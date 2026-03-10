Magyar Péter és a tatabányai botrány: itt is egy hazugság volt a háttérben (VIDEÓ)

Erőszak követte Magyar Péter hergelését Tatabányán
A baloldali politikus szimpatizánsai megrongálták egy kávézó üvegfalát Magyar beszéde után.
Erőszak követte a Tisza-vezér hergelését Tatabányán még 2024. májusában. Magyar Péter akkor is egy hazugsággal nyitott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 43. rész.
Magyar Péter még 2024 májusában egy tatabányai fórumán azt állította, hogy szándékosan kitiltották egy vendéglátóhelyről a híveit. Ezt követően erősakos cselekmények is történtek a vendéglátóhelyen.
Ezzel szemben a Tisza-vezér akkor is hazudott egy hatalmasat.
Ezt is ajánljuk a témában
A baloldali politikus szimpatizánsai megrongálták egy kávézó üvegfalát Magyar beszéde után.
Jöttek szimpatizánsok a kampányrendezvény előtt, akik a teraszon szerettek volna helyet foglalni, de minden asztalunk foglalva volt”
– emlékezett vissza Boczonádi János üzemeltető a Kemma helyi lapnak nyilatkozva a május 24-én este történtekre, Magyar Péter tatabányai kampányrendezvényének napjáról. Mint fogalmazott ugyanis, a történtekre eddig még nem volt példa, de hasonlóra sem. Boczonádi szerint (Magyar Péter beszéde előtt – a szerk.) a csapat elég hevesen reagált arra, hogy a vendéglátóhely teraszának helyei foglaltak voltak és már eleve indulatosan mentek a megyeháza előtti térre. Azonban mint a Kemma írja,
Magyar Péter a történteket úgy fordította le a rendezvényen, hogy szándékosan kitiltották a vendéglátóhelyről a híveit. Ezzel pedig a lap szerint a politikus még tovább hergelte a többszáz fős tömeget. A beszéd nem sokkal később erőszakba is torkollott.
A kampányrendezvény után a szimpatizánsok ugyanis körbevették a kávézót és többen elkezdték ütni annak egyik üvegét, ami végül megadta magát és megrepedt.
Aznap este fogadtunk politikai szimpatizánsokat, de nekik a terasz helyett megfelelt a kávézó nemdohányzó, zárt része”
– tette hozzá az üzemeltető, arra is kitérve, hogy teljes mértékben jogtalannak tartja az ellenük felhozott vádakat, miszerint kitiltották volna Magyar Péter követőit.
A vendéglátóhely üzemeltetője azt is elmondta,
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP