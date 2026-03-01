Ft
Barátság kőolajvezeték ukrajna orbán viktor

Rendkívüli: Orbán Viktor nagy bejelentésre készül hétfő reggel a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban

2026. március 01. 20:30

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap kevéssel 20 óra után közösségi oldalán azt közölte: rendkívüli információk érkeztek a Barátság kőolajvezeték állapotával kapcsolatban.

2026. március 01. 20:30
null

A kormányfő a Facebookon közzétett rövid bejegyzésében azt írta: hétfőn reggel közzéteszik azokat a rendkívüli információkat, amelyeket a hétvégén gyűjtöttek össze a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

