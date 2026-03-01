Nagy a csalódás: elmaradt Merz konzervatív fordulata – Bauer Bence a Mandinernek

Fotó: Földházi Árpád

Tényleg a Németország Szociáldemokrata Pártjával (SPD) kötött kényszerkoalíció miatt csúszik félre a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikája?

Friedrich Merz okosan ráismert a problémákra: beszélt arról, hogy többet kellene dolgozni, és kritizálta a közbiztonságot is, de ezeket a helyes gondolatokat nem követi politikai cselekvés. A mainstream média minden karakánabb mondata után össztűz alá veszi, ő pedig visszavonulót fúj. A CDU és a Keresztényszociális Unió (CSU) rendszeresen arra hivatkozik, hogy az SPD miatt nem tud semmit véghez vinni.

Tragikomikus, hogy a szocdemek mint egy 16,4 százalékkal történelmi mélyponton lévő párt tartják sakkban Európa egyik legerősebb államának kormányát.

A kereszténydemokraták kisebbségben is eredményesebben kormányozhatnának, csakhogy ehhez időnként együtt kellene szavazniuk az Alternatíva Németországért párttal (AfD), amit a CDU egy része moralizálásból továbbra is elutasít.