Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
03. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
jeszenszky zsolt zene Lentulai Krisztián Magyar Péter

„Apám egy ikon lehetett volna a jobboldalon” – Jeszenszky Zsolt volt a Hotel Lentulai vendége

2026. március 01. 10:30

A beszélgetés személyes hangon, bakelitlemezek és stadionrock-emlékek mentén bontakozik ki, majd fokozatosan eljut a magyar közélet legélesebb vitáiig.

2026. március 01. 10:30
null

Jeszenszky Zsolt arról beszél, hogyan formálta gondolkodását a nyolcvanas évek nyugati rockkultúrája, mit jelentett akkoriban a szabadság élménye, és miként vált számára a kulturális identitás politikai állásfoglalássá. 

A könnyedebb kezdés után szóba kerül a 2015-ös migrációs válság mint fordulópont, az atlantizmus és a szuverenitás vitája, valamint Magyar Péter politikai karaktere is.

Külön fejezet az édesapjához fűződő viszony. Jeszenszky nyíltan beszél a világnézeti különbségekről, a nyilvánosság előtt zajló vitákról, és arról, milyen érzés, amikor a politikai álláspont családi konfliktussá válik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

 Nem tagadja apja iránti tiszteletétt, de nem is kerüli a kemény mondatokat: szerinte édesapja akár a jobboldal ikonikus alakja is lehetett volna — mégis más pályára állt a történet.

Nézze meg  a teljes epizódot a Mandiner YouTube-csatornáján.

 

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sróf
2026. március 01. 13:22
Erre kíváncsi vagyok, szóval meg fogom nézni, de addig is ez az "ikon lehetett volna a jobboldalon" szöveg olyan gigantikus aránytévesztésnek hangzik, ami kizárólag a gyermeki elfogultsággal magyarázható. Jeszenszky már 91-ben elkúrta a jövőt az ukránokkal kötött alapszerződéssel, aztán 93-ban a szlovákokkal is. A románokkal már "merjünk kicsik lenni" Kovács László kúrta el.
Válasz erre
0
0
Conduct
2026. március 01. 13:04
Az maradtál ami apádban voltál,egy adag geci.
Válasz erre
0
1
dryanflowd-
•••
2026. március 01. 12:54 Szerkesztve
"Külön fejezet... – Győző, a 'teremtő': "Tedd le a kezed, ha én ütlek!" 🫣 (»f@szfejek« – megbűnhődte már a nép)
Válasz erre
3
1
macskusz-4
2026. március 01. 12:09
Szegény JG már ott tart, mint Fukuyama. Globális libsizmus. Ehhez, pusztán, 22 világháborút kell megnyerni. És egységes emberiség lesz. Az egykori pitecus szinten.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!