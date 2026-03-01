Nem finomkodtak a szakértők: legjobb esetben is ez vár Iránra

Robbanás előtt a világ: Irán lebombázta a Hormuzi-szoroson áthaladó Skylight olajtankert
A Forradalmi Gárda korábbi vezetője pár órával a támadás előtt mondta, hogy a szállítóhajókat nem fogják megtámadni.
Kérdés, hogy a változás iránti vágy vagy a félelem lesz az erősebb a társadalom körében.
Ahogy a Mandiner is részletesen tudósított róla, az Egyesült Államok és Izrael február 28-án közös katonai hadműveletet indított Irán ellen. A légicsapások katonai létesítményeket, a vezetők rezidenciáit és irodáit, valamint a nukleáris program egyes létesítményeit célozták. Irán válaszul még aznap drónokat indított Izrael és a térségben található amerikai támaszpontok ellen.
Ezt is ajánljuk a témában
A Forradalmi Gárda korábbi vezetője pár órával a támadás előtt mondta, hogy a szállítóhajókat nem fogják megtámadni.
Az országban ellentmondásos reakciókkal fogadták az amerikai támadást: vannak, akik a rezsim bukását ünneplik, mások körében viszont inkább a háború borzalmai miatti félelem dominál.
Donald Trump arra szólította fel az iráni lakosságot, hogy vegyék vissza országukat, ám a Foreign Affairs-nek nyilatkozó szakértő, Karim Sadjadpour, a Carnegie Endowment for International Peace vezető elemzője szerint egyelőre kérdéses, hogy a felkelés iránti vágy vagy a félelem lesz erősebb a társadalomban.
Sadjadpour jelenleg úgy látja, a történészek valószínűleg nem szükségszerű háborúként tekintenek majd erre a konfliktusra, mivel szerinte nem állt fenn közvetlen nukleáris fenyegetés Irán részéről. Úgy véli, az Egyesült Államok és Izrael valódi motivációja az volt, hogy kihasználják Teherán meggyengült helyzetét, hiszen a tavalyi háború óta a vezetés nem uralja az ország légterét, regionális szövetségesei meggyengültek, és a belső tiltakozások is megrendítették a rendszert. Hozzátette: Donald Trump számára ez szavahihetőségi kérdés is volt, hiszen az amerikai elnök régóta ígéri, hogy fellép az iráni tüntetők védelmében.
A szakértő szerint
az iráni rezsim számára most nem is a győzelem, hanem a fennmaradás a tét.
Teherán döntés előtt áll: vagy teljes erejével visszavág, amivel kockáztatja, hogy akár az egész rendszer összeomolhat, vagy korlátozott megtorlásokat alkalmaz, abban reménykedve, hogy mihamarabb véget ér a hadművelet.
Sadjadpour úgy véli, Ali Hamenei halála kétféle kimenetelt eredményezhet az iráni elit körében: vagy összezárnak, vagy létrejön egy olyan hatalmi vákuum, amely hosszú időre destabilizálhatja az országot. Az elemző nem lát valós esélyt a rezsim gyors bukására és a hatalmi változásra, ami szerinte nagyban függ a pszichológiai tényezőktől.
„Az iráni társadalmat mélyen traumatizálták a közelmúltbeli vérengzések. A biztonsági erők pedig jól szervezettek, fegyverzettek és készek erőszakot alkalmazni”
– jegyezte meg. Hangsúlyozta: bár sokan valóban változást akarnak, nem egyértelmű, hogy létezik-e olyan szervezett belső struktúra, amely alkalmas lenne a hatalom átvételére. Ráadásul az az ellentmondásos helyzet áll elő, hogy egy esetleges forradalomhoz tömegekre volna szükség, ám az emberek nem fognak megmozdulni, amíg nem látnak reális esélyt a sikerre.
Kijelentette: számos lehetséges forgatókönyv létezik Irán jövőjére nézve. A legrosszabb esetben regionális háború robbanhat ki, amelyben Irán támadást indít a Perzsa-öböl gazdasági központjai és olajlétesítményei ellen, és destabilizálja a térséget. Sőt, az is előfordulhat, hogy a rezsim még szigorúbb diktatúrává alakul. Ugyanakkor fennáll annak a lehetősége is, hogy Irán hosszabb távon kihasználja jelentős emberi és természeti erőforrásait, és politikai átalakuláson megy keresztül – ismerte el a szakértő, de hangsúlyozta: az ország jelenlegi helyzete rendkívül bizonytalan, és még nem lehet előre megmondani, melyik irányba indul el.
A CNN beszámolója szerint Izrael a csapást tudatosan időzítette arra az időpontra, amikor több magas rangú iráni vezető is egy helyen tartózkodott. Így az ajatollah mellett órákon belül meghalt Aziz Nasirzadeh védelmi miniszter, Ali Shamkhani, a nemzetbiztonsági tanács vezetője, valamint Mohammad Pakpour, az Islamic Revolutionary Guard Corps parancsnoka is. Donald Trump azonban – Venezuelával ellentétben – itt nem tudott megnevezni olyan ellenzéki alternatívát, aki betölthetné Irán vezetőjének szerepét,
így nagy kérdés, hogy sikerül-e a kormányváltás, vagy a rezsim megtartja a hatalmat.
Az ellenzék lehetséges utódként számol Reza Pahlavi koronaherceggel, a megbuktatott sah fiával, ám ő nehezen térhetne vissza az országba anélkül, hogy a fegyveres erők célkeresztjébe kerülne. A belső ellenzéket pedig az elmúlt években szinte teljesen felszámolták.
Ezt is ajánljuk a témában
Valami most tényleg megmozdult a közel-keleti államban.
A CNN szerzője szerint Iránt most leginkább a szétesés veszélye fenyegeti, ami az egész térséget destabilizálhatja. Bár az izraeli–amerikai támadás a nukleáris fenyegetés elhárítására elegendőnek bizonyulhat, az Iránban gyökerező mély, történelmi problémákra várhatóan nem fog megoldást nyújtani – írja az amerikai lap.
Nyitókép: Aamir QURESHI / AFP