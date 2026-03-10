„Ha már mindenért lehajolsz, akkor be is kaphatod” – csúnyán kiakadt a Kutyapárt Magyar Péterékre, elképesztő balhé indult

Nincsen valós alapja a fellebezéseknek. Ezeket majd elbírálják a fellebbviteli szervek és a területi választási bizottságok.”

A Kutyapárt szerint mindez két dolgot jelent: egyrészt azt jelenti, hogy lesz listájuk, lehet rájuk szavazni és egyre több értelme lesz rájuk szavazni. Másrészt azt jelenti, hogy valaki „a jogrendszert sunyi módon felhasználva próbálja megnehezíteni” a listaállításukat.

A logikusnak tűnő következtetést is levonják a Tisza Párttal kapcsolatban, bár nem nevezik meg Magyar Péteréket:

Nem bírják elviselni, hogy vannak, akik velünk vannak és nem velük. Nem tűrnek meg senkit maguk mellett.

Ez az egész csak arról szól, hogy ha később veszik nyilvántartásba a jelöltjeinket, később lesz jogerős a listaállításunk. Nem tudjuk ki csinálja ezt, tippelni meg nem akarok, mert én csak biztosra megyek és ma még biztosabb lettem abban, hogy amit csinálunk, az a helyes.”