Nagy a csalódás: elmaradt Merz konzervatív fordulata – Bauer Bence a Mandinernek

Friedrich Merz német kancellár egy év alatt sem hozta el a rendet, amellyel kampányolt: a migráció, a közbiztonság és a gazdaság ügyében hiába van diagnózis, megoldás nincs. A németországi politikáról Bauer Bencével, az MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatójával beszélgettünk.
Jogász, publicista, a budapesti MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Tanulmányait Passauban, Bonnban és Budapesten végezte, LLM fokozatát az Andrássy Egyetemen szerezte. Több mint egy évtizedig a Konrad-Adenauer-Stiftung magyarországi munkatársa volt. Rendszeresen publikál magyar és német lapokban, Németország szakértője. 2021-ben Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki.
Mit mutat lassan egy év elteltével Friedrich Merz német kancellár belpolitikai mérlege?
Merz már a megválasztása napján történelmet írt: nem szerezte meg elsőre a „kancellári többséget”, és csak a második fordulóval választották meg. Ez olyan hiba volt, amit könnyen kivédhetett volna. A németek jelentős része azt várta tőle, hogy helyrehozza, amit az előző, baloldali–liberális „jelzőlámpa-koalíció” és a Merkel-korszak elrontott: rendbe teszi a migrációs politikát, rendezi a belbiztonsági helyzetet, megerősíti a munkaalapú társadalmat és a gazdasági keretfeltételeket, valamint kezeli a hanyatló infrastruktúra és a bürokrácia problémáit. Sok választót sokkolt az adósságfék feladása is: a német kormány ezermilliárd eurós hitelt vett fel, ráadásul jogállamisági szempontból megkérdőjelezhető módon, még az előző parlament szavazataival.
Németország, kiváltképp a koronavírus-járvány óta, sokat romlott: lelassult, elkényelmesedett, holott a migrációhoz, Ukrajna támogatásához és a zöldített gazdasághoz kapcsolódó, morális felsőbbrendűségből fakadó politikák egyre nehezebben fenntarthatók.
Tényleg a Németország Szociáldemokrata Pártjával (SPD) kötött kényszerkoalíció miatt csúszik félre a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikája?
Friedrich Merz okosan ráismert a problémákra: beszélt arról, hogy többet kellene dolgozni, és kritizálta a közbiztonságot is, de ezeket a helyes gondolatokat nem követi politikai cselekvés. A mainstream média minden karakánabb mondata után össztűz alá veszi, ő pedig visszavonulót fúj. A CDU és a Keresztényszociális Unió (CSU) rendszeresen arra hivatkozik, hogy az SPD miatt nem tud semmit véghez vinni.
Tragikomikus, hogy a szocdemek mint egy 16,4 százalékkal történelmi mélyponton lévő párt tartják sakkban Európa egyik legerősebb államának kormányát.
A kereszténydemokraták kisebbségben is eredményesebben kormányozhatnának, csakhogy ehhez időnként együtt kellene szavazniuk az Alternatíva Németországért párttal (AfD), amit a CDU egy része moralizálásból továbbra is elutasít.