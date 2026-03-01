Ft
03. 01.
vasárnap
03. 01.
vasárnap
Le akarja győzni az egyházgyalázó tiszás kommentelőt? Ma könnyen megteheti!

2026. március 01. 06:06

Ki „kevert bele” kétezer éve kemény, sokkoló szavakat a tanításába? Egy farizeus propagandista, vagy tán maga Jézus Krisztus?

2026. március 01. 06:06
null
Francesca Rivafinoli
Francesca Rivafinoli

„Legalább arra gondolt volna a mai körlevél írója, hogy GYEREKEK is ülnek a templomban. Ez sokkoló volt! Félelemkeltés mesterfokon” – tette közzé a TISZA rejtélyes körülmények között (a fárasztó demokrácia elemeit gondosan mellőzve) megválasztódott egyik alelnöke, Forsthoffer Ágnes a múlt vasárnapi miséről kijőve, egy fotó kíséretében, amelyen a hamvazkodás szertartásának nyomaként hamuval a homlokán látható.

Amely hamvazkodás egyébként alapvetően hamvazószerdán történik; vasárnap azok pótolhatják, akik szerdán nem voltak templomban, elindítani a nagyböjtöt.

Ami nem bűn; de a konkrét esettől elvonatkoztatva és pártfüggetlenül mindig kár, amikor szakmájukban igényes és a napirendjükről rendelkezni tudó katolikusok kihagyják ezeket a nem kötelező, ám annál többet adó alkalmakat. Nem attól leszünk hitelesebben keresztény ország, hogy rorátéra járó bűnös embereket leváltunk rorátéra nem járó bűnös emberekre, hanem például attól, ha a katolikus értelmiség tagjai igyekeznek a hitéletükben is elmélyülni és igényesebbé válni.

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Legalábbis abból baj nem lehet.

Már csak azért is, mert hamvazószerdán a böjt, az imádság és a (csöndben, Facebook-élőzések nélkül végzett) jótékonykodás fontosságáról szól a misén az evangélium. Mármost akik hívő emberként szép csöndben, évek óta, hétről hétre összegyűlnek, hogy imaóra keretében vagy más módon, akár kárpátaljai magyarokkal közösen imádkozzanak az ukrajnai békéért, azoknak

a múlt vasárnap a katolikus templomokban felolvasott körlevélben említett ukrajnai körülmények – úgymint a rendes iskolai oktatás hiánya, a férfiak eltűnése, a fizikai és/vagy pszichés megrokkanás, a fronton lévők miatti aggódás satöbbi – jól ismert tények.

Akik nem csupán kampányszerűen, hanem rendszeresen, érdemben támogatják a Kárpátalján élő rászorulókat (legyenek akár magyarok, akár más nemzetiségűek), és így valamiféle kapcsolatban vannak ottaniakkal, azok pontosan ismerik a körlevélben foglaltaknál is drámaibb helyzetet. Az a néhány derék férfi, akik akár nyugdíjasként vagy fiatal felnőttként saját pénzükön, adott esetben szabadságuk vagy hétvégéjük terhére, a pihenésről egyfajta böjtként lemondva kijárnak Kárpátaljára, hogy segítsék az egyedül maradt asszonyokat, megszerelve-kijavítva, amit épp kell (Isten fizessen meg nekik!), szintén garantáltan nem „sokkolódtak” a körlevéltől –

még sokkal cifrábbakat is látnak-hallanak, évek óta.

Ha csupa ilyen emberből állna a katolikus egyház, ha minden hívő napi szinten, legalább egy imával, lélekben támogatná a háború szenvedő alanyait (akiknek reménye és ereje egyre fogy), akkor valóban semmi szükség nem lett volna a körlevélre – ezzel szemben azok, akiket a háború kitörésének negyedik évfordulóján „sokkol” a háború mindennapi valóságának felvillantása, éppenséggel alátámasztják a körlevél szükségességét.

Amely körlevél egy szót sem ejtett a kényszersorozásokról, az ukrajnai korrupcióról és hasonló elemekről – viszont egybecsengett Leó pápa aznap déli szavaival

(nahát, ő is úgy mondta, hogy négy éve „kezdődött” a háború, nem pedig úgy, hogy „a mocskos beteg állat Putyin kirobbantotta”). Az idén 180 éves német „gyermekmisszió”, amelynek keretében a részt vevő német kiskorúak karácsony tájékán, valamint plébániai, iskolai vagy óvodai(!) kezdeményezések révén adományokat gyűjtenek a világ más országaiban élő, szenvedő társaik javára, szintén felhívja a figyelmet az Ukrajnában élők pszichés traumáira, arra, hogy hány gyermek életét követelte eddig a háború, és mennyire a mindennapok része lett arrafelé a rettegés. „Szirénák, robbanások és hosszú órákon át tartó áramszünetek fokozzák a gyermekek félelmét. A téli sötétség és a hideg pedig mindezt tovább súlyosbítja” – mutat rá egy pszichológus.

Sokkoló, ha egy politikusnak mindez egészen a múlt vasárnapi miséig még csak el sem jutott a tudatáig.

A magyar gyerekeket sem az traumatizálja, ha 2026-ban a misén egy papírról felolvasott szövegben (amelyre a gyermek hajlamos abszolúte nem is figyelni) elhangzik olyasmi, amiről évek óta folyamatosan hallanak, és amihez képest az esetleg már a zsebükben lapuló okostelefon messze traumatizálóbb tartalmakat ad eléjük (nem a védett templomi környezetben, adományozási lehetőséggel és imával feloldva, hanem például elalvás előtt az ágyban, a sötét magányban). 

Játszhatják bátran a lövöldözős játékokat, halloweenkor csontvázakkal ijesztgetik őket nevetgélve, de jaj, nehogy halljanak arról, hogy sok ukrajnai gyerek évek óta nem látta az édesapját,

és hogy ezért fontos imádkozni a békéért és segíteni a családfenntartó nélkül maradt rászorulókat – különös egy nevelés az ilyen. Miközben ez az a helyzet, amikor lehetne a sok esetben félrecsúszó német egyházaktól tanulni: nem elhallgatni kell a gyerekek elől a háború valóságát, hanem nagyböjt idején a böjt, imádság, alamizsna hármasságát követve lehet velük együtt a csokiról és a mobilozásról lemondani, árát az ukrajnai gyerekeknek felajánlani, értük imádkozni. Máris az az érzése lehet ettől a kiskorúnak, hogy igen, vannak a világban rossz dolgok, de lehetünk akármilyen kicsik, tudunk tenni valamit, hogy akár csak egyetlen gyereknek is, egyetlen ajándékcsomag elfogyasztása erejéig is jobb legyen.

Mindez pedig nyilvánvalóan hamarabb valósul meg egy konkrét ukrajnai kisfiú történetének hatására, mint egy érzelemmentes püspöki felszólításra.

Nagyjából kétezer évvel ezelőtt nem körlevélként, de elhangzott például egy ilyen szöveg: „az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony, és agyonzúzta őket, azt hiszitek, hogy bűnösebbek voltak, mint Jeruzsálem lakói közül bárki? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan”.

Ezt vajon ki mondta? Ki „kevert bele” sokkoló aktuális híreket az igehirdetésbe? Ki zavarta meg efféle szavakkal a nyugalmat? Tán valami farizeus propagandista? Egy felelőtlen gyermekriogató?? Természetesen nem, hanem maga Jézus Krisztus

– aki nem hiszi, Lk 13,4 körül keresgéljen, kicsivel a „lesz sírás és fogcsikorgatás” előtt, de eggyel az után, hogy „Isten nem feledkezik meg egyetlenegyről sem. Sőt még a fejeteken a hajszálakat is mind számontartja. Ne féljetek hát!”. Bizony, ez egy ilyen kettősség: a Megváltó nem valamiféle wellnessterapeuta, aki ellazító szavakkal segít minket heti egy órában relaxálni, oszt jónapot, hanem a gondviselő, irgalmas Isten Fia, aki – mint egy jó szülő – azt sem hallgatja el, hogy mit kellene tennünk minden egyes nap, és miért.

Ahogy hívőnek lenni egyszerre hatalmas erőforrás és önmegtagadást igénylő kihívás, úgy misére sem csak lenyugodni és elandalodni megyünk, hanem azért is, hogy újra meg újra szembesüljünk a „missa est”, azaz a „küldetésetek van” parancsával.

Amely küldetés kevéssé jelenti azt, hogy a templomból kijőve, az ott hallott tényeket „mesterfokú félelemkeltésnek” minősítve sürgősen kiposztolok egy olyat, amitől a kommentelőim nagyböjt idején egymást kezdik hergelni azzal, hogy miért helyénvaló messze elkerülni a templomot és „a” papokat (tegye fel a kezét, aki nem jár templomba, de hetente legalább 45 percet kizárólag, mobilmentesen, úgymond „dedikáltan” imádságra és bibliaolvasásra fordít – ha pedig létezik ilyen, akkor a papiszonyát alátámasztandó sorolja fel, mennyivel tett eddig többet a szegényekért és a rászorulókért, mint akár Székely János püspök atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke).

Hanem az a bizonyos küldetés jelenthetné talán azt is, hogy a katolikus politikus nem akar okosabb lenni a teljes püspöki karnál, hanem a pártpolitikai szemellenzőjét levéve megszívleli a misén hallottakat, és igyekszik a maga hatáskörében tenni a béke érdekében. Így például, ha hamvazószerdán kiposztolta, hogy „A gyűlölködő kommentek mindenki lelkére méregként hatnak. Azéra is, aki írja őket. Jó lenne tudatosan negatív érzéseket visszaszorítani, mint a harag, az önzés, a bosszúvágy”, akkor

öt nappal később nem ad közre haragos bejegyzést a békét sürgető és szolidaritásra hívó püspökkari körlevélről, megágyazva a haragvó, ítélkező, itt-ott megtorlást szorgalmazó kommentáradnak.

Utóbbitól ugyanis Magyarországon is csak fokozódik a békétlenség, miközben az ukrajnai nyomorgóknak egyetlen kopijkával sem lesz több pénzük fűtésre és ételre. (Tudta ön, hogy Ukrajnában a vaj például több mint duplaannyiba kerül, mint Magyarországon, miközben az átlagbér a harmada sincs a magyarnak? De elnézést, ha ezzel valakit sokkoltam a békés vasárnapon.)

Jó hír viszont, hogy a nagyböjt negyven napig tart: a kezdeti botladozás, a többszöri elesés után fel lehet állni, és a következő héten megpróbálhatjuk eggyel jobban, eggyel hitelesebben.

Így Forsthoffer Ágnest se bántsuk a béna posztja miatt; inkább az ő egyházgyalázó kommentelői helyett is dobjunk be ma egy plusz bankjegyet a katolikus templomokban kihelyezett perselybe,

vagy utaljunk át az ukrajnai és különösen a kárpátaljai rászorulók javára. „Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval.” Lépésről lépésre, úgymond.

***

(Nyitókép: YouTube-képernyőfotó)

Összesen 7 komment

recipp
2026. március 01. 07:25
Ez úgy hangzik, mint egy havibajos plázacica kitörése a konkurencia jobban sikerült sminkje láttán.Így csinál hülyét szoponcmaszturbáltaló Halkó Petra ,alias Francesca Rivafinoli kamu,kitalált nevű takonynáci propagandista rezsimluvnya -az aluiskolázott szoponcokból. hogy kerül egy szentmisére a MKPK(ez mi?) körlevele ami a háborús uszításról szól? Az a pap aki ezt felolvasta hogy számol el a lelkiismeretével? Pap az ilyen? a Magyar Katolikus Püspöki Kar. Az egyház sajnos rég összefonódott a fasiszta FideSS ruszkibérenc politikával. Szégyen. A NATO védelmi szervezet. Magyarország csak akkor köteles katonai részvételre, ha: egy NATO-tagországot megtámadnak, és a kollektív védelemről közösen döntenek. Ukrajna nem NATO-tag. Ezért: 👉 Magyarország jogilag nem küldhet katonákat Ukrajnába NATO-kötelezettségre hivatkozva.„Brüsszel háborúba vinné Magyarországot”, szimpla hazugság Ez nem vélemény – ez nemzetközi jogi tény Meg kell szüntetni az egyházak támogatását, tartsák el a hívek!
0
0
tapir32
2026. március 01. 07:20
Óvodás szintű, IQ hiányos álláspont az, amit az orosz-ukrán háborúban EU képvisel. Nem azzal kell foglalkozni, hogy négy éve mi történt és ki kezdte a háborút. A probléma amit most kell megoldani az az, hogy minél előbb, további embertömegek halála és megnyomorodása nélkül kell lezárni a háborút.
2
0
rocktoberi-2
2026. március 01. 07:17
Várt valaki mást egy tiszás politikustól mint olcsó prolihergelést?
2
0
moliere-0
2026. március 01. 07:05
Persze... jobboldali a tiszapárt. Nem kommunista, á nem. Van egy nagyon jó lakmuszpapír a kommunistákra: az egyház (kiemelten a katolikus). Ha szóba hozod, és a máskülönben akár még normális embernek is látszó beszélgetőpartner hirtelen felrobbanás közelébe jut, akkor meg is van a kis kommunistánk. Valami miatt ezek mindig ugranak a papokra. Van köztük divatvallásos, de valahogy mindig inkább csak kritizál.
10
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!