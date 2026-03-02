A hétvégi lazítás után végre az EU is méltóztatott foglalkozni az iráni konfliktussal

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság – az úgynevezett E3 – jóval keményebb hangvételű közös nyilatkozatot adott ki, mint amire az EU képes volt. Ez is azt jelzi, hogy a blokk egyre nehezebben beszél „egységes hangon”, különösen a globális válságok idején.

Vita az „nemzetközi jogról”

A külügyminiszterek két és fél órás videókonferencián próbáltak közös álláspontot kialakítani. Végül egy kiegyensúlyozott nyilatkozat született, amely a „nemzetközi jog teljes tiszteletben tartását” hangsúlyozta, és felszólította Iránt, hogy hagyjon fel rakétaprogramjával – számolt be a Politico.

A megfogalmazás azonban komoly vitát váltott ki. Több diplomata szerint a tagállamok arról vitatkoztak, hogy