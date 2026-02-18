Nagyböjti kihívás hívőknek és ateistáknak: ki veszi észre a harsány hírek mögötti csöndes Magyarországot?

A szolnoki gépipari technikumban új tanműhely készült el a napokban uniós és hazai forrásokból: akadálymentes külön épületszárnyban alakítottak ki korszerű laborokat és gépészeti szaktantermeket, kétmilliárd forintból modernizálták az iskola eszközparkját (a legóbeszerzéstől a CNC megmunkáló gépeken és a prototípusgyártó berendezéseken át a pneumatikai labor felszereléséig); és ha már nekiláttak, akkor napelemes rendszert is telepítettek és a fűtési rendszert is felújították. Érdekesség, hogy az iskola összeállítása és saját utánanézés alapján

a felújításról a helyi médián kívül kizárólag a köztévé és kormánypárti portálok számoltak be – de aggodalomra ok nincs, feltehetőleg a „független sajtó” is szalad majd egy iskolaépületről hírt adni, mihelyt valahol leszakad egy darab az álmennyezetből.

Egyébként is ki győzné ezeket a felújításokat állandó tudósítással, hisz véletlenül Sopronban is pont most készült el a vas- és villamosipari technikum (vagyis a Vas-villa) megújult épülete és új innovációs tanműhelye, ahol többek között az elektromos autók javítását tanulhatják a diákok a legmodernebb környezetben (ne keverjük az intézményt a soproni faipari technikummal, ahol nem az elmúlt héten, hanem február elején készült el az új tanműhely, olyan hosszú távú lízingkonstrukcióval, amelynek révén mindig a legújabb technológiát biztosíthatják a diákok számára).

„Nem is olyan régen, amikor az iskola-óvoda konyháját adtuk át, a beszédem vége felé rámutattam az ovira, s megjegyeztem, hogy 1953-ban épült és felújításra szorul” –