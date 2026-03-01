Ahmadinezsád: az iráni legfőbb Moszad-vadász titokban Moszad-ügynök volt

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Még csak nem is rejtették véka alá.
Így már érthető, honnan volt ilyen jól értesült Izrael.
Megdöbbentő kijelentést tett Mahmud Ahmadinezsád, Irán korábbi elnöke, aki erősítette azt a hír, mely szerint a legfelsőbb szinteken árulhatták el az iszlamista rezsimet és így sikerült meglepni és végezni Ali Hamenei ajatollahot is. Izrael pontosan tudta, mikor és hol kell lecsapni, hogy biztosan likvidálják Irán legfőbb vezetőjét.
Most Ahmadinezsád egy videóüzenetben maga ismerte el, hogy az iráni titkosszolgálat egyik magas rangú tagja, akinek feladata az volt, hogy levadássza az országban tevékenykedő Moszad-ügynököket, maga is Moszad-ügynök volt, sőt, 20 segítője is dolgozott a szolgálatnál.
Nyitókép: ATTA KENARE / AFP