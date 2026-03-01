Ft
Ahmadinezsád: az iráni legfőbb Moszad-vadász titokban Moszad-ügynök volt

2026. március 01. 12:54

Így már érthető, honnan volt ilyen jól értesült Izrael.

2026. március 01. 12:54
null

Megdöbbentő kijelentést tett Mahmud Ahmadinezsád, Irán korábbi elnöke, aki erősítette azt a hír, mely szerint a legfelsőbb szinteken árulhatták el az iszlamista rezsimet és így sikerült meglepni és végezni Ali Hamenei ajatollahot is. Izrael pontosan tudta, mikor és hol kell lecsapni, hogy biztosan likvidálják Irán legfőbb vezetőjét. 

Most Ahmadinezsád egy videóüzenetben maga ismerte el, hogy az iráni titkosszolgálat egyik magas rangú tagja, akinek feladata az volt, hogy levadássza az országban tevékenykedő Moszad-ügynököket, maga is Moszad-ügynök volt, sőt, 20 segítője is dolgozott a szolgálatnál. 

Nyitókép: ATTA KENARE / AFP

 

Összesen 13 komment

namégmitnem
2026. március 01. 13:26
Pancserek. Pontosan tudják, hogy tavaly június óra USA/IZRAEL másra sem vár, csak arra, hogy lecsaphasson rájuk. Erre mit tesznek? Az iráni vezetés teljes létszámban összegyűlik Teherán közpotjában, a kormányépületekben, mint óvodások egy gyerekzsúrra. Tévedés ne essék: egyiket sem sajnálom (az Iszlám Köztársaság nevű középkori tébolynak buknia kell! - de Pahlavival az ország egyenesen USrael "ölelő karjaiban" végzi:) ))
counter-revolution
2026. március 01. 13:17
Itt szarja a hozzászólásokat a macskusz nevű multinickes zsidó dezinformátor, aki tegnap azt hazudta, hogy Iránban kisebbségben vannak a perzsák. Irán 65%-a perzsa.
Gubbio
•••
2026. március 01. 13:15 Szerkesztve
El nem évülő érdemeiért a végén megbízói fogják likvidálni. Az árulók nem kerülhetik el sorsukat - azok nyírják ki őket, akiknek hazájukat elárulták.
macskusz-4
2026. március 01. 13:12
Azt a hülyeséget is elkövették, hogy rakétázták az összes arab államot is. Katar, Emirátus, Dubai, stb. Ilyent Szaddam sem csinált. Elvi esélyük sem maradt arab támogatásra sem.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!