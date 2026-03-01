Először a cancel culture áldozata lett az új Sikoly, majd az első rész forgatókönyvírója vitte be a kegyelemdöfést

pedig elfogultabban nem állhattam volna hozzá.

Az, hogy kit melyik franchise kap el igazán, nagyban függ attól is, mely életszakaszában találkozik vele először. Totál hidegen hagy a Harry Potter vagy A Gyűrűk Ura, hát még a Marvel, ellenben a Csillagok háborújáért rajongtam, a Sikoly-filmeknek pedig egy külön helye van a szívemben. Tizenpár évesen ott volt a tiltott gyümölcs illata, külön felcsigázott, hogy a Cinema magazin a korabeli kritikájában azt írta róla, hogy aki nem ijed meg rajta, az halott. Aztán kölyökként sem hozta rám a frászt, ellenben imádtam az önironikus szarkasztikus stílusát, az erőszak és a humor harsány vegyítését, a karaktereket, Neve Campbellbe szerelmes voltam, a szellemálarcot pedig különösen menőnek találtam és élveztem, hogy szinte lehetetlen kiszámítani, ki is van alatta. Így aztán

bár több epizód esetében is éreztem, hogy objektíven nézve nem túl acélos, mégis kajáltam, mint kacsa a nokedlit, most először fordult elő, hogy legszívesebben visszakrákogtam volna a falatot.

Ugyanis ugyanazzal az eszközzel éltek, mint amivel a Disney a Skywalker korával csaknem teljesen elidegenített a Csillagok háborújától: a féktelen és olcsó fan service-szel, azaz a rajongók olcsó kiszolgálásával. Amikor a főcím előtti jelenetben megidézték az első rész nyitányát, már éreztem, hogy rezeg a léc, de ezután következett csak a java, alig van olyan pillanata a filmnek, ami ne utalna teljesen direkten, vagy egy-egy beállítás vagy betétdal erejéig valamelyik korábbi epizód emblematikus pillanatára. És miközben pillanatragasztóval egymáshoz illesztették a jól ismert szegmenseket, elfelejtettek lényegében önálló sztorit írni.

Utóbbi egy mondatban összefoglalható: Sydney egy Isten háta mögötti kisvárosban próbálna új életet kezdeni, nem kicsit van üldözési mániája, ami érthető, hiszen talán egy nőt sem próbáltak megölni korábban az egész világon. De aztán persze kiderül,