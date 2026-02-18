Nagyböjti kihívás hívőknek és ateistáknak: ki veszi észre a harsány hírek mögötti csöndes Magyarországot?

amire a térség fideszes képviselője megjegyezte, hogy a munkának most sincs vége: a Nyíregyháza környéki választókerület 20 településén az elmúlt hét-nyolc évben 13 új bölcsődét adtak át, de Tiszaeszláron ez eddig elmaradt, így most erre fordulnak rá. „Folytatjuk”, kvázi – és lám, megbújhat a szlogen mögött az a kézzelfogható és számonkérhető tartalom is, hogy a helyi iskola folyamatban lévő fejlesztése mellett bölcsőde is létesül a hátrányos helyzetű Tiszaeszláron (ahol egyébként a Felzárkózó Települések program keretében immár adósságkezelő szakember segíti a helybélieket folyamatosan a pénzügyeikben, a Családi kert kezdeményezésnek köszönhetően szaporodnak a házak körüli veteményesek,
a Magyar Falu program támogatásával pedig az elmúlt évben egyebek mellett szolgálati lakások létesültek hat helyi fiatal számára).
Biciklivel, gördeszkával és rollerrel használható ügyességi pályát, úgynevezett pumpapályát adtak át Mezőkövesden, meg rögtön egy futókört is mellette; az aktív Magyarországért felelős államtitkár elmondása szerint az idei pályázat keretében újabb 42 kerékpáros park kialakítását támogatják, Szekszárdon például tavasszal el is készül az ott épülő létesítmény, amelyet iskolai testnevelésórák keretében is használnak majd a koordináció, az egyensúlyérzék és a biciklis technikák fejlesztésére. Ingyenesen rendelkezésre álló, olcsón fenntartható, közösségi élményt adó sportpályák az egészséges életmód előmozdítására –
két stadionszidás (és stadionbeli drága koncerteken való mocskosfideszezés) között milyen újszerű élmény lenne ezeket is észrevenni.
De a napokban adták át az M5-ös autópálya új, kunszállási csomópontját is – a tervek 1991 óta készen álltak, a falu ugyanis azzal a feltétellel egyezett bele a számukra hátrányos (a településtől keletre fekvő földterületektől őket hermetikusan elzáró és jelentős zajterhelést okozó) sztrádanyomvonalba, hogy kapnak egy lejárót, amely azonban 1995-ben végül nem épült meg. Azóta kilincseltek a különböző kormányoknál, mígnem 2017-ben konkrét ígéretet kaptak, amitől a lakosságszám rögvest növekedni is kezdett.