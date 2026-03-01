„Apám egy ikon lehetett volna a jobboldalon” – Jeszenszky Zsolt volt a Hotel Lentulai vendége

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
A beszélgetés személyes hangon, bakelitlemezek és stadionrock-emlékek mentén bontakozik ki, majd fokozatosan eljut a magyar közélet legélesebb vitáiig.
Jeszenszky Zsolt arról beszél, hogyan formálta gondolkodását a nyolcvanas évek nyugati rockkultúrája, mit jelentett akkoriban a szabadság élménye, és miként vált számára a kulturális identitás politikai állásfoglalássá.
A könnyedebb kezdés után szóba kerül a 2015-ös migrációs válság mint fordulópont, az atlantizmus és a szuverenitás vitája, valamint Magyar Péter politikai karaktere is.
Külön fejezet az édesapjához fűződő viszony. Jeszenszky nyíltan beszél a világnézeti különbségekről, a nyilvánosság előtt zajló vitákról, és arról, milyen érzés, amikor a politikai álláspont családi konfliktussá válik.
Nem tagadja apja iránti tiszteletétt, de nem is kerüli a kemény mondatokat: szerinte édesapja akár a jobboldal ikonikus alakja is lehetett volna — mégis más pályára állt a történet.
