03. 01.
vasárnap
fbi allah irán terrorcselekmény lövöldözés amerika

Máris lecsapott Irán terrorja Amerikára: lövöldözés Texasban, többen meghaltak (VIDEÓ)

2026. március 01. 21:03

Az elkövető az iráni rezsim zászlajával takarta magát, amelyre Allah nevét írta fel.

2026. március 01. 21:03
Hárman meghaltak, tizennégyen pedig megsérültek Texasban, Amerika legnagyobb államában, miután egy férfi – valószínűleg az iráni háborún felbuzdulva, a teheráni rezsim támogatásával – terrorcselekményt hajtott végre Austinban, az állam fővárosában – közölte X-oldalán a Visegrád 24.

Az FBI terrorcselekmény gyanújával indított vizsgálatot az ügy kapcsán. Helyi forrásokra hivatkozva a Fox News arról számolt be, hogy az elkövető az iráni rezsim zászlajával takarta magát, amelyre Allah nevét írta fel.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

