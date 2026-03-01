Ft
03. 01.
vasárnap
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
„El kéne végre döntenie Európának, hogy mi a célja” – Kassai Lajos | MAXIMA

2026. március 01. 17:38

Kassai Lajos lovasíjásszal beszélgetett Szalai Zoltán lapigazgató a Mandiner legújabb adásában.

2026. március 01. 17:38
A Kassai-völgyben, a világ legjobban felszerelt lovasíjászközpontjában vettük fel a Maxima legújabb adását Kassai Lajossal, a modern kori lovasíjászat megteremtőjével. 

A beszélgetés során többek között az is szóba kerül, hogy mit jelent ma a magyarság egy világlátott ember számára, mik lehetnek a háború mozgatórugói, és a tanyasi élet szépségei, kihívásai is. Kassai Lajos elmondta, hogy bár a lovasíjászat egy katonai alapokon nyugvó sport, nem tartja helyesnek a háború és a halál romantizálását. Mint fogalmazott: 

„Ne próbáljuk meg cukormázzal bekenni a háborút, az egy borzalmas dolog.”

 

Kassai úgy fogalmazott, hogy a háborúk gyakorlatilag szenvedésolimpiák, amelyek arról szólnak, hogy ki tud többet szenvedni, ki bírja tovább, hogy nincs áram és nincs fűtés, ki az, aki mindezek ellenére képes még fegyvert fogni.

 A lovasíjász, bár szimpatizál az ukrán néppel, maga sem érti, hogy miért folytatja tovább Ukrajna a háborút. 

Mint fogalmazott: 

„Ez matek, el fognak fogyni!”

 A történelmi példák azt mutatják, hogy a szenvedésolimpiákat mindig az oroszok nyerik – tette hozzá Kassai. Ezenkívül szóba került az is, hogy Európának ideje lenne megtalálnia a saját céljait, és a kínai észjárásról is szó esett. 

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube csatornáján!

yalaelnok
2026. március 01. 18:20
Kassai eklektikus, más kifejezéssel élve következetlen, inkonzisztens gondolatokat fogalmaz meg. Nem bíznék rá semmilyen döntést egy társadalomban.
nuevoreynuevaley
2026. március 01. 18:15
Hat, nagy kar hogy szoba all a Mandinerrel egy rendes magyar ember. Mert Kassai meg sose szavazott Orbanra
kobi40
2026. március 01. 18:12
Eldöntötte: háború és az őshonosok kiirtása.
Chekke-Faint
2026. március 01. 17:59
De nincs olyan értelmes ember az Unió vezetésében aki el tudná dönteni.
