02. 18.
szerda
02. 18.
szerda
Nagyböjti kihívás hívőknek és ateistáknak: ki veszi észre a harsány hírek mögötti csöndes Magyarországot?

2026. február 18. 05:07

Mesterségesintelligencia-kutatás a közoktatásban, betartott óvodafejlesztési ígéret, új, költségtakarékos közösségi sportpályák, egy 35 éves közlekedésfejlesztési álom beteljesülése – ezekről ki hallott az elmúlt héten?

2026. február 18. 05:07
null
Francesca Rivafinoli
Francesca Rivafinoli

Itt a nagyböjt, az elcsendesedés és a magunkba nézés időszaka – kezdjük ezt most egy különös böjti cselekedettel. Ahelyett, hogy dugig fogyasztanánk magunkat az algoritmusok által elénk tett, minél zaftosabb, minél kiakasztóbb hírekkel, a kampány zajából kilépve csodálkozzunk rá a háttérben csöndesen létező Magyarországra:

az „átadták” szóra kifejezetten rákeresve, a találatokat szigorúan az elmúlt hétre korlátozva lessük meg, mi minden történik körülöttünk, amiről efféle böjti gyakorlatok híján tudomást sem veszünk.

Átadták a Jövő Innovátora díjakat: a középiskolai kategóriában például a budapesti Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum két diákja, egy fiú és egy lány lett az első helyezett, akik az agyonszidott közoktatás keretei között, iskolájuk korszerű műhelyében fejlesztettek ki interdiszciplinárisan egy mesterséges intelligencián alapuló mobil levegőminőség-mérő és -elemző rendszert. Ez az iskola egyike azoknak, amelyekkel a Műegyetem a napokban együttműködést alakított ki: közös képzési programjuk keretében a technikumi tanulmányokat beszámítják,

így a diákok rögtön a második évvel kezdhetik az egyetemet, azaz mindössze kettő év alatt üzemmérnök-informatikus alapdiplomát szerezhetnek.

A minél gyorsabban minél látványosabb eredmény elérésére vágyó generáció tagjai így gyakorlatorientáltan, szélsebesen haladhatnak előre karrierútjukon, jövőképes szakmákban – íme egy eset, amikor az oktatási rendszer maradéktalanul igyekszik igazodni a kor igényeihez és elvárásaihoz.

A szolnoki gépipari technikumban új tanműhely készült el a napokban uniós és hazai forrásokból: akadálymentes külön épületszárnyban alakítottak ki korszerű laborokat és gépészeti szaktantermeket, kétmilliárd forintból modernizálták az iskola eszközparkját (a legóbeszerzéstől a CNC megmunkáló gépeken és a prototípusgyártó berendezéseken át a pneumatikai labor felszereléséig); és ha már nekiláttak, akkor napelemes rendszert is telepítettek és a fűtési rendszert is felújították. Érdekesség, hogy az iskola összeállítása és saját utánanézés alapján

a felújításról a helyi médián kívül kizárólag a köztévé és kormánypárti portálok számoltak be – de aggodalomra ok nincs, feltehetőleg a „független sajtó” is szalad majd egy iskolaépületről hírt adni, mihelyt valahol leszakad egy darab az álmennyezetből.

Egyébként is ki győzné ezeket a felújításokat állandó tudósítással, hisz véletlenül Sopronban is pont most készült el a vas- és villamosipari technikum (vagyis a Vas-villa) megújult épülete és új innovációs tanműhelye, ahol többek között az elektromos autók javítását tanulhatják a diákok a legmodernebb környezetben (ne keverjük az intézményt a soproni faipari technikummal, ahol nem az elmúlt héten, hanem február elején készült el az új tanműhely, olyan hosszú távú lízingkonstrukcióval, amelynek révén mindig a legújabb technológiát biztosíthatják a diákok számára).

„Nem is olyan régen, amikor az iskola-óvoda konyháját adtuk át, a beszédem vége felé rámutattam az ovira, s megjegyeztem, hogy 1953-ban épült és felújításra szorul” –

mondta eközben az immár felújított és kibővített tiszaeszlári óvoda átadóünnepségén a polgármester,

amire a térség fideszes képviselője megjegyezte, hogy a munkának most sincs vége: a Nyíregyháza környéki választókerület 20 településén az elmúlt hét-nyolc évben 13 új bölcsődét adtak át, de Tiszaeszláron ez eddig elmaradt, így most erre fordulnak rá. „Folytatjuk”, kvázi – és lám, megbújhat a szlogen mögött az a kézzelfogható és számonkérhető tartalom is, hogy a helyi iskola folyamatban lévő fejlesztése mellett bölcsőde is létesül a hátrányos helyzetű Tiszaeszláron (ahol egyébként a Felzárkózó Települések program keretében immár adósságkezelő szakember segíti a helybélieket folyamatosan a pénzügyeikben, a Családi kert kezdeményezésnek köszönhetően szaporodnak a házak körüli veteményesek,

a Magyar Falu program támogatásával pedig az elmúlt évben egyebek mellett szolgálati lakások létesültek hat helyi fiatal számára).

Biciklivel, gördeszkával és rollerrel használható ügyességi pályát, úgynevezett pumpapályát adtak át Mezőkövesden, meg rögtön egy futókört is mellette; az aktív Magyarországért felelős államtitkár elmondása szerint az idei pályázat keretében újabb 42 kerékpáros park kialakítását támogatják, Szekszárdon például tavasszal el is készül az ott épülő létesítmény, amelyet iskolai testnevelésórák keretében is használnak majd a koordináció, az egyensúlyérzék és a biciklis technikák fejlesztésére. Ingyenesen rendelkezésre álló, olcsón fenntartható, közösségi élményt adó sportpályák az egészséges életmód előmozdítására –

két stadionszidás (és stadionbeli drága koncerteken való mocskosfideszezés) között milyen újszerű élmény lenne ezeket is észrevenni.

De a napokban adták át az M5-ös autópálya új, kunszállási csomópontját is – a tervek 1991 óta készen álltak, a falu ugyanis azzal a feltétellel egyezett bele a számukra hátrányos (a településtől keletre fekvő földterületektől őket hermetikusan elzáró és jelentős zajterhelést okozó) sztrádanyomvonalba, hogy kapnak egy lejárót, amely azonban 1995-ben végül nem épült meg. Azóta kilincseltek a különböző kormányoknál, mígnem 2017-ben konkrét ígéretet kaptak, amitől a lakosságszám rögvest növekedni is kezdett.

A kivitelezés végül 2024 szeptemberében kezdődött meg, most pedig vége a várakozásnak; a környékbeliek lelkendező hozzászólásokban számolnak be első tapasztalataikról.

Persze, lehet egyfelől természetesnek venni, hogy 31 éves késéssel megvalósult a projekt, másfelől pedig értetlenkedni, hogy nem luxusberuházás-e a kicsiny térséget és beruházóit kiszolgáló külön lehajtó (az értetlenkedők bezzeg biztos mind szívesen élnének úgy, hogy szinte a telkük végében dübörög az autópálya Kecskemét felé, de csak irányonként mintegy 13 kilométeres kerülővel, négy számjegyű úton, lakott területen áthaladva tudják megközelíteni munkába jövet-menet);

ahhoz képest viszont, hogy az ellenzék vezére 2021-ben még minden világok egyik legjobbikát látta Magyarországon, ma viszont már csupán pusztulást, enyészetet és lopást vél felfedezni mindenütt, tény, hogy 2021-ben még egy kapavágás sem volt, most meg örül és fejlődésnek néz elébe az egész környék

(különösen, mivel Kunszállás honlapján olyan mennyiségű egyéb megvalósult és folyamatban lévő beruházásról és fejlesztésről olvashatunk, hogy azok böngészése a legkiválóbb nagyböjti önmegtagadási gyakorlat lehetne a negativizmus sémájával élőknek).

Sorolhatnám még, hogy a napokban átadták a békési Medgyesegyháza megújult, energetikailag korszerűsített „Civil-Házát” is, szintén kilenc másik helyi fejlesztés között – de nem folytatom a szemlézést, mindenki utánajárhat maga, mik történtek még mostanság. Természetesen nem szükséges felállva megtapsolni, hogy Taktakenézen is elkészült egy útfelújítás, túlzásokba tényleg nem kell esni – az azonban valószínűleg világnézettől függetlenül, már csak mentális okokból is mindenkinek javára válna, ha az efféle csöndes hírekre is felfigyelve,

mintegy nagyböjti elhatározásként mindenki naponta legfeljebb háromszor károgna azon, hogy mi minden elviselhetetlenül rossz, és azon belül maximum napi egyszer tenné ezt kifulladásig.

***

(Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

