az ellenségeink? Akkor fordítva vagytok bekötve.
billysparks
2026. március 02. 12:37
Működik a mesterterv, mindent amit világszerte elbaszott a nyugati világ most simán le lehet tolni az emberek torkán, mondván hogy nem ők tehetnek róla, hanem a háború!! Szerintem másról van szó. A nyugat gazdasága évszázadok óta azon alapul, hogy kirabolja a nála gyengébbeket. Most is ez zajlik, csak most konfliktussal jár. ( Mint már néhányszor a történelem folyamán.) Kínát nem lehet már kirabolni, dolgoztatni egy tál rizsért. Az oroszokat most sem fog sikerülni - bár megpróbálták-, marad Venezuela, Irán, esetleg Grönland. Szerencsére (?) Közép-európát már kifosztották, innen már nincs mit elrabolni. Néhány részvénytársaságnak, befektető bankháznak semmise drága pár hordó ingyen olajért.
billysparks
2026. március 02. 12:32
Azért lassan nyilvánvalóvá válik, hogy Ruszin. szendit miért rúgta ki a Fidesz. Van egy ( volt) ezredes ismerősöm, aki elpanaszolta nekem, hogy a Fidesz kirúgta ( vele együtt sokakat) a honvédségtől, hogy milyen szemét dolog ez, stb. Már majdnem megsajnáltam. Majd elkezdett dumálni szegény ukránokról, hogy nekünk segíteni kell őket akár fegyveres beavatkozással is. És akkor elgondolkodtam azon, hogy milyen emberekből, katonákból áll(t?) a magyar hadsereg. Hogy a katonáink ( vezetőink) zöme az ellenséggel van. Mennyire érezhetjük magunkat biztonságban, ha a biztonságunkért felelős fegyveres erők az ellensséggel vannak? Ma már teljesen értem , hogy a Fidesz miért " fejezte le" a honvédséget. Csak azt nem értem, miért nem lehet ezt értelmesen elmondani a magyar lakosságnak? Mert nem lenne bizalom a fegyveres erők iránt? Most sincs, hahó, ne nézzétek hülyének azokat, akik kitermelik a fizetéseteket, megélhetéseteket. Mindenki tudja, hogy évszázadok óta köztünk élnek a labancok.
