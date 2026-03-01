Valami készül: Kína csendben felvásárolja az összes elérhető kőolajat, megroppanhat a világgazdaság, vérengzés várható a piacokon

az elmúlt évtizedek legnagyobb olajválsága közeleg.

A piacokon viszont vérengzés készül, mivel Kína az elmúlt időszakban a hírek szerint szép csendben elkezdte jelentős mértékben felvásárolni az összes elérhető kőolajkészletet. Oroszországból, Szaúd-Arábiából és a háború megindulásáig Iránból is jelentősen fokozták a szállításokat és erősen töltik fel készleteiket. Egyelőre nem tudni, mire készül Peking, a legoptimistább forgatókönyv még az, hogy megvárva az olaj árának hordónkénti 100 dollárra ugrását – ami egyáltalán nem elképzelhetetlen – piacra dobja készleteit és óriási pénzeket kaszál majd velük. A másik forgatókönyvbe inkább nem is érdemes belegondolni.

Kína lépése egy másik ázsiai nagyhatalomnak fáj igazán, hiszen India az olajigényének felét a Hormuzi-szoroson keresztül látta el, így viszont nem jut elérhető olajhoz. Szaúd-Arábia már jelezte, hogy készek növelni a termelésüket, ha ellátási gondok alakulnának ki, ennek viszont feltehetően alaposan megkérik majd az árát. Indiai számítások szerint egy 25 százalékos drágulás akár évi 15 milliárd dolláros többletkiadást is okozhat.