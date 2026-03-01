„Apám egy ikon lehetett volna a jobboldalon” – Jeszenszky Zsolt volt a Hotel Lentulai vendége

Jeszenszky Zsolt arról beszél, hogyan formálta gondolkodását a nyolcvanas évek nyugati rockkultúrája, mit jelentett akkoriban a szabadság élménye, és miként vált számára a kulturális identitás politikai állásfoglalássá.

A könnyedebb kezdés után szóba kerül a 2015-ös migrációs válság mint fordulópont, az atlantizmus és a szuverenitás vitája, valamint Magyar Péter politikai karaktere is.

Külön fejezet az édesapjához fűződő viszony. Jeszenszky nyíltan beszél a világnézeti különbségekről, a nyilvánosság előtt zajló vitákról, és arról, milyen érzés, amikor a politikai álláspont családi konfliktussá válik.