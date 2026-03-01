Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
03. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
olaj brent irán magyarország barátság Kínai Népköztársaság mol ukrajna

Valami készül: Kína csendben felvásárolja az összes elérhető kőolajat, megroppanhat a világgazdaság, vérengzés várható a piacokon

2026. március 01. 07:39

Brutális hétre készülnek az elemzők a világpiacokon, amelyeket megrengethet az Irán elleni izraeli-amerikai támadás, illetve Teherán válaszlépése, amellyel lezárták a Hormuzi-szorost. Magyarországnak óriási szüksége lenne a Barátság-kőolajvezetékre.

2026. március 01. 07:39
null

Megrengetheti a világ olajpiacait a Közel-Keleti háború, ezt jósolja a legtöbb elemző holnapra. Az olaj ára már így is emelkedőben volt az elmúlt hetekben, az év eleji 60 dolláros szintről péntekig 73 dollár közelébe emelkedett a Brent nyersolaj jegyzése. Az ár viszont minden jel szerint kilőhet, hiszen Irán az izraeli-amerikai bombázásokra válaszul több olajtermelő arab országot is megtámadott, megbénítva ezzel a légi és vízi közlekedést is, majd Teherán bejelentette: válaszlépésként lezárják a Hormuzi-szorost

Ezt is ajánljuk a témában

Magyarország energiaellátása így kifejezetten komoly bajba kerülhet, hiszen Ukrajna továbbra sem engedi megnyitni a Barátság kőolajvezetéket, ezáltal a jóval bizonytalanabb Adria-vezeték maradt az egyedüli forrás, hogy olaj érkezzen a Mol finomítóiba. Ezen keresztül viszont feltehetően csak az épp brutális drágulás előtt álló Brent érkezhetne horvát közlések szerint. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Egyes jelzések szerint már a héten 80 dollárra ugorhat a jegyzés, tehát minimum tíz százalékos drágulással kalkulálnak az elemzők. A Reuters tárgyilagosan megjegyzi: 

Ezt is ajánljuk a témában

az elmúlt évtizedek legnagyobb olajválsága közeleg. 

A piacokon viszont vérengzés készül, mivel Kína az elmúlt időszakban a hírek szerint szép csendben elkezdte jelentős mértékben felvásárolni az összes elérhető kőolajkészletet. Oroszországból, Szaúd-Arábiából és a háború megindulásáig Iránból is jelentősen fokozták a szállításokat és erősen töltik fel készleteiket. Egyelőre nem tudni, mire készül Peking, a legoptimistább forgatókönyv még az, hogy megvárva az olaj árának hordónkénti 100 dollárra ugrását – ami egyáltalán nem elképzelhetetlen – piacra dobja készleteit és óriási pénzeket kaszál majd velük. A másik forgatókönyvbe inkább nem is érdemes belegondolni. 

Kína lépése egy másik ázsiai nagyhatalomnak fáj igazán, hiszen India az olajigényének felét a Hormuzi-szoroson keresztül látta el, így viszont nem jut elérhető olajhoz. Szaúd-Arábia már jelezte, hogy készek növelni a termelésüket, ha ellátási gondok alakulnának ki, ennek viszont feltehetően alaposan megkérik majd az árát. Indiai számítások szerint egy 25 százalékos drágulás akár évi 15 milliárd dolláros többletkiadást is okozhat. 

Csökkentve ezzel a GDP-növekedést, de jelentősebb gazdasági összeomlást is hozhat. 

Ha a Brent olaj hordónkénti ára 100 dollár közelébe nő, az világszinten jelentősen megemeli az inflációt, nyomást gyakorolva ezzel a jegybankokra, hogy vagy ne csökkentsék alapkamataikat, vagy épp ellenkezőleg, még növeljék is azokat. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ATTA KENARE / AFP


 

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
backsplash
2026. március 01. 10:23
Lassan eljutunk oda, hogy a tengeren fognak kalózkodni az olajért és levadásszák egymás tankereit.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 01. 09:17
Zselenszkij elindult Moszkvába. Sokára ér oda, mert térden csúszik odáig.
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. március 01. 09:12
Zselenszkij és bandája terrorista! "A terrorizmus az erőszak alkalmazásának, vagy az azzal való fenyegetésnek olyan stratégiája, mely félelemkeltés révén meghatározott politikai, ideológiai vagy vallási célokat szándékozik kikényszeríteni." Wiki. A terrorizmus minden formájában üldözendő és elítélendő és semmilyen indokkal nem elfogadható! Magyar Péter és tsi. terroristákat támogatnának a magyar emberek pénzéből.
Válasz erre
4
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 01. 09:04
A papagájkommandó minden tagjának kiadta a karmelita ajatollah, hogy rikácsolják: fel fog menni az üzemanyag ára.
Válasz erre
0
14
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!