Nem finomkodtak a szakértők: legjobb esetben is ez vár Iránra

Sadjadpour jelenleg úgy látja, a történészek valószínűleg nem szükségszerű háborúként tekintenek majd erre a konfliktusra, mivel szerinte nem állt fenn közvetlen nukleáris fenyegetés Irán részéről. Úgy véli, az Egyesült Államok és Izrael valódi motivációja az volt, hogy kihasználják Teherán meggyengült helyzetét, hiszen a tavalyi háború óta a vezetés nem uralja az ország légterét, regionális szövetségesei meggyengültek, és a belső tiltakozások is megrendítették a rendszert. Hozzátette: Donald Trump számára ez szavahihetőségi kérdés is volt, hiszen az amerikai elnök régóta ígéri, hogy fellép az iráni tüntetők védelmében.

A szakértő szerint

az iráni rezsim számára most nem is a győzelem, hanem a fennmaradás a tét.

Teherán döntés előtt áll: vagy teljes erejével visszavág, amivel kockáztatja, hogy akár az egész rendszer összeomolhat, vagy korlátozott megtorlásokat alkalmaz, abban reménykedve, hogy mihamarabb véget ér a hadművelet.

Sadjadpour úgy véli, Ali Hamenei halála kétféle kimenetelt eredményezhet az iráni elit körében: vagy összezárnak, vagy létrejön egy olyan hatalmi vákuum, amely hosszú időre destabilizálhatja az országot. Az elemző nem lát valós esélyt a rezsim gyors bukására és a hatalmi változásra, ami szerinte nagyban függ a pszichológiai tényezőktől.