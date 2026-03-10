Magyar Péter és a tatabányai botrány: itt is egy hazugság volt a háttérben (VIDEÓ)

Magyar Péter még 2024 májusában egy tatabányai fórumán azt állította, hogy szándékosan kitiltották egy vendéglátóhelyről a híveit. Ezt követően erősakos cselekmények is történtek a vendéglátóhelyen.

Magyar Péter Tatabányán is hazudott egy hatalmasat 2024 májusában

Forrás: AFP/Kisbenedek

Magyar Péter hazugságából majdnem lincselés lett

Ezzel szemben a Tisza-vezér akkor is hazudott egy hatalmasat.