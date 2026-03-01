Máris lecsapott Irán terrorja Amerikára: lövöldözés Texasban, többen meghaltak (VIDEÓ)

Ez már valódi háború: bejelentették az első amerikai áldozatokat is az iráni konfliktusban
Az elmúlt 24 órában Irán ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta az Egyesült Államok közel-keleti katonai létesítményeit.
Az elkövető az iráni rezsim zászlajával takarta magát, amelyre Allah nevét írta fel.
Hárman meghaltak, tizennégyen pedig megsérültek Texasban, Amerika legnagyobb államában, miután egy férfi – valószínűleg az iráni háborún felbuzdulva, a teheráni rezsim támogatásával – terrorcselekményt hajtott végre Austinban, az állam fővárosában – közölte X-oldalán a Visegrád 24.
Az FBI terrorcselekmény gyanújával indított vizsgálatot az ügy kapcsán. Helyi forrásokra hivatkozva a Fox News arról számolt be, hogy az elkövető az iráni rezsim zászlajával takarta magát, amelyre Allah nevét írta fel.
