háború tisza párt kocsis máté fidesz magyarország Magyar Péter ukrajna

Miközben több fronton háború dúl, Magyar Péterék szerint ez továbbra is csak fideszes propaganda

2026. március 01. 08:38

Kocsis Máté szerint vagy ennyire hülyének nézik a választókat, vagy az ő fejükben van nagy gond.

2026. március 01. 08:38
null

Miközben a szomszédos Ukrajnában négy éve zajlik a háború, a Közel-Keleten pedig újra és újra fellángolnak a harcok – legutóbb pont szombaton robbant ki a konfliktus az USA, Izrael és Irán között –, a Magyar Péter vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval való riogatás” csupán a fideszes propaganda eszköze, nem több, mint puszta félelemkeltés.

Ezzel szemben a valóság az, hogy Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság-vezetéken keresztül, és most újabb fronton került fenyegetés alá a magyar energiaellátás, az iráni konfliktus következtében ugyanis bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás, a Hormuzi-szorost, amelyen a globális olajforgalom egyharmada halad át, Irán lezárta. Ez azt jelenti, hogy jelentős emelkedés várható az olaj világpiaci árában, és kétszeresére nő a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Ezt is ajánljuk a témában

Az iráni konfliktus kirobbanása óta Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter is felszólította Zelenszkij elnököt, hogy indítsák újra az olajszállítást a csővezetéken keresztül, ugyanis most, hogy bizonytalan a tengeri szállítás, Magyarországnak a szárazföldi, kiszámíthatóbb olajforgalomra kell számítania.

A Tisza Párt mindeközben tagadja Ukrajna felelősségét, ahogy azt is, hogy Magyarországon indokolt lenne a „háborús pszichózis”. Mindezt úgy, hogy legnagyobb európai szövetségeseik már a háborúra készítik fel saját országaik lakosságát.

Magyar Péter egy kapuvári kampányrendezvényen a színpadról Hír TV riporteréhez fordulva egyre idegesebben próbálta bizonygatni, hogy nem az ukránok hibája, amiért nem érkezik olaj Magyarországra a Barátság kőolajvezetéken keresztül, szerinte 

„Orbán Viktor miniszterelnök csak riogat és háborús pszichózist kelt”.

De a párt honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz is meghökkentő nemtörődömséggel fordul a háború kérdése felé. Egy, a közösségi oldalára nemrég feltöltött videós posztban azt állította, hogy „a kormány háborús pszichózisban él, és nem azért, mert a valóság ezt indokolná, hanem mert kampányeszközzé tette a félelmet”. Kifogásolta, hogy „nap mint nap háborúról beszélnek, fenyegetnek, riogatnak, mintha Magyarország biztonságát nem nyugalommal és felelősséggel, hanem rettegésben tartással lehetne megőrizni”.

 Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője reagált a Tisza háborútagadó kommunikációjára. Szerinte „minimum pofátlanság”, hogy a Tisza úgy tesz, mintha nem dúlna háború a szomszédban, és az uniós vezetők nem készülnének maguk is háborúba vinni a tagállamokat.

Emlékeztetett, éppen a Tisza európai pártcsaládjának, a Néppártnak a vezetője, Manfred Weber beszélt nemrég arról, hogy azon dolgoznak, hogy az európai fiatalokat európai címer alatt vigyék az ukrán frontra. A fideszes politikus ennek kapcsán azt a kérdést tette fel: 

„Valakinek vagy ennyi esze van, mint Ruszin-Szendinek, vagy ennyire hülyének nézi az embereket?”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

