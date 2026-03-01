„El kéne végre döntenie Európának, hogy mi a célja” – Kassai Lajos | MAXIMA

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Kassai Lajos lovasíjásszal beszélgetett Szalai Zoltán lapigazgató a Mandiner legújabb adásában.
A Kassai-völgyben, a világ legjobban felszerelt lovasíjászközpontjában vettük fel a Maxima legújabb adását Kassai Lajossal, a modern kori lovasíjászat megteremtőjével.
A beszélgetés során többek között az is szóba kerül, hogy mit jelent ma a magyarság egy világlátott ember számára, mik lehetnek a háború mozgatórugói, és a tanyasi élet szépségei, kihívásai is. Kassai Lajos elmondta, hogy bár a lovasíjászat egy katonai alapokon nyugvó sport, nem tartja helyesnek a háború és a halál romantizálását. Mint fogalmazott:
„Ne próbáljuk meg cukormázzal bekenni a háborút, az egy borzalmas dolog.”
Kassai úgy fogalmazott, hogy a háborúk gyakorlatilag szenvedésolimpiák, amelyek arról szólnak, hogy ki tud többet szenvedni, ki bírja tovább, hogy nincs áram és nincs fűtés, ki az, aki mindezek ellenére képes még fegyvert fogni.
A lovasíjász, bár szimpatizál az ukrán néppel, maga sem érti, hogy miért folytatja tovább Ukrajna a háborút.
Mint fogalmazott:
„Ez matek, el fognak fogyni!”
A történelmi példák azt mutatják, hogy a szenvedésolimpiákat mindig az oroszok nyerik – tette hozzá Kassai. Ezenkívül szóba került az is, hogy Európának ideje lenne megtalálnia a saját céljait, és a kínai észjárásról is szó esett.
