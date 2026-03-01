Ft
03. 02.
hétfő
erbíl iszlám állam magyar honvédség

Óriási robbanás rázta meg az amerikaiak iraki támaszpontját, ahol magyar katonák is állomásoznak

2026. március 01. 22:20

Iráni dróncsapás érte az iraki, erbíli amerikai katonai bázis lőszerraktárát. A magyar katonai kontingens ugyanitt, Erbílben állomásozik.

2026. március 01. 22:20
null

Dróntámadás érte az erbíli katonai bázist – adta hírül a Clash Report, amely videofelvételt is megosztott a csapásról. A képsorokon másodlagos robbanások és nagy tűz látható.

A CNN helyszíni tudósítói megerősítették: robbanásokat hallottak a térségben. A légvédelem működésbe lépett – írják, így az nem világos, hogy a képeken látható tüzet a támadások vagy az amerikai légvédelmi rendszerek találata, esetleg valami más okozta-e.

Erbílben állomásozik a Magyar Honvédség katonai kontingense is, amely az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalícióban vesz részt. Az Index azt írja: a Honvédelmi Minisztérium megerősítette, hogy egyetlen magyar katona sem sérült meg. 

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép (illusztráció): Iráni dróncsapás füstje az észak-iraki Erbíl nagyváros repülőtérnél. Fotó: MTI/EPA/Gailan Hadzsi

 

mandala-3
2026. március 02. 00:20
Nem kellene hazahozni a katonáinkat??? Itthon nem nagyobb szükség vola rájuk.?? Egyébként is mi a fenét keresünk mi ott??? Még jó hogy a nudlifejű nem a Donhoz külte ki őket. Azt a süket szöveget meg hagyjuk,hogy szövetségesi kötelesség.
stormy
2026. március 01. 23:46
azért valjuk be ezek elég pontos találatok.
Nasi12
2026. március 01. 23:35
Mi van az 1848-as 12 pontból a tizedikkel? Miért vannak ott magyar katonák?
hernadvolgyi-2
2026. március 01. 23:22
Meg van írva! "életet életért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért, égetést égetésért, sebet sebért, horzsolást horzsolásért."
