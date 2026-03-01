Miközben több fronton háború dúl, Magyar Péterék szerint ez továbbra is csak fideszes propaganda

A Tisza Párt mindeközben tagadja Ukrajna felelősségét, ahogy azt is, hogy Magyarországon indokolt lenne a „háborús pszichózis”. Mindezt úgy, hogy legnagyobb európai szövetségeseik már a háborúra készítik fel saját országaik lakosságát.

Magyar Péter egy kapuvári kampányrendezvényen a színpadról Hír TV riporteréhez fordulva egyre idegesebben próbálta bizonygatni, hogy nem az ukránok hibája, amiért nem érkezik olaj Magyarországra a Barátság kőolajvezetéken keresztül, szerinte

„Orbán Viktor miniszterelnök csak riogat és háborús pszichózist kelt”.

De a párt honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz is meghökkentő nemtörődömséggel fordul a háború kérdése felé. Egy, a közösségi oldalára nemrég feltöltött videós posztban azt állította, hogy „a kormány háborús pszichózisban él, és nem azért, mert a valóság ezt indokolná, hanem mert kampányeszközzé tette a félelmet”. Kifogásolta, hogy „nap mint nap háborúról beszélnek, fenyegetnek, riogatnak, mintha Magyarország biztonságát nem nyugalommal és felelősséggel, hanem rettegésben tartással lehetne megőrizni”.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője reagált a Tisza háborútagadó kommunikációjára. Szerinte „minimum pofátlanság”, hogy a Tisza úgy tesz, mintha nem dúlna háború a szomszédban, és az uniós vezetők nem készülnének maguk is háborúba vinni a tagállamokat.