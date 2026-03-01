Izraeli könyv állítja: Orbán Európa kapuőre, megmenti a kontinenst

A második világháborút és a holokausztot leszámítva – amelyek egész Európára nézve fekete foltot jelentenek – Magyarország hagyományosan meglehetősen barátságos volt a zsidósággal. Ez főleg igaz a dualista időszakra. Orbán tehát tulajdonképpen elődei útját folytatja, ám sok más területhez hasonlóan itt is határozottan és magyarázkodás nélkül valósítja meg programját. Elsőként beszélt Európa zsidó–keresztény kultúrájáról a kontinens hagyományos identitásával összefüggésben, ezért Izrael támogatása messze túlmutat a politikai érdeken: abból a mély meggyőződésből fakad, hogy Izrael, mint a zsidó nép nemzetállama, a nyugati civilizáció elválaszthatatlan része és természetes szövetségese. A civilizációk összecsapásának frontvonalában áll, és Európa harcát vívja a radikális iszlám terjeszkedésével szemben.

Milyen gyakorlati lépésekre gondol?

Orbán kompromisszumot nem ismerő Izrael-pártisága – amely az Európai Unióban az Izraelt elítélő határozatok automatikus megvétózásában, a Benjamin Netanjahu elleni nemzetközi elfogatóparancsok elutasításában, valamint mindenekelőtt az antiszemitizmussal szembeni zéró toleranciában nyilvánul meg, amely

Magyarországot Európa legbiztonságosabb országává tette a zsidók és az izraeliek számára

– azon a felismerésen alapul, hogy az erős Izrael biztonságosabb Európát jelent.