Először a cancel culture áldozata lett az új Sikoly, majd az első rész forgatókönyvírója vitte be a kegyelemdöfést

Kétséges volt sokáig, hogy egyáltalán elkészül az új rész, a látottak alapján azonban nem vesztettünk volna sokat. Bár a Sikoly 7 tartogat néhány kellemes meglepetést, de számos bűne megbocsáthatatlan.
A Sikoly hatodik része 2023-ban szép anyagi sikert aratott, így nyilván az alkotók úgy voltak vele, addig kell ütni a vasat, amíg forró, és az eredeti tervek szerint már egy évre rá jött volna a folytatás. Aztán többszörösen beütött a krach. Ugyanis Melissa Barrera színésznő tett néhány palesztinpárti nyilatkozatot a közösségi médiában, ezt követően pedig kirúgták a projektből. Válaszul az ötödik és a hatodik etap másik főszereplőnője, Jenna Ortega szolidaritásból szintén kilépett, majd miután Christopher Landon rendező halálos fenyegetéseket kapott, ő is jobbnak látta szedni a sátorfáját.
Így aztán igencsak bizonytalanná vált a széria sorsa, végül azonban sikerült megállapodni Neve Campbell-lel: az első öt rész sztárja azért nem vett részt a hatodik futamban, mert megalázónak találta a felkínált összeget, most azonban a producerek mélyebben a zsebükbe nyúltak. Majd az első két epizód forgatókönyvíróját, Kevin Williamsont is visszacsábították, akire a rendezést is rábízták annak ellenére, hogy életében először és utoljára 1999-ben ült a kamera mögött, a Bosszúból jeles című feketekomédiája pedig nem véletlenül nem vált klasszikussá.
Most pedig
újfent bizonyította, attól még, hogy valaki kiválóan ír, még nem biztos, hogy rendezőként is helytáll,
pedig elfogultabban nem állhattam volna hozzá.
Az, hogy kit melyik franchise kap el igazán, nagyban függ attól is, mely életszakaszában találkozik vele először. Totál hidegen hagy a Harry Potter vagy A Gyűrűk Ura, hát még a Marvel, ellenben a Csillagok háborújáért rajongtam, a Sikoly-filmeknek pedig egy külön helye van a szívemben. Tizenpár évesen ott volt a tiltott gyümölcs illata, külön felcsigázott, hogy a Cinema magazin a korabeli kritikájában azt írta róla, hogy aki nem ijed meg rajta, az halott. Aztán kölyökként sem hozta rám a frászt, ellenben imádtam az önironikus szarkasztikus stílusát, az erőszak és a humor harsány vegyítését, a karaktereket, Neve Campbellbe szerelmes voltam, a szellemálarcot pedig különösen menőnek találtam és élveztem, hogy szinte lehetetlen kiszámítani, ki is van alatta. Így aztán
bár több epizód esetében is éreztem, hogy objektíven nézve nem túl acélos, mégis kajáltam, mint kacsa a nokedlit, most először fordult elő, hogy legszívesebben visszakrákogtam volna a falatot.
Ugyanis ugyanazzal az eszközzel éltek, mint amivel a Disney a Skywalker korával csaknem teljesen elidegenített a Csillagok háborújától: a féktelen és olcsó fan service-szel, azaz a rajongók olcsó kiszolgálásával. Amikor a főcím előtti jelenetben megidézték az első rész nyitányát, már éreztem, hogy rezeg a léc, de ezután következett csak a java, alig van olyan pillanata a filmnek, ami ne utalna teljesen direkten, vagy egy-egy beállítás vagy betétdal erejéig valamelyik korábbi epizód emblematikus pillanatára. És miközben pillanatragasztóval egymáshoz illesztették a jól ismert szegmenseket, elfelejtettek lényegében önálló sztorit írni.
Utóbbi egy mondatban összefoglalható: Sydney egy Isten háta mögötti kisvárosban próbálna új életet kezdeni, nem kicsit van üldözési mániája, ami érthető, hiszen talán egy nőt sem próbáltak megölni korábban az egész világon. De aztán persze kiderül,
az Esterházy Péter-féle kelet-európai paranoiáról van szó, azaz arról, amikor az ember azt képzeli, üldözik, aztán kiderül, hogy tényleg.
Fel is tűnik egy maszkos gyilkos a településen, ezúttal azonban a lányát veszi célba.
És ugyan egy-egy kreatívabb haláleset, Neve Campbell jelenléte és a hangulat azért olykor megidézi, miért is lehet imádni ezt a franchise-t, de összességében a teljes ihlettelenség és az alkotói lustaság süt róla, amit a mérhetetlenül csalódást keltő finálé fejel meg igazán.
Nem akkora skandalum, mint a Tudom, mit tettél tavaly nyáron közelmúltban bemutatott új epizódja, amely a kilencvenes évek másik slágerhorrorját gyalázta meg teljesen, de csaknem sikerült elérni, hogy ne akarjam felvenni a telefont, ha megint csörög a szellemálarcos gyilkos.
Sikoly 7 – amerikai horror. Február 26-tól a Fórum Hungary forgalmazásában országszerte a mozikban.
Nyitókép: Sikoly 7. Forrás: Fórum Hungary