Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
03. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány afd cdu friedrich merz németország trump ukrajna

Nagy a csalódás: elmaradt Merz konzervatív fordulata – Bauer Bence a Mandinernek

2026. március 01. 21:17

Friedrich Merz német kancellár egy év alatt sem hozta el a rendet, amellyel kampányolt: a migráció, a közbiztonság és a gazdaság ügyében hiába van diagnózis, megoldás nincs. A németországi politikáról Bauer Bencével, az MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatójával beszélgettünk.

2026. március 01. 21:17
null
Tari Tamás

Bauer Bence 

Jogász, publicista, a budapesti MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Tanulmányait Passauban, Bonnban és Budapesten végezte, LLM fokozatát az Andrássy Egyetemen szerezte. Több mint egy évtizedig a Konrad-Adenauer-Stiftung magyarországi munka­társa volt. Rendszeresen publikál magyar és német lapokban, Németország szakértője. 2021-ben Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki.

Mit mutat lassan egy év elteltével Friedrich Merz német kancellár belpolitikai mérlege? 

Merz már a megválasztása napján történelmet írt: nem szerezte meg elsőre a „kancellári többséget”, és csak a második fordulóval választották meg. Ez olyan hiba volt, amit könnyen kivédhetett volna. A németek jelentős része azt várta tőle, hogy helyrehozza, amit az előző, baloldali–liberális „jelzőlámpa-koalíció” és a Merkel-korszak elrontott: rendbe teszi a migrációs politikát, rendezi a belbiztonsági helyzetet, megerősíti a munkaalapú társadalmat és a gazdasági keretfeltételeket, valamint kezeli a hanyatló infrastruktúra és a bürokrácia problémáit. Sok választót sokkolt az adósságfék feladása is: a német kormány ezermilliárd eurós hitelt vett fel, ráadásul jogállamisági szempontból megkérdőjelezhető módon, még az előző parlament szavazataival.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban
Tovább a cikkhezchevron

Németország, kiváltképp a koronavírus-járvány óta, sokat romlott: lelassult, elkényelmesedett, holott a migrációhoz, Ukrajna támogatásához és a zöldített gazdasághoz kapcsolódó, morális felsőbbrendűségből fakadó politikák egyre nehezebben fenntarthatók. 

Fotó: Földházi Árpád

Tényleg a Németország Szociáldemokrata Pártjával (SPD) kötött kényszerkoalíció miatt csúszik félre a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikája? 

Friedrich Merz okosan ráismert a problémákra: beszélt arról, hogy többet kellene dolgozni, és kritizálta a közbiztonságot is, de ezeket a helyes gondolatokat nem követi politikai cselekvés. A mainstream média minden karakánabb mondata után össztűz alá veszi, ő pedig visszavonulót fúj. A CDU és a Keresztényszociális Unió (CSU) rendszeresen arra hivatkozik, hogy az SPD miatt nem tud semmit véghez vinni.

Tragikomikus, hogy a szocdemek mint egy 16,4 százalékkal történelmi mélyponton lévő párt tartják sakkban Európa egyik legerősebb államának kormányát.

A kereszténydemokraták kisebbségben is eredményesebben kormányozhatnának, csakhogy ehhez időnként együtt kellene szavazniuk az Alternatíva Németországért párttal (AfD), amit a CDU egy része moralizálásból továbbra is elutasít. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
catalina11
2026. március 01. 22:01
Friedrich Merz okosan ráismert a problémákra: beszélt arról, hogy többet kellene dolgozni, és kritizálta a közbiztonságot is, de ezeket a helyes gondolatokat nem követi politikai cselekvés. A mainstream média minden karakánabb mondata után össztűz alá veszi, ő pedig visszavonulót fúj. " egy beszari alak.
Válasz erre
0
0
faramuci
2026. március 01. 21:42
A büdös életbe nem akart ez konzervatív fordulatot,minden intézkedése egy totális egypárti diktatúra felé mutat,példaképe Adolf.😎
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!