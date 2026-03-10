„Ha már mindenért lehajolsz, akkor be is kaphatod” – csúnyán kiakadt a Kutyapárt Magyar Péterékre, elképesztő balhé indult

Nyomásgyakorlás a maximumra járatva: újabb tiszás offenzíva indult a Kutyapárt ellen
Magyar Péteréknek nagyon nem tetszik, hogy valaki el mer indulni rajtuk kívül is.
Kellemes vergődést kívántak a Tisza Párt elnökének.
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt Facebook-oldalán sokatmondó poszt jelent meg, amit a jelek szerint Nagy Dávid írt.
„Lehet csak azért csinálják, hogy újra kelljen sorsolni a szavazólapot?” – merül föl a költői kérdés a poszt elején. A sértett hozzáteszi: „Minden eszközzel és bármi áron el akarnak gáncsolni. Valaki szervezetten, előre eltervezett módon, központi akcióként fellebezte meg a jelöltjeink nyilvántartásba vételét az utolsó pillanatban. A mi jelöltjeinket támadják a leginkább, nem kamupártok kamujelöltjeit az NVI hivatalos adatai alapján. Ez az akció nem a véletlen, és nem egy magányos állampolgár aggodalmának műve” – írják.
Hangsúlyozzák: „Még nem tudjuk ki csinálja, de azt lehet tudni, hogy nem jószándékból és nem a demokráciáért való szeretetéből teszi. De no para, ez is csak az időhúzás, a fárasztás,
a gyanúkeltés és gyűlöletszítás miatt történik, hogy se mi, se a közvélemény ne a kampányra figyeljen, hanem a habosításra.
Nincsen valós alapja a fellebezéseknek. Ezeket majd elbírálják a fellebbviteli szervek és a területi választási bizottságok.”
A Kutyapárt szerint mindez két dolgot jelent: egyrészt azt jelenti, hogy lesz listájuk, lehet rájuk szavazni és egyre több értelme lesz rájuk szavazni. Másrészt azt jelenti, hogy valaki „a jogrendszert sunyi módon felhasználva próbálja megnehezíteni” a listaállításukat.
A logikusnak tűnő következtetést is levonják a Tisza Párttal kapcsolatban, bár nem nevezik meg Magyar Péteréket:
Nem bírják elviselni, hogy vannak, akik velünk vannak és nem velük. Nem tűrnek meg senkit maguk mellett.
Ez az egész csak arról szól, hogy ha később veszik nyilvántartásba a jelöltjeinket, később lesz jogerős a listaállításunk. Nem tudjuk ki csinálja ezt, tippelni meg nem akarok, mert én csak biztosra megyek és ma még biztosabb lettem abban, hogy amit csinálunk, az a helyes.”
„Kellemes vergődést. Felfele ütni bátrabb volna. De
ha már mindenért lehajolsz, akkor be is kaphatod”
– így a verdikt.
