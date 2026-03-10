Ft
03. 10.
kedd
magyar kétfarkú kutya párt tisza párt nagy dávid Magyar Péter kutyapárt

„Ha már mindenért lehajolsz, akkor be is kaphatod” – csúnyán kiakadt a Kutyapárt Magyar Péterékre, elképesztő balhé indult

2026. március 10. 07:46

Kellemes vergődést kívántak a Tisza Párt elnökének.

2026. március 10. 07:46
null

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt Facebook-oldalán sokatmondó poszt jelent meg, amit a jelek szerint Nagy Dávid írt.

„Lehet csak azért csinálják, hogy újra kelljen sorsolni a szavazólapot?” – merül föl a költői kérdés a poszt elején. A sértett hozzáteszi: „Minden eszközzel és bármi áron el akarnak gáncsolni. Valaki szervezetten, előre eltervezett módon, központi akcióként fellebezte meg a jelöltjeink nyilvántartásba vételét az utolsó pillanatban. A mi jelöltjeinket támadják a leginkább, nem kamupártok kamujelöltjeit az NVI hivatalos adatai alapján. Ez az akció nem a véletlen, és nem egy magányos állampolgár aggodalmának műve” – írják.

Hangsúlyozzák: „Még nem tudjuk ki csinálja, de azt lehet tudni, hogy nem jószándékból és nem a demokráciáért való szeretetéből teszi. De no para, ez is csak az időhúzás, a fárasztás, 

a gyanúkeltés és gyűlöletszítás miatt történik, hogy se mi, se a közvélemény ne a kampányra figyeljen, hanem a habosításra.

Nincsen valós alapja a fellebezéseknek. Ezeket majd elbírálják a fellebbviteli szervek és a területi választási bizottságok.”

A Kutyapárt szerint mindez két dolgot jelent: egyrészt azt jelenti, hogy lesz listájuk, lehet rájuk szavazni és egyre több értelme lesz rájuk szavazni. Másrészt azt jelenti, hogy valaki „a jogrendszert sunyi módon felhasználva próbálja megnehezíteni” a listaállításukat.

A logikusnak tűnő következtetést is levonják a Tisza Párttal kapcsolatban, bár nem nevezik meg Magyar Péteréket: 

Nem bírják elviselni, hogy vannak, akik velünk vannak és nem velük. Nem tűrnek meg senkit maguk mellett.

 Ez az egész csak arról szól, hogy ha később veszik nyilvántartásba a jelöltjeinket, később lesz jogerős a listaállításunk. Nem tudjuk ki csinálja ezt, tippelni meg nem akarok, mert én csak biztosra megyek és ma még biztosabb lettem abban, hogy amit csinálunk, az a helyes.”

„Kellemes vergődést. Felfele ütni bátrabb volna. De 

ha már mindenért lehajolsz, akkor be is kaphatod”

– így a verdikt.

Nyitókép: Facebook

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 42 komment

nempolitizalok-0
•••
2026. március 10. 19:32 Szerkesztve
Nem kell aggódni, ballibsik nem fogják túllépni a 38%-ot. Most még szerintem annyi sem lesz, egész jó most a fidesz kampány. Ráadásul a kormányzásuk is nagyjából OK volt. A szavazótáborukat egészen biztosan megtartották. Ehhez csak hozzájönnek, elég sokan lettek nyertesek.
Válasz erre
0
0
tovarisi-konyec
2026. március 10. 12:25
Milyen gyönyörű, hogy mind a DK-nak mind a MKKP-nek a Tisza a legnagyobb ellenfele. Összenő, ami össze tartozik.
Válasz erre
0
0
nembal
2026. március 10. 11:49
Az én véleményem az én buborékomban keletkezik, de mások buborékából hallottam más véleményeket... A bizonytalanok között vannak nyugdíjasok és nem kevés egyetemista korú fiatal. Ők ugyan nem szeretik Orbánt és soha nem is szavaznának a fideszre, de azt is látják, hogy MP nem alkalmas vezetőnek éppen ezért tartanak is tőle. Na ebben a buborékban két alternatíva maradt politikai alap attitűdtől függően: Kutya párt vs. Mihazánk. És ez az amit szerintem a kutyák nagyon jól tudnak és a tisza mennél jobban ellenzi annál inkább csak nő a létjogosultsága ... Tehát itt az alap demokratikus felállás érvényesül és így a bal- liberális választónak is adódik lehetősége választani, Kutyák VS. tisza. És elméletileg akár egy DK-Kutya-tisza nagykoalíció is alkothatna kormányt.... 😆
Válasz erre
1
0
csulak
2026. március 10. 11:19
minden pofon jo helyre megy
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!