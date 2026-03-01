Óriási robbanás rázta meg az amerikaiak iraki támaszpontját, ahol magyar katonák is állomásoznak

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Iráni dróncsapás érte az iraki, erbíli amerikai katonai bázis lőszerraktárát. A magyar katonai kontingens ugyanitt, Erbílben állomásozik.
Dróntámadás érte az erbíli katonai bázist – adta hírül a Clash Report, amely videofelvételt is megosztott a csapásról. A képsorokon másodlagos robbanások és nagy tűz látható.
A CNN helyszíni tudósítói megerősítették: robbanásokat hallottak a térségben. A légvédelem működésbe lépett – írják, így az nem világos, hogy a képeken látható tüzet a támadások vagy az amerikai légvédelmi rendszerek találata, esetleg valami más okozta-e.
Erbílben állomásozik a Magyar Honvédség katonai kontingense is, amely az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalícióban vesz részt. Az Index azt írja: a Honvédelmi Minisztérium megerősítette, hogy egyetlen magyar katona sem sérült meg.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép (illusztráció): Iráni dróncsapás füstje az észak-iraki Erbíl nagyváros repülőtérnél. Fotó: MTI/EPA/Gailan Hadzsi